La junta militar de Myanmar disuelve el partido político de Aung San Suu Kyi

La comisión electoral de Myanmar, integrada por miembros de la junta militar, anunció el martes la disolución del partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, por no haberse inscrito de nuevo en virtud de una nueva y estricta ley electoral elaborada por los militares, informaron los medios de comunicación estatales. Los militares justificaron su golpe de febrero de 2021 con acusaciones infundadas de fraude generalizado en las elecciones de 2020 ganadas por la Liga Nacional para la Democracia (LND), poniendo fin a un experimento democrático de 10 años y sumiendo al país en la confusión.En enero, dio a los partidos políticos dos meses para volver a registrarse en virtud de una nueva y estricta ley electoral redactada por los militares antes de las nuevas elecciones que ha prometido celebrar pero que, según sus opositores, no serán ni libres ni justas.De los 90 partidos existentes, sólo 50 han solicitado volver a inscribirse con arreglo a las nuevas normas, según la emisora estatal MRTV. El resto quedarán disueltos a partir del miércoles.Suu Kyi cofundó la LND en 1988 y obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de 1990, que posteriormente fueron anuladas por la junta militar de entonces.La LND llevó la antorcha de las aspiraciones democráticas en Myanmar, gobernada por los militares, y obtuvo aplastantes victorias sobre los partidos respaldados por los militares en las elecciones de 2015 y 2020.Su cúpula se ha visto diezmada por la sangrienta represión de la disidencia por parte de la Junta, que ha ejecutado a un ex legislador por primera vez en décadas.Algunos líderes en el exilio habían pedido anteriormente que el partido no se volviera a registrar con las nuevas normas.El Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, había solicitado volver a registrarse, según un comunicado de la Junta.La junta militar promete nuevas medidas represivasEl mes pasado, los militares anunciaron una prórroga de seis meses del estado de emergencia de dos años y pospusieron las elecciones que habían prometido celebrar en agosto porque no controlaban suficiente parte del país para que se celebraran. El lunes, el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, prometió no cejar en la represión de los opositores y dijo a miles de soldados en un desfile anual que se celebrarían elecciones, aunque no dio un calendario."El régimen de Myanmar se prepara para unas elecciones nacionales que, si se imponen por la fuerza, probablemente serán las más sangrientas de la historia reciente del país", declaró Richard Horsey, asesor principal de International Crisis Group sobre Myanmar."La mayoría de la población se opone ferozmente a acudir a las urnas para legitimar el control político de los militares, por lo que veremos recrudecerse la violencia si el régimen intenta imponer una votación". Suu Kyi lleva detenida desde las primeras horas del golpe de febrero de 2021.En diciembre, la junta concluyó una serie de juicios a puerta cerrada contra la premio Nobel, de 77 años, encarcelándola durante un total de 33 años en un proceso que los grupos de derechos humanos han condenado como una farsa.El golpe desencadenó nuevos enfrentamientos con los rebeldes étnicos y dio lugar al nacimiento de decenas de "Fuerzas de Defensa Popular" (FDP) contrarias a la Junta.Más de 3.100 personas han muerto y más de 20.000 han sido detenidas desde el golpe, según un grupo de seguimiento local. *Con AFP; adaptado de su original en inglés