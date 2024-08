Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo, Francia insumisa (LFI) amenazó con iniciar un procedimiento de destitución en el Parlamento contra el presidente Emmanuel Macron por su negativa a nombrar a un primer ministro de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, que resultó vencedora en las elecciones legislativas anticipadas del 7 de julio. Este procedimiento, basado en el artículo 68 de la Constitución, se enfrentaría a varios obstáculos.

Seis semanas después del resultado de las elecciones legislativas, LFI alzó la voz en un texto publicado este domingo en 'La Tribune', en el que amenaza con iniciar un procedimiento de destitución contra Emmanuel Macron. Se acusa al jefe de Estado de negarse a "tomar nota" del resultado de la votación del 7 de julio.

(Macron) debe saber que se utilizarán todos los medios constitucionales para destituirle en lugar de someternos a su mala jugada

La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) resultó vencedora, pero no logró la mayoría absoluta. Macron dijo entonces que quería esperar a ver cómo se "estructuraba" la Asamblea Nacional antes de nombrar a un nuevo primer ministro.

"Damos a esta tribuna un papel concreto de advertencia solemne", escriben los cofirmantes, entre ellos el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, el coordinador del partido, Manuel Bompard, y la jefa de los diputados, Mathilde Panot. Emmanuel Macron "debe saber que se utilizarán todos los medios constitucionales para destituirle en lugar de someternos a su mala jugada contra la regla básica de la democracia: en Francia, el único amo es el voto popular", insisten.

Mientras Macron tiene previsto consultar a las fuerzas políticas el próximo viernes con vistas a formar un gobierno, LFI advierte de que el presidente "está a punto de nombrar a un jefe de Gobierno sin tener en cuenta el resultado político" de estas elecciones legislativas, en las que la izquierda unida en el Nuevo Frente Popular salió vencedora (193 diputados), pero lejos de la mayoría absoluta (289 asientos).

El 23 de julio, Macron descartó la posibilidad de nombrar primera ministra a Lucie Castets, representante del Nuevo Frente Popular, argumentando que no podría reunir una base suficiente en la Asamblea para gobernar. Desde entonces, circulan los nombres de Xavier Bertrand, presidente de Les Républicains en la región de Hauts-de-France, y del ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve.

"Podemos calificar la decisión del jefe de Estado de golpe institucional contra la democracia", dijo la LFI.

Por ello, invocaron el artículo 68 de la Constitución, que permite al Parlamento destituir al presidente por "incumplimiento de sus deberes manifiestamente incompatibles con el ejercicio de su mandato".

"Es evidente que la negativa a tomar nota de una elección legislativa y la decisión de ignorarla constituyen una violación censurable de las exigencias elementales del mandato presidencial", argumentan los firmantes de la petición.

Un procedimiento largo

Sin embargo, este procedimiento tropezaría con varios obstáculos.

En primer lugar, habría que convencer a la Asamblea y al Senado para que constituyeran un "Alto Tribunal". Esto implica una propuesta de resolución que primero debe ser aprobada por la Mesa de la Asamblea (donde el NFP tiene al menos 12 votos de 22), luego adoptada por la Comisión de Derecho y en la Cámara por mayoría de dos tercios. A continuación, debe seguirse un procedimiento similar en el Senado.

Segunda etapa: una vez constituido, el Alto Tribunal dispone de un mes para pronunciarse, en votación secreta, sobre el juicio político, de nuevo por mayoría de dos tercios.

"Si se utilizara este medio de acción contra el golpe de fuerza de Macron, evidentemente habría que explicarlo cuidadosamente a nuestro pueblo y organizar metódicamente su uso", dijo LFI.

Aunque en teoría LFI, con 72 diputados, puede presentar su propuesta de resolución en solitario (se necesita una décima parte de los 577 diputados para hacerlo), el partido de izquierda asegura que quiere actuar sobre una base "lo más colectiva posible".

"Por eso creemos que corresponde a los líderes de los partidos de nuestra coalición y a las presidencias de nuestros grupos parlamentarios debatirla y tomar sus respectivas decisiones", afirma.

En este sentido, la líder de los ecologistas Marine Tondelier, entrevistada por 'La Tribune', eludió la pregunta: "No me imagino a Emmanuel Macron no nombrando a Lucie Castets. En cualquier caso, mi energía y la de los ecologistas está dedicada ante todo a que lo haga", respondió.

Con AFP

Adaptado de su original en francés