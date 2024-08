Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los diputados de la Francia Insumisa publicaron el sábado su propuesta de destitución de Emmanuel Macron, acusándole de un "grave incumplimiento" de su "deber" y pidiendo a los parlamentarios que la apoyen para "defender la democracia", debido a su negativa a nombrar a su candidata Lucie Castets como primera ministra.

Los diputados de Francia Insumisa (LFI en sus siglas en francés) publicaron el sábado 31 de agosto su propuesta para la destitución del presidente Emmanuel Macron. El grupo izquierdista lo acusa de faltar "gravemente" a su "deber" al negarse a acceder a la solicitud del Nuevo Frente Popular de nombrar a Lucie Castets como primera ministra.

El procedimiento para la destitución del jefe del Estado, regido por el artículo 68 de la Constitución, es largo y difícil de concretar. En última instancia, requeriría la aprobación de dos tercios de los parlamentarios reunidos en la Cámara Alta. Una tarea ardua, dado que una buena parte de la izquierda se ha mostrado reacia a apoyarla.

"Tanto la Asamblea como el Senado pueden y deben defender la democracia contra la tentación autoritaria del presidente de la República, que no sabemos dónde se detendría", demandaron en su propuesta. Una que, según la líder del grupo, Mathilde Panot, "ha sido enviada a los diputados para que la firmen conjuntamente".

Su texto sostiene que la negativa de Emmanuel Macron a nombrar a Lucie Castets, después de consultar a las diferentes fuerzas políticas, "constituye una falta grave al deber de respeto de la voluntad expresada por el sufragio universal", argumentando que la alianza de izquierda obtuvo la mayoría en las últimas elecciones legislativas (193 escaños).

Leer tambiénEstancamiento político en Francia: ¿logrará Macron consensos para nombrar a un primer ministro?

Argumentan aún los diputados de LFI:

El rol del presidente de la República en relación con la Constitución no es hacer sus negociaciones políticas en la Asamblea Nacional. El artículo 8 de la Constitución no establece que el presidente 'elige a un primer ministro que le gusta'. Simplemente, establece que el presidente de la República 'nombra al primer ministro'

"Si Emmanuel Macron no se impone límites a sí mismo, será necesario que la Asamblea le imponga límites por todos los medios", estimó, el sábado por la tarde, el ex integrante de Francia Insumisa, François Ruffin y llamó a la Asamblea a "usar todos los medios constitucionales", incluida la petición de destitución. Pero "aún no hemos llegado a eso, queda camino por recorrer", añadió el diputado de la Somme, que ahora forma parte del grupo ecologista y social.

Estimando, tras entrevistas, que un gobierno del Nuevo Frente Popular sería inmediatamente censurado por los otros grupos políticos en la Asamblea, Macron había descartado la opción de Lucie Castets, en nombre de la "estabilidad institucional".

Sin embargo, el procedimiento de destitución "es una herramienta política que también permite responsabilizar al Elíseo del bloqueo", había estimado en agosto el constitucionalista Benjamin Morel en 'Public Sénat', una cita que se repite en la propuesta de resolución de Francia Insumisa.

Este artículo es una adaptación de su original en francés