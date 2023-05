La coronación reducida de Carlos III aún aspira a capturar la magia real

Carlos III será coronado rey de Reino Unido y de las naciones del Reino de la Commonwealth el sábado, en una ceremonia imbuida de simbolismo religioso y nacional. Sin embargo, algunos cambios significativos en el protocolo tienen como objetivo traer a tierra una ceremonia normalmente extravagante, al tiempo que conserva algo de mística real. Muchos de los rituales y objetos casi míticos que se utilizarán para la coronación de Carlos III se inspiran profundamente en el simbolismo británico que data de cientos, si no miles, de años.La Abadía de Westminster de Londres ha sido sede de coronaciones desde 1066, y artefactos como la cuchara de coronación de plata dorada (utilizada para transferir el aceite sagrado con el que se unge al monarca) se remontan a 1349.Durante la ceremonia, el rey Carlos III vestirá las mismas lujosas túnicas que usó su abuelo Jorge VI en su coronación, a la vez que llevará un orbe dorado del siglo XVII y un cetro visto por última vez sobre el ataúd de la reina Isabel II.Cuando sea coronado, el rey se sentará sobre la Piedra del Destino, un símbolo antiguo y sagrado de la monarquía escocesa cuya leyenda se remonta a los tiempos bíblicos.En esencia, todo el acto tendrá como objetivo transmitir la historia, la tradición y el enigma que encarna la monarquía."Será una ceremonia de aspecto muy misterioso que puede parecer extraña para muchas personas en todo el mundo. Pero lo que a algunos les parecerá extraño, a otros les resultará fascinante", afirma Luke Blaxill, profesor de historia política y constitucional británica en la Universidad de Oxford.Algunos fanáticos fervorosos ya están hipnotizados. A lo largo de The Mall, la larga avenida que conduce a la residencia real, el Palacio de Buckingham, los simpatizantes monárquicos más comprometidos comenzaron a acampar a fines de abril para garantizar una vista privilegiada de la procesión real hacia y desde la abadía.Aunque la ceremonia sin duda será opulenta, se pretende que sea menos ostentosa que las coronaciones pasadas. "Este evento está simplificado y reducido", sostiene Ed Owens, historiador real y autor de 'The Family Firm'. "Hay un énfasis mucho mayor en la democratización del ritual y la ceremonia como resultado".Este enfoque se correlaciona con un esfuerzo de décadas de la familia real para aumentar su popularidad al parecer más accesible y se traduce en una ceremonia más inclusiva. Las mujeres obispos participarán en una coronación por primera vez el sábado, al igual que representantes de religiones no cristianas. En otra primicia, se leerán textos en galés, gaélico escocés y gaélico irlandés.La lista de asistentes a la ceremonia también se ha adaptado: la mayoría de los 24 duques no reales de Gran Bretaña, que normalmente participan con túnicas y coronas, no están invitados. Se esperan unos 2.000 convidados, incluidos 450 miembros del público que han servido a sus comunidades, muy lejos de los más de 8.000 que se apretujaron en la Abadía de Westminster para la coronación de Isabel II hace 70 años.Un monarca con los pies en la tierraComo esta será la primera coronación que la mayoría de los espectadores hayan presenciado, es probable que los cambios más oscuros pasen desapercibidos. Los rituales que consumen mucho tiempo, como presentar al monarca lingotes de oro, se han eliminado para que la duración de la ceremonia sea de poco más de una hora.Otros detalles tienen como objetivo transmitir la imagen de una ceremonia real traída a tierra, casi literalmente.Las invitaciones a la ceremonia enfatizaron el ecologismo del rey, presentando flora de las Islas Británicas y el Hombre Verde, una antigua figura del folclore británico que simboliza la primavera y el renacimiento. Se ha alentado a los líderes estatales a reducir las emisiones viajando a la ceremonia en vuelos chárter en lugar de aviones privados, y los artículos clave, como las túnicas de coronación del rey y las sillas del trono, se están reparando y reutilizando.Imágenes simbólicas de la naturaleza se enhebrarán a lo largo de la ceremonia. Según los informes, Catalina, la princesa de Gales, está considerando usar un tocado floral en lugar de una tiara.Dichos cambios marcan un cambio en el enfoque respecto de la exhibición monumental de la pompa real utilizada en el funeral de estado de Isabel II ocho meses antes, y pueden ser un reconocimiento de que el público podría estar sintiendo fatiga por los eventos reales a gran escala."Solo hay una cierta cantidad de apetito público por la pompa y la ceremonia real, incluso en Gran Bretaña", sostiene Blaxill. "Habrá una reducción en el elemento de novedad. Y el contexto de fondo importante aquí es que hay una crisis del costo de vida: esta ceremonia ligeramente reducida es un intento bastante deliberado de reflejar eso".A pesar de que la ceremonia ha sido "reducida", las estimaciones de cuánto costará la coronación ya han generado una reacción violenta en medio de informes de que la fortuna personal de Carlos III asciende a miles de millones.El periódico sensacionalista 'The Mirror' informó que los contribuyentes británicos pagarán una factura de 250 millones de libras esterlinas por la coronación, de los cuales 150 millones de libras esterlinas (unos 170 millones de euros) se gastarán solo en seguridad. A modo de comparación, informa que la coronación de Isabel II hace 70 años costó el equivalente a 47 millones de libras esterlinas.Otros medios de comunicación han colocado el costo total en cerca de 100 millones de libras, todavía una suma aparentemente extravagante en un momento en que la inflación está impidiendo que algunos británicos compren bienes esenciales.La crisis del costo de vida no es el único problema que hace que la gente se frene. Después del Brexit, una serie de primeros ministros de corta duración y la muerte de la monarca que gobernó más tiempo, Reino Unido ha perdido el claro sentido de identidad nacional que una coronación a gran escala podría ayudar a consolidar."La coronación está destinada a ser un evento que proyecte un sentido de autoconfianza británica, pero Gran Bretaña lo ha pasado bastante mal durante los últimos siete años", afirma Owens. "No hay nada como el mismo nivel de positividad u optimismo que caracterizó la coronación de Isabel II".Magia realReino Unido está lejos de ser una nación de monárquicos empedernidos: poco más de un tercio de los adultos británicos se sienten indiferentes ante la coronación.Un intento desafortunado de hacer que el proceso sea menos elitista ha provocado una ira casi universal. En lugar del tradicional 'Homenaje de los pares' -durante el cual los pares hereditarios, históricamente miembros de la aristocracia, se arrodillaban para jurar lealtad al rey- el 'Homenaje del pueblo' invitará a los espectadores en casa a jurar lealtad al rey Carlos III y sus sucesores. Los críticos han calificado el intento de democratizar la ceremonia como un reflejo de la desconexión de la realeza con el público."Gran Bretaña es una democracia liberal, donde creemos en la libertad de expresión", explica Owens. "La idea de que nos pongan palabras en la boca como parte de esta ceremonia y de que estemos jurando lealtad al monarca y sus sucesores, en particular, ha sido problemática"."Creo que, tal vez, pedirle a la gente que diga 'Dios salve al rey' hubiera sido casi el límite", agrega Blaxill.Aún así, casi la mitad de los adultos en el Reino Unido planean ver la ceremonia o participar en las celebraciones de coronación durante el fin de semana.Republicanos notables, incluido el primer ministro escocés Humza Yousaf, el primer ministro galés Mark Drakeford y la líder de Irlanda del Norte del Sinn Fein, Michelle O'Neill, también han dicho que asistirán a la ceremonia en persona.Quizás esperan presenciar un espectáculo histórico único, si no un momento de magia real.Si bien la coronación de Carlos III ha sido diseñada para dar la impresión de un jefe de estado más humilde que sus predecesores, también debe conservar parte del poder místico que permite que la gente lo vea como un monarca y no solo como un hombre con una corona de oro.Históricamente, las coronaciones se cerraron deliberadamente al público para proyectar una sensación de poder y misterio de élite, y un momento el sábado mantendrá esta tradición. La parte más sagrada de la ceremonia, que data del siglo VII, tendrá lugar detrás de una pantalla especialmente diseñada. Durante la unción, el obispo más antiguo de la Iglesia de Inglaterra unge al monarca con aceite sagrado, lo que indica que el rey ha sido elegido por Dios."Es el momento en que la mística y las dimensiones espirituales de la monarquía se hacen visibles a través de su invisibilidad", detalla Owens. Unos poco minutos durante los cuales se invita a millones de espectadores en Reino Unido, la Commonwealth y más allá a suspender su incredulidad y dar un salto de fe para transformar a Carlos III en rey.Artículo adaptado de su original en inglés