La apuesta del presidente de Bolivia, Luis Arce, por un referendo, en el que se aborda la reelección y con el que apunta a reducir el malestar ante la crisis económica le ha dado algo oxígeno durante unos días, pero no ha desactivado los conflictos políticos, ni las protestas por la falta de dólares, la inflación y la irregular provisión de combustibles en el país, que también vive un clima de disputa preelectoral.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, envió el 21 de agosto al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las preguntas de un referendo, en las que aborda la polémica reelección presidencial, la subvención de los combustibles y la redistribución de los escaños en la Cámara de Diputados.

Arce envió cuatro preguntas al TSE sobre la reelección, la subvención de la gasolina y del diésel y el incremento de los escaños en la Cámara de Diputados sobre la base del Censo de marzo pasado, pero las consultas fueron observadas por esa institución y criticadas por expresidentes y opositores, entre ellos Evo Morales.

El TSE cuestionó las tres primeras preguntas por incumplir los criterios de “claridad y precisión” e “imparcialidad” y descartó la cuarta consulta sobre escaños, decisiones acatadas por el Gobierno, pero que ha resuelto enviar las correcciones directamente el Tribunal Constitucional.

Cuando Arce presentó la iniciativa del referendo para celebrarse el 1 de diciembre parecía camino a desactivar al ambiente conflictivo que vivía el país, pero la calma duró solo unos días porque han vuelto las movilizaciones y las amenazas de conflictos sociales y políticos.

Las ciudades de La Paz y Santa Cruz (este) vivieron este lunes movilizaciones de comerciantes que reclaman soluciones a la escasez de dólares y de combustibles, mientras que los dirigentes de los camioneros se reunirán en Cochabamba (centro) para definir medidas de presión tras considerar que el Gobierno incumplió sus promesas para garantizar el diésel en el país.

El politólogo Marcelo Silva dijo a France 24 que “el referendo es un intento del Gobierno de encontrar un salvavidas momentáneo para la situación crítica que tiene el país, pero sobre todo para distraer la atención ante la posibilidad de una tremenda movilización social en relación con la economía”.

Sostuvo que la variable económica determinará finalmente “la estabilidad social y política en el país” y prevé que el Gobierno seguirá afrontando problemas de fondo en la gobernabilidad, incluso después del referendo, porque solo cuenta con una minoría en la Asamblea Legislativa y “un condicionado y leve respaldo en las organizaciones sociales”.

Pero, además, según alertó Silva, el factor político también puede complicarse la próxima semana, cuando el 5 de septiembre venza el plazo impuesto por el TSE para que las fuerzas políticas presenten la renovación de sus directivas de cara a los comicios electorales del 2025.

La principal formación con problemas para concretar esa renovación es precisamente el partido gobernante, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), por la división que viven los sectores liderados por Evo Morales y por Luis Arce, ya que ambos políticos aspiran a ganar la candidatura de esa fuerza.

Morales ha acusado a Arce de haber planteado la primera pregunta del referéndum sobre la reelección continua y la discontinua precisamente para inhabilitarlo como candidato para los comicios del 2025.

A juicio de Silva, la pregunta está planteada de forma confusa, pero en efecto buscaría poner un “cerrojo” para que Morales no vuelva a ser candidato, aunque contra la aspiración del exmandatario ya existe una resolución constitucional que le impide ser otra vez candidato, agregó.

Morales fue presidente en tres periodos, entre el 2006 y el 2019, y renunció ese año debido a protestas que lo acusaron de un supuesto fraude para prorrogarse, pero también por el pedido realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía.

En una rueda de prensa, Evo Morales acusó este lunes al Gobierno de Arce de presionar al TSE para no supervisar un congreso del MAS convocado por los seguidores del exmandatario para el 3 de septiembre, dos días antes del plazo final para la renovación de la directiva del partido.

El expresidente prácticamente dio un ultimátum al TSE bajo la amenaza de desatar movilizaciones:

“Si toman decisiones de movilización, no le echen la culpa a Evo, ni le echen la culpa a los dirigentes del Pacto de Unidad presentes acá”, dijo Morales, durante una reunión con los líderes sociales que le respaldan.

Desde el otro bando, el presidente Arce, que fue ministro de Economía en el Gobierno de Morales, pronunció un discurso ante grupos indígenas y explicó que la inflación afecta a todo el mundo, que Bolivia tiene menos ingresos por la caída en la exportación de gas y acusó al exmandatario de ser el responsable del problema de los dólares y de los combustibles.

“El problema del diésel, el problema del dólar tiene una misma raíz, que es la equivocada política de hidrocarburos que se ha hecho cuando el Evo (Morales), estaba de presidente. Así nomás, hay que decirlo, con claridad. Él se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando lo que hace cinco, siete años no se hizo”, sostuvo.