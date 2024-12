Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/12/2024 · 10:54 AM

Jimmy Carter, fallecido este domingo 29 de diciembre a los 100 años de edad, entró a la historia de Estados Unidos al redefinir la vida después de la Casa Blanca, con una labor tenaz centrada en la democracia y la resolución de conflictos globales. Justamente, por sus esfuerzos en la mediación y su papel en los Acuerdos de Camp David de 1978, ganó el premio Nobel de la Paz en 2002.

Jimmy Carter, un agricultor de maní de Georgia que buscó recobrar la confianza de los estadounidenses en la política tras un cúmulo de escándalos en la Casa Blanca, murió el 29 de diciembre a la edad de 100 años.

James Earl Carter, Jr. fue el primer presidente de Estados Unidos elegido por voto popular después de que el caso Watergate obligara a dimitir al expresidente Richard Nixon.

Cumplió un mandato como el 39º presidente de los Estados Unidos (1977-1981) durante un período turbulento tanto a nivel nacional como internacional.

El político, del Partido Demócrata, se convirtió en presidente de Estados Unidos en 1976 y ejerció un solo mandato, hasta 1980. En 2002 recibió el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos de mediación en la época de la Guerra Fría y los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel.

Su elección tuvo lugar en medio de un ambiente de cansancio por los escándalos políticos y de la incesante rutina de la guerra de Vietnam. El electorado del momento decidió arriesgarse con un agricultor de maní de Georgia prácticamente desconocido que se presentaba como candidato demócrata centrista y sencillo y, sobre todo, no contaminado por la política interna de Washington.

Falleció rodeado de su familia

Carter, que se encontraba en su hogar en cuidados paliativos y votó en las elecciones de noviembre, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

Su muerte fue confirmada por su hijo sin dar más detalles.

Su familia había pedido "privacidad" en estos momentos y agradeció la preocupación recibida de parte de sus "muchos admiradores".

"Mi padre fue un héroe, no solo para mí sino para todos los que creen en la paz, los Derechos Humanos y el amor de desinteresado", dijo su hijo Chip Carter.

En los últimos años, Carter capeó varios problemas de salud y repetidas caídas, como la que tuvo en 2019, en la que se fracturó la pelvis.

En 2015 también se sometió a un tratamiento contra el cáncer después de que se le extirpara una pequeña masa en el hígado, que más tarde se extendió a su cerebro. Pero al año siguiente, Carter anunció que no necesitaba más tratamiento, ya que un fármaco experimental había eliminado cualquier signo de cáncer.

Oficial de marina y agricultor de maní

Jimmy Carter nació el 1 de octubre de 1924 en la pequeña localidad agrícola de Plains, en el estado de Georgia. Su padre era agricultor y empresario y su madre enfermera.

Después de haber estado en la escuela pública de su ciudad, estudió en el Instituto Tecnológico de Georgia y se licenció en la Academia Naval de Estados Unidos en 1946.

En la Marina, fue primero submarinista antes de llegar al grado de teniente. Trabajó en el programa de submarinos nucleares e hizo un posgrado sobre tecnología de reactores y física nuclear.

El 7 de julio de 1946 se casó con Rosalynn Smith, de su ciudad natal. Cuando murió su padre, en 1953, renunció definitivamente a su cargo naval. Junto a su esposa, dirigieron una empresa de semillas: la ‘Carter’s Warehouse’, en Plains.

El principio de su carrera política

Fue primero a escala local, en su ciudad, cuando Carter se interesó por la política. Formó parte de las juntas del condado que supervisaban la educación y la autoridad hospitalaria. En los años 1960, llegó a la escena política nacional.

En 1962, ganó las elecciones al Senado de Georgia por un mandato de dos años, renovado en 1965. Aunque en 1966 perdió su primera campaña a gobernador, ganó las siguientes elecciones y se convirtió en el 76º gobernador de Georgia el 12 de enero de 1971.

Rápidamente, Carter se expresó en contra de la segregación racial en Estados Unidos. Fue uno de los primeros políticos de un estado del Sur en declararse públicamente contra el régimen de segregación racial. En ese momento, nombró a varios afrodescendientes en puestos de responsabilidad.

En 1974, viajó por todo el país para conocer a los estadounidenses, pero cuando declaró oficialmente su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos, el 12 de diciembre de 1974, seguía siendo un desconocido para la mayoría del electorado. Sin embargo, era bien conocido dentro del aparato político del país.

Un mandato en un momento turbulento

Tras ganar la nominación de su partido en la primera votación de la Convención Nacional Demócrata de 1976, se presentó frente al republicano Gerald Ford. Carter fue elegido presidente de Estados Unidos con el 51% de los votos frente al 48% de su adversario. El índice de abstención fue especialmente elevado: un 45% de electores no votó.

Aunque hizo campaña contra el 'establishment', fue criticado por nombrar a varias personas con experiencia en previos gobiernos. Sin embargo, también designó a un número récord de mujeres, afroamericanos e hispanos en su Gobierno.

El Ejecutivo de Carter luchó contra los problemas económicos de inflación y desempleo. Al final de su mandato, llegó a un aumento de casi ocho millones de puestos de trabajo y una disminución del déficit del país. Sin embargo, la inflación seguía alta, así como los tipos de interés, y empezó una breve recesión.

A nivel interno, tuvo que manejar la escasez de energía. Eligió descontrolar los precios internos del petróleo para estimular la producción. También impulsó la desregulación de los sectores del transporte y líneas aéreas. Creó el Departamento de Educación y reforzó el sistema de Seguridad Social.

Guerra Fría, la crisis de rehenes y el Canal de Panamá

Pero fue a nivel internacional cuando Carter se desmarcó, luchando por la defensa de los Derechos Humanos en medio de la Guerra Fría. Concluyó la negociación del tratado de limitación nuclear SALT II con la Unión Soviética. En Medio Oriente, contribuyó a la reconciliación entre Egipto e Israel a través del acuerdo de Camp David de 1978. También permitió la ratificación de los tratados del Canal de Panamá, que permitió al país centroamericano recuperar su soberanía sobre el canal.

Sin embargo, un evento inesperado marcó profundamente su mandato presidencial. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán, lo que precipitó la suspensión del pacto SALT II. Además, la toma como rehenes del personal de la embajada estadounidense en Irán fue un momento de gran preocupación para los estadounidenses. Durante 444 días, 52 diplomáticos estadounidenses y civiles fueron tomados como rehenes, algo que contribuyó, junto con la inflación, a la derrota del presidente en su segunda campaña presidencial. Irán liberó a los secuestrados el mismo día en que Carter dejó el cargo.

El Premio Nobel de la Paz

En 2002, el expresidente demócrata recibió el Premio Nobel de la Paz. El comité elogió sus "incansables esfuerzos por promover la resolución pacífica de los conflictos internacionales, la democracia, los Derechos Humanos y el desarrollo económico y social". Fue especialmente saludada su contribución al acuerdo de Camp David.

"En una época en la que la Guerra Fría aún dominaba las relaciones Este-Oeste, renovó el lugar de los Derechos Humanos en la política internacional", señaló el comunicado del comité del Nobel.

En plena guerra estadounidense en Irak, la concesión del premio a Carter fue también una "crítica a la política de la actual administración estadounidense", según declaró Gunnar Berge, presidente del comité.

De hecho, el 5 de septiembre de 2002, Jimmy Carter declaró: una "guerra unilateral contra Bagdad no es la respuesta".

Los estadounidenses "son inundados casi a diario con afirmaciones" de que "nos enfrentamos a la devastadora amenaza de las armas iraquíes de destrucción masiva", y "promesas de una eliminación de Saddam Hussein”, señaló Jimmy Carter, sin embargo, "no existe actualmente ningún peligro para Estados Unidos procedente de Bagdad" afirmó entonces el expresidente.

El Centro Carter

El Centro Carter fue fundado en 1982 por Jimmy Carter y su esposa en colaboración con la Universidad de Emory, con énfasis en “los Derechos Humanos y el alivio del sufrimiento humano”. El centro trata de “prevenir y resolver conflictos, fomentar la libertad y la democracia y mejorar la salud”.

"El trabajo del Centro Carter ha sido una maravillosa contribución al mundo en los últimos 20 años", declaró en 2002 Jimmy Carter a la cadena de televisión 'CNN'.

El centro cumplió 42 años promoviendo la democracia y la resolución de conflictos. También supervisa elecciones con observadores, como lo hizo en América Latina, África y Asia.

Carter pidió ser enterrado al lado de su esposa

Carter había pedido ser enterrado en el terreno de su casa en el estado de Georgia, al lado de los restos de su esposa Rosalynn Carter, con la que estuvo casado durante 77 años.

Roselynn Carter falleció en noviembre de 2023.

"Me dio sabios consejos y ánimo cuando los necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me quería y me apoyaba", recordó entonces el expresidente Jimmy Carter.

El expresidente murió después de cumplir los 100 años, lo que lo convirtió en el presidente más longevo de la historia de su país, y después de pasar un año en cuidados paliativos.

El fallecimiento de Jimmy Carter deja una marca importante en la historia política de Estados Unidos. Aunque su mandato como presidente fue corto, su influencia continúo más allá de su papel de mandatario.

Con EFE, AP, la organización Carter y la Casa Blanca