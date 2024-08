Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/08/2024 · 09:51 AM

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que retomará las negociaciones sobre una tregua en Gaza el próximo 15 de agosto, a través de los mediadores: Qatar, Egipto y Estados Unidos. Sin embargo, las tropas del Estado de mayoría judía intensifican su ofensiva en el enclave palestino y este viernes 9 de agosto lanzaron una nueva incursión terrestre en Khan Younis, en el sur del territorio. Más de 10 meses después del inicio de las hostilidades en curso dejan al menos 39.700 personas muertas.

Negociación de tregua en Gaza y ataques por aire y tierra en simultáneo.

El Gobierno de Israel anunció que acordó retomar las negociaciones sobre un alto al fuego con Hamás, el próximo jueves 15 de agosto. El paso se produce a petición de Qatar, Egipto y Estados Unidos, Gobiernos que median por un cese de hostilidades más de 10 meses después de que estallara la escalada del conflicto.

"Tras la propuesta de Estados Unidos y los mediadores, Israel enviará el 15 de agosto a la delegación negociadora a un lugar por determinar para reanudar los detalles de la implementación del acuerdo marco", indicó un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Este anuncio estuvo seguido de las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien aseguró que es “importante” alcanzar pronto un pacto para la liberación de los rehenes restantes de entre los más de 250 que secuestró Hamás el pasado 7 de octubre, cuando el grupo lanzó el sorpresivo ataque que ocasionó la respuesta aún en curso del Estado de mayoría judía.

"Mientras trabaja para asegurar la seguridad de Israel, el ministro Gallant planteó la importancia de alcanzar rápidamente un acuerdo que garantice el regreso de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza", sostuvo un comunicado del Ejército de Israel.

La institución castrense aseguró que este asunto fue discutido por Gallant con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, y que los dos están de acuerdo con el eventual acuerdo.

Sin embargo, desde ya se prevén nuevos obstáculos para alcanzar un cese de hostilidades ante los desacuerdos al interior de la Administración de Netanyahu.

El ministro de Finanzas israelí, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, mostró su desacuerdo por el último borrador de tregua que han discutido las partes y que fue anunciado a principios de mayo por el mandatario estadounidense, Joe Biden, quien en ese momento señaló que el plan había sido diseñado por su aliado.

Smotrich recriminó que el proyecto para un alto al fuego incluya el intercambio de palestinos presos en cárceles israelíes por rehenes en poder de Hamás.

"No hay lugar para una trampa peligrosa en la que los 'mediadores' nos dicten una 'fórmula' y nos impongan un acuerdo de rendición (…) que restará importancia a la disuasión de Israel y su imagen en Medio Oriente", manifestó el ministro de Finanzas a través de la plataforma X.

El más reciente plan que ha estado en discusión tras el anuncio de Washington consiste en tres fases: la primera estipula un alto al fuego por seis semanas y el retiro del Ejército israelí de las zonas pobladas de Gaza. En ese momento, se iniciarían conversaciones para lograr una segunda fase, que contemplaría un cese permanente de las hostilidades y el intercambio de rehenes por presos palestinos.

El cese al fuego se extendería más allá de seis semanas si continúan dichas negociaciones. Y la tercera fase sería el lanzamiento de un amplio plan de reconstrucción para la Franja de Gaza, según lo señalado en mayo por el líder de la Casa Blanca.

El Ejército israelí lanza nueva incursión terrestre en Khan Younis

Decenas de personas y familias se han visto obligadas a huir, una vez más, del sur de la Franja de Gaza. En concreto, de la localidad de Khan Younis, ante el inicio de una nueva ofensiva por tierra de las fuerzas israelíes.

Los tanques israelíes regresaron este viernes a la ciudad, lo que obligó a miles a desplazarse a pie y algunos en precarios vehículos o burros por carreteras congestionadas. Todo mientras los soldados aseguran que combaten, incluso bajo tierra, frente a militantes palestinos que catalogan como “objetivos terroristas” que apunta a “eliminar”.

Algunos residentes y militares describieron que los combatientes, previamente señalados por Israel como miembros de Hamás y su aliado la Yihad Islámica, se enfrentan a las tropas israelíes desde las ruinas.

Khan Younis ya ha sufrido repetidas oleadas de ataques, combates y desplazamiento forzado.

Parte de los desplazados se dirigieron a Al-Mawasi, en la costa sur del enclave. Pero ningún lugar en Gaza es seguro ni está exento de los bombardeos por aire y tierra.

De hecho, algunos gazatíes expresaron su temor debido a que esa área ya ha sido atacada antes, pese a que fue designada por el Ejército como “zona segura” para refugiarse.

"No sabemos a dónde vamos, a la playa, a Al-Mawasi, a cualquier lugar donde nos quedemos. Aquí no hay ningún lugar seguro. Atacaron por todas partes, ya atacaron Al-Mawasi y mucha gente murió. No hay seguridad, la seguridad está con Dios", subrayó Ahmed al-Farra, un hombre entre los miles de personas víctimas de desplazamiento forzado en ese territorio palestino.

ONU: matar de hambre a los gazatíes es un crimen de guerra

El pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llegó este viernes luego de que esta semana el ultraderechista ministro de Finanzas israelí asegurara públicamente que dejar morir de hambre y sed a la población de Gaza es algo “justificado y moral”.

Llevar a la hambruna a civiles como un método de hacer la guerra es un crimen de guerra

Smotrich se refirió a esa acción como una forma de presionar por la liberación de los secuestrados en poder del grupo islamista que desde 2007 controla el sitiado territorio.

"Condenamos de la manera más firme tales palabras, las cuales incitan al odio hacia civiles inocentes (…) Llevar a la hambruna a civiles como un método de hacer la guerra es un crimen de guerra, como también lo es el castigo colectivo de la población palestina. Y el riesgo es que esa declaración pública pueda incitar a cometer otras atrocidades", destacó desde Ginebra, Suiza, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Laurence.

El vocero remarcó que es hora de que las autoridades israelíes cesen ese tipo de declaraciones y que sean “investigados” y “procesados” si son hallados responsables de ese tipo de crímenes de lesa humanidad.

