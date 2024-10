Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las tropas israelíes hicieron estallar viviendas, asediaron escuelas y refugios para desplazados mientras intensificaron sus operaciones en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, este 21 de octubre. Según la agencia de noticias palestina WAFA, al menos 57 personas han muerto este lunes en las embestidas israelíes, la mayoría de ellas en el norte del enclave, donde Israel lanzó una renovada ofensiva militar hace 17 días.

El Ejército israelí intensificó sus ataques contra el norte de Gaza este lunes 21 de octubre, con mayores golpes al campo de refugiados de Jabalia.

Desde hace dos semanas las tropas del país dirigido por Benjamin Netanyahu ha estado librando una gran ofensiva contra esa zona del enclave, además, sus uniformados han regresado en repetidas ocasiones a otras áreas del territorio bajo el argumento de que “Hamás se ha reagrupado”.

Por su parte, la cadena de televisión qatarí ‘Al Jazeera’, que citó fuentes médicas locales, informó de 33 palestinos muertos en todo el territorio gazatí desde el amanecer de este lunes. El medio contabiliza 18 víctimas mortales solo en el campo de refugiados de Jabalia.

Nos enfrentamos a la muerte por las bombas, la sed y el hambre

Entre las víctimas mortales se encuentran al menos diez personas tras disparos de artillería del Ejército de Israel contra un colegio administrado por la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos (UNRWA) en Jabalia. Allí, otras 30 personas resultaron heridas.

La instalación servía como lugar de refugio para cientos de desplazados, según informaron funcionarios palestinos que aseguraron haber recogido más de una docena de cuerpos sin vida, entre ellos, seis hombres que murieron en la madrugada cuando intentaban conseguir agua potable en Jabalia, principal foco de los ataques aéreos y terrestres de las tropas del Estado de mayoría judía.

"Nos enfrentamos a la muerte por las bombas, la sed y el hambre (…) Jabalia está siendo arrasada y no hay testigos del crimen, el mundo está cegando sus ojos", subrayó a la agencia de noticias AFP Raed, residente de ese campo de refugiados.

El Ejército israelí también ordenó a las mujeres que abandonaran el campo y varios médicos del Hospital Indonesio afirmaron a la agencia de noticias Reuters que los militares irrumpieron en una escuela y detuvieron a los hombres, antes de prender fuego al recinto.

Los profesionales de la salud aseguraron que las llamas alcanzaron los generadores del hospital, por lo que un apagón dejó inservible las instalaciones. Sin embargo, los médicos no escucharon las órdenes del Ejército israelí de evacuar los tres hospitales de la zona o dejar a los pacientes sin asistencia médica.

"El Ejército está quemando las escuelas próximas al hospital, y nadie puede entrar ni salir del hospital", sostuvo un enfermero del Hospital Indonesio en condición de anonimato.

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que otras cuatro personas murieron, entre ellas dos mujeres en el mismo territorio, y tres más en un ataque contra una escuela convertida en refugio en la ciudad fronteriza de Beit Hanoun.

Macron a Netanyahu: muerte de Sinwar es una oportunidad para abrir negociación de tregua

Después de que el pasado 16 de ocutbre uniformados israelíes mataran al máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, Israel ha buscado elevar sus esfuerzos por acabar con los combatientes del grupo que controla Gaza.

Estado Unidos ha visto en ese asesinato una "oportunidad" para negociar una tregua y culminar la guerra en curso en Gaza. ​​​Una postura a la que se suma Francia.

Este lunes, el presidente Emmanuel Macron señaló al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ve la muerte de Sinwar-quien se había rehusado a nuevas negociaciones, según Washington-puede impulsar una posible nueva fase de negociaciones para un alto el fuego en Gaza, pero Netanyahu, insiste en continuar las hostilidades que dejan más de 42.600 palestinos muertos.

Mientras busca llegar a su propósito, las órdenes militares que salen desde Israel han arrasado gran parte de la Franja de Gaza y siguen matando a miles de personas, además alrededor de dos millones de gazatíes se han quedado sin hogar y son víctimas de una profunda crisis humanitaria.

Sobre esta información, Israel afirma que constantemente hace llegar al enclave palestino “grandes cantidades de suministros humanitarios” mediante entregas terrestres y lanzamientos aéreos, pero desde el lado palestino se refuta esta versión, al argumentar que “no ha entrado ayuda” en las zonas del norte de Gaza, donde se profundiza la operación.

Las hostilidades en curso detonaron luego de que el 7 de octubre de 2023, militantes liderados por Hamás hicieron agujeros en la valla de seguridad de Israel, irrumpieron en el lugar, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 250.

La situación de los rehenes es uno de los temas más delicados para Israel, el Gobierno de Netanyahu ha hecho promesas públicas a las familias de las víctimas, prometiéndoles que regresarán sus seres queridos, pero de los 100 cautivos que siguen retenidos en Gaza, se cree que un tercio ya ha muerto, mientras Hamás denuncia que Israel ha obstaculizado constantemente las negociaciones de tregua que habrían retornado a los secuestrados a la libertad.

La guerra actual, una escalada del conflicto de más de siete décadas, ha destruido grandes áreas de Gaza y desplazado a cerca del 90% de su población de 2,3 millones de personas.

La ONU evacúa mil mujeres y niños para atención médica

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge insistió este lunes en mantener el diálogo con los bando beligerantes y en una entrevista con la agencia AFP aseguró que hasta mil mujeres y niños heridos o enfermos “serán evacuados de Gaza próximamente” para trasladarlos a territorio de la Unión Europea, con el fin de que reciban atención médica urgente.

“Israel se compromete a unas 1.000 evacuaciones médicas adicionales en los próximos meses. La OMS y los países de la Unión Europea concernidos ayudarán en el dispositivo de evacuaciones”, afirmó Kluge.

Desde el inicio de los ataques israelíes por aire y tierra en Gaza y otros territorios palestinos, la OMS ha logrado 600 evacuaciones médicas hacia siete países europeos.

"Esto no habría sucedido nunca si no hubiéramos mantenido el diálogo con las partes, eso mismo pasa en Ucrania. Yo mantengo el diálogo con todos los socios. Hoy, 15.000 personas, seropositivas o enfermas de sida en el Donbás, los territorios ocupados, reciben medicinas contra el VIH y el sida", explicó Kluge, también médico belga de 55 años, quien añadió que la salud no puede ser politizada y que “el medicamento más importante es la paz”.

Con AP, AFP y medios locales