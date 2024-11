Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza, incluida una política deliberada de desplazar por la fuerza a personas y negarles el derecho a regresar a sus hogares, según un informe de Human Rights Watch publicado el jueves. El informe también calificó de "limpieza étnica" el probable despojo permanente de los habitantes de Gaza en áreas despejadas por Israel para que sirvan como zonas de amortiguamiento y corredores de seguridad.

Israel ha llevado a cabo una violenta y deliberada campaña de desplazamiento forzado contra casi 2 millones de civiles palestinos en el transcurso de sus bombardeos y ocupación militar de la Franja de Gaza desde octubre de 2023, según un informe de Human Rights Watch publicado el jueves.

El informe, que sostiene que estas políticas constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, también acusa al gobierno israelí de llevar a cabo una limpieza étnica contra los palestinos en áreas donde las Fuerzas Armadas de Israel han arrasado franjas de viviendas y otras infraestructuras civiles para dar paso a "zonas de amortiguación" y "corredores de seguridad" en todo el enclave asediado.

En los 13 meses transcurridos desde que los grupos palestinos armados liderados por Hamás lanzaron mortíferos ataques terroristas contra Israel, el 7 de octubre de 2023, la devastadora campaña de represalia de Israel en Gaza ha expulsado a aproximadamente 1,9 millones de palestinos de sus hogares, según el Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, casi nueve décimas partes de la población que vive en la Franja.

Estos traslados masivos de población comenzaron en los primeros días del bombardeo israelí, cuando el Ejército de Israel ordenó a más de un millón de personas que vivían en el norte que abandonaran sus hogares y se dirigieran a la mitad sur del enclave en tan sólo 24 horas.

A medida que más y más civiles han sido expulsados ​​de sus hogares hacia "zonas seguras" dispersas por toda la Franja de Gaza, las Fuerzas Armadas de Gaza han llevado a cabo demoliciones controladas de infraestructura civil, que junto con la incesante campaña de bombardeos de Israel sobre Gaza han destruido decenas de miles de casas, así como hospitales, escuelas y vastas extensiones de tierras agrícolas, dijo Human Rights Watch. Esta devastación, dice el informe, corre el riesgo de privar a los civiles desplazados del derecho a regresar a sus hogares cuando los combates, un día, lleguen a su fin.

El gobierno israelí ha mantenido constantemente que sus órdenes de evacuación masiva tienen como objetivo permitir que el Ejército de Israel luche contra los grupos militantes palestinos y, al mismo tiempo, minimizar las bajas civiles en la Franja, que alguna vez estuvo densamente poblada.

Pero Caitlin Procter, antropóloga política y profesora a tiempo parcial del Centro de Política Migratoria, dijo que los repetidos informes de ataques israelíes contra sus propias zonas seguras y rutas de evacuación designadas –también verificados y destacados en el informe de Human Rights Watch– pintaban un panorama diferente.

"La palabra 'evacuación' la asociamos con seguridad, con mudarse de un lugar peligroso a un lugar seguro por un período temporal antes de regresar a casa. Y cada aspecto de eso es falso en este caso", dijo.

Gaza parecía una "película de Stalingrado", dice el director del Consejo Noruego para los Refugiados

"No sólo no hay ningún lugar seguro, sino que también sabemos por los informes que estas llamadas zonas seguras han sido atacadas explícitamente por el ejército israelí una vez que la gente se vio obligada a ir allí, y luego no sólo eso, sino que estas áreas de las que se ha desplazado a la gente han sido completamente arrasadas. Así que no hay posibilidad de que puedan regresar a casa".

En Gaza, donde hasta cuatro quintas partes de la población son refugiados o descendientes de refugiados, esta amenaza de volver a ser expulsados ​​permanentemente de sus hogares evoca los sombríos días de lo que los palestinos llaman la Nakba, o catástrofe. Hace más de 75 años, cientos de miles de palestinos huyeron de sus hogares tras el estallido de la guerra entre un naciente Israel y los estados árabes vecinos en 1948, que marcó el fin de Israel.

Yair Wallach, profesor de estudios israelíes en la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres, dijo que el miedo a ser expulsados ​​de sus hogares a punta de pistola era muy real en toda la Franja.

"La mayoría de la población de Gaza son originalmente refugiados de lo que ha sido Israel desde 1948, la abrumadora mayoría", dijo. "Algunos de ellos huyeron o fueron expulsados ​​durante la guerra, algunos incluso fueron expulsados ​​a Gaza después de la guerra. La experiencia que define a la población de la Franja de Gaza es la de ser descendientes de este desplazamiento masivo que les ha impedido regresar. Por eso, cuando la gente habla de Jabalia u otros lugares de la Franja de Gaza que ahora se están despoblando, originalmente eran campos de refugiados que se convirtieron en hogares… El recuerdo de 1948 se cierne sobre ellos".

El informe, que sólo cubre los acontecimientos en Gaza hasta finales de agosto de 2024, llega poco más de un mes después de que las fuerzas israelíes emitieran nuevas órdenes de evacuación en el extremo norte de la Franja, pidiendo a más de 400.000 personas que huyeran una vez más hacia el sur mientras las FDI se preparaban para sitiar las zonas del norte fronterizas con Israel.

Desde entonces, el Ejército ha cortado todos los envíos de alimentos y ayuda a la zona mientras lucha contra lo que describe como militantes de Hamás que se han reagrupado allí, lo que provocó que un informe respaldado por la ONU advirtiera de que las decenas de miles de civiles que se cree que están atrapados allí podrían enfrentarse a una hambruna inminente.

Un plazo de 30 días emitido por Estados Unidos instando a Israel a permitir la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja pasó sin problemas esta semana, y la administración saliente de Biden dijo que no suspendería el apoyo militar al gobierno de Netanyahu.

Los residentes han dicho que les preocupa que las recientes órdenes de evacuación masiva y los movimientos de tropas israelíes en Jabalia, Beit Lahia y Beit Lanoun, en el norte de Gaza, sean el primer paso hacia la construcción por parte de Israel de una "zona de amortiguación" ampliada libre de palestinos, una política que, según Human Rights Watch, equivaldría a una limpieza étnica.

Las fotos satelitales ya muestran una "zona de amortiguación" de un kilómetro de ancho a lo largo de la frontera oriental de Gaza con Israel, de la que se han eliminado casi todas las estructuras en pie. Procter, que realizó un amplio trabajo de campo sobre la migración forzada en la Franja de Gaza antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, dijo que los temores de los residentes podrían estar muy justificados.

Human Rights Watch ha advertido que Israel podría estar llevando a cabo una campaña selectiva de limpieza étnica en estas supuestas "zonas de amortiguación" –así como en el "Corredor Netzarim" de 4 kilómetros de ancho que Israel ha cortado a través del centro de la Franja y el "Corredor Filadelfia", que se encuentra a lo largo de la frontera con Egipto–. El informe presenta imágenes satelitales que muestran la extensa demolición de edificios de todo tipo alrededor de estas carreteras, que Israel ha denominado "corredores de seguridad".

Nadia Hardman, investigadora de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch y autora principal del informe, dijo que si bien el término no está reconocido por el derecho internacional, cree que es una descripción precisa de lo que su investigación había desenterrado.

"Está muy claro que en aquellas zonas donde se ha obligado a la gente a irse, no se les permitirá regresar. Eso también cumple con otra definición que se utiliza en el derecho internacional, aunque no tenga una definición jurídica internacional, y se conoce como limpieza étnica", dijo.

"Y normalmente se produce cuando se combinan actos de desplazamiento forzado, que es la parte que consiste en trasladar a la gente por medios violentos e inspiradores del terror, y también decimos que la persecución debería investigarse como crimen de guerra también en este informe. Cuando se combina todo esto es cuando nos corresponde considerar también la limpieza étnica, que es lo que hicimos".

"Lo que tenemos ahora en la parte norte de la Franja es básicamente una operación muy explícita de limpieza étnica, en la que en las zonas situadas al norte de la ciudad de Gaza, que son Jabalia y Beit Lahia y otras, no sólo se le dijo a la gente que se fuera, como se le dijo a la gente hace un año, sino que también estaba claro que si alguien se quedaba porque no podía moverse o no confiaba en que los israelíes no le dispararan en el camino, etc., cualquiera que se quedara sería visto como un combatiente y moriría de hambre o sería asesinado; esa fue una amenaza muy explícita", dijo.