Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno israelí informó este 27 de noviembre que apelará las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ambos están acusados por la CPI de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el marco de la guerra en curso en Gaza. El tribunal de la Haya emitió la misma medida para el líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Mohammed Deif.

Israel apelará las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y quien hasta hace poco se desempeñó como su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por su papel en la guerra en Gaza.

El anuncio de miércoles llega luego de que el pasado jueves 21 de noviembre, la CPI emitiera órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad por las hostilidades en curso en la Franja de Gaza.

“Israel presentó hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) un aviso de su intención de apelar ante el tribunal con una demanda para retrasar la ejecución de las órdenes de arresto”, informó en un comunicado la oficina del primer ministro.

La notificación “revela en detalle lo inverosímil y carente de fundamento fáctico o legal que fue la decisión de emitir las órdenes de arresto”, indica la nota.

El anuncio de la apelación se produjo tras una reunión entre Netanyahu y el senador estadounidense, Lindsey Graham, en Jerusalén, durante un encuentro en el que discutieron las iniciativas impulsadas en el Congreso de EE. UU. para sancionar a los países que cooperen con la CPI.

Además, el Gobierno israelí reafirmó que no reconoce la autoridad de la CPI ni las órdenes de arresto que puede emitir.

Leer tambiénLa CPI emite órdenes de captura contra Netanyahu, Gallant y un líder de Hamás, acusados de crímenes de guerra

Francia sugiere que no detendría a Netanyahu pese a orden de captura de la CPI

A pesar de que el primer ministro francés, Michel Barnier, aseguró a principios de esta semana que Francia respetaría "rigurosamente" sus obligaciones en virtud del derecho internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló este miércoles que seguiría trabajando estrechamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El Ministerio argumentó que Netanyahu y otros funcionarios tienen beneficios de inmunidad, debido a que Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional. La cartera remarcó que el Estatuto de Roma que estableció la CPI estipula que no se puede exigir a un país que actúe de una manera incompatible con sus obligaciones "con respecto a las inmunidades de los Estados que no son parte de la CPI".

"Esas inmunidades se aplican al Primer Ministro Netanyahu y a otros ministros relevantes y deberán tenerse en cuenta si la CPI solicita su arresto y entrega", subrayó.

Sin embargo, la CPI tiene jurisdicción para adelantar procesos contra Estados que sí sean signatarios del alto tribunal de La Haya, en este caso los Territorios Palestinos, reconocidos como Estado por varios países.

La prensa israelí reportó que la participación de Francia en las negociaciones para el cese al fuego en el Líbano, entre Israel y Hezbolá estuvo condicionada al compromiso de que París anunciara que no cumpliría con la orden de arresto contra Netanyahu emitida por la CPI.

París ha matizado su postura en los últimos días. Y es que tras señalar inicialmente que se adheriría a los estatutos de la CPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ajustó esa postura en una segunda declaración el 22 de noviembre en medio de preocupaciones de que Israel pudiera echar por tierra los esfuerzos por un alto el fuego en el Líbano, al asegurar que observaba que la decisión del tribunal simplemente formalizaba una acusación.

Leer tambiénOrden de detención de CPI contra Netanyahu se suma a investigación por corrupción en Israel

Con AFP, EFE y Reuters