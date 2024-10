Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, se enfrentaron el domingo 6 de octubre, cuando la carrera por la Casa Blanca entra en su recta final, menos de un mes antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre.

“Incompetente” y “lleno de mentiras” se encuentran entre el último cruce de acusaciones por los dos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos.

Un mes antes de las elecciones presidenciales, el exmandatario y candidato republicano, Donald Trump, y la vicepresidenta y aspirante a La Casa Blanca por el Partido Demócrata, Kamala Harris, se enfrentaron el domingo 6 de octubre, cuando la contienda entra en su recta final.

Invitada del muy popular podcast 'Call Her Daddy', con un público mayoritariamente femenino, Harris retomó su denuncia de la violencia contra las mujeres y defendió el derecho al aborto, señalando en particular las "mentiras" de Donald Trump, que la acusó de estar a favor de "ejecutar bebés" en el octavo o noveno mes de embarazo.

“Es escandalosamente inexacto e insultante hacer creer a la gente que esto está pasando, que las mujeres están haciendo esto. Este hombre está lleno de mentiras”, insistió la líder demócrata.

Si bien el candidato republicano intentó en repetidas ocasiones hacerse pasar por un "protector" de las mujeres durante su campaña, Kamala Harris recordó que "se trata del mismo que dijo que las mujeres deberían ser castigadas por abortar".

El aborto es uno de los grandes temas de la campaña, del que los demócratas pretenden sacar provecho, mientras el expresidente intenta evitar adoptar una posición clara, defendiendo que son los estados del país los que deben decidir.

Este podcast marcó el primer paso en un maratón mediático que llevará a Kamala Harris a hablar durante toda la semana en varios programas de radio y televisión en horario de máxima audiencia, particularmente en programas nocturnos, como 'The Howard Stern Show' o 'The Late Show with Stephen Colbert', considerado en general favorable a su campaña.

“Sal y vota”

Donald Trump viajó por cuarta vez a Wisconsin, uno de los estados clave, para un mitin en la pequeña localidad de Juneau, donde desplegó sus temas habituales de campaña, desde el control de la inmigración a la reducción de la inflación vía impuestos, y volvió a acusar a su rival de querer seguir una política "comunista".

Pero el expresidente fue más allá y calificó a Kamala Harris de "groseramente incompetente", poniendo como ejemplo la falta de respuesta federal, según él, para acudir en ayuda de la población del sureste de Estados Unidos duramente golpeada por el huracán Helene.

"Se trata de alguien que va a robarte tu fortuna y a abandonarte a ti y a tu familia cuando suban las aguas", aseveró Trump.

Ante varios centenares de personas, el candidato republicano recordó que el voto anticipado estaba abierto en Wisconsin: "Solo les pido una cosa, salgan a votar".

Donald Trump perdió Wisconsin en 2020 frente a Joe Biden. El domingo estuvo allí por cuarta vez en ocho días, al día siguiente de un regreso triunfal a Butler, Pensilvania, donde el pasado 13 de julio escapó por poco de un intento de asesinato.

Un escrutinio que se anuncia reñido

Los sondeos de opinión muestran a los dos candidatos empatados, lo que alimenta una carrera frenética para convencer a cada votante en los siete estados clave de este año, conocidos como péndulos o bisagras que decidirán el resultado de la votación del próximo 5 de noviembre.

El sistema de sufragio universal indirecto en Estados Unidos implica que la elección presidencial no se decide por los votos emitidos en todo el país, sino por los votos de los electores, cuyo número varía de un estado a otro.

Así, de Michigan a Arizona, pasando por Nevada, Wisconsin, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, los estados clave donde Donald Trump y Kamala Harris concentran sus campañas, es probable que la victoria se reduzca a unas pocas decenas de miles de votos.

La vicepresidenta estuvo el jueves 3 de octubre en Ripon, Wisconsin, donde nació el Partido Republicano, y apareció junto a la republicana Liz Cheney, figura de la derecha anti-Trump. La vicepresidenta y candidata demócrata también hará campaña en los estados de Nevada y Arizona.

Mientras tanto, podrá contar con un fuerte apoyo de Barack Obama. Todavía muy popular, el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos estará sobre el terreno para hacer campaña a favor de Harris en varios estados clave antes de las votaciones, empezando el jueves por Pittsburgh, el bastión industrial de Pensilvania, un estado más vital que nunca para estas elecciones.

A sus 63 años, Obama sigue siendo una de las voces más influyentes en el electorado demócrata y ya ha recaudado más de 76 millones de dólares en fondos de campaña este año.

