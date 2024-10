Your browser doesn’t support HTML5 audio

A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, del próximo 5 de noviembre, los candidatos continúan su gira por el país con la mira puesta en los estados péndulo. Este jueves 31 de octubre, la candidata demócrata, Kamala Harris, realizará un evento en Las Vegas en el que participará la cantante Jennifer López. Por su parte, el republicano Donald Trump visitará Arizona, estado que votó por él en 2016 y al lado de la frontera con México, mientras atiza su discurso antimigratorio.

Faltan seis días para que llegue a su fin la carrera por la Casa Blanca y tanto Kamala Harris como Donald Trump agotan sus recursos para asegurarse el apoyo del electorado, con especial énfasis en los territorios que jugarán un papel fundamental a la hora de decidir el próximo presidente o presidenta: los estados péndulo.

Por ello, este jueves 31 de octubre Harris encabezará en Las Vegas, Nevada, un mitin de la mano de Jennifer López y la banda mexicana Maná. Por su parte, Trump también visitará Nevada, luego de pasar por Arizona.

Además de ser dos estados péndulo, Arizona y Nevada albergan una buena parte de votantes latinos, por lo que los viajes a estos territorios pueden ser de ayuda para los candidatos en su búsqueda de seducir el apoyo de esa comunidad.

Kamala Harris: respaldada por las superestrellas puertorriqueñas

La actual vicepresidenta y candidata demócrata llevará a cabo uno de sus últimos eventos de campaña en Las Vegas, ciudad del estado de Nevada. Estará acompañada de Jennifer López, una de las celebridades más importantes de Estados Unidos y la comunidad latina, quien tiene raíces puertorriqueñas.

El mitin hace parte de la serie “When We Vote We Win” (cuando votamos ganamos, por su traducción del inglés) y tiene como objetivo movilizar a los jóvenes y no tradicionales antes del último día de votación anticipada en Nevada, que será el viernes 1 de noviembre.

El evento ocurrirá luego de que durante toda esta semana gran parte del debate electoral estuviera centrado en los desafortunados comentarios hechos por Tony Hinchcliffe el pasado domingo. El comediante se refirió a Puerto Rico como “isla flotante de basura” en el Madison Square Garden en Nueva York, lo que desató una serie de críticas para la campaña del republicano y fue utilizado por Harris para argumentar que hay racismo dentro de los partidarios de Trump.

De hecho, luego de los comentarios de Hinchcliffe, el cantante de reggaetón puertorriqueño Nicky Jam le retiró su apoyo al expresidente republicano. En un mensaje de video publicado en su cuenta de Instagram, el artista señaló que pensaba que Trump sería bueno para la economía, pero que después de los comentarios del humorista del pasado domingo, ya no puede apoyar a Trump.

Además de López, celebridades como Bad Bunny o Ricky Martin, originarios de Puerto Rico, han hecho público su apoyo a Harris.

Nevada es uno de los siete estados péndulo en estas elecciones presidenciales. A pesar de que solo representa seis votos electorales, en su territorio vive una de las mayores poblaciones no blancas del país. Allí, cerca del 40% de los votantes son de origen latinoamericano, afro o asiático-estadounidense.

Por ello, el evento de este jueves de Harris podría materializar el apoyo que tiene la candidata en este tipo de poblaciones en la nación norteamericana.

Trump: muy cerca de la frontera con su discurso migratorio bajo la manga

Aunque también liderará su propio evento en Nevada, Trump será entrevistado este jueves por el expresentador de 'Fox News', Tucker Carlson, en otro estado péndulo: Arizona.

A pesar de que en 2020 se decidió por Joe Biden, este estado al sur del país se ha caracterizado en la historia reciente por respaldar a los candidatos del Partido Republicano, como lo hizo con el mismo Trump en el 2016.

Hoy en día, los 11 votos de este estado son de los más peleados por los candidatos, y el magnate republicano tratará de conseguirlos una vez más este jueves.

Adicionalmente, Arizona es un estado fronterizo con México, por lo que su población está mucho más familiarizada con el impacto de los flujos migratorios que atraviesan a estas dos naciones norteamericanas.

En ese sentido, Trump tendrá una vez más la posibilidad de reforzar su discurso de mano dura contra la migración o, por el contrario, de matizarlo para seducir a una parte de la población latina que vive en ese estado.

Como parte de sus últimos eventos antes del gran día, el expresidente visitará el sábado 2 de noviembre Salem, en el estado de Virginia. La campaña de Trump se muestra optimista en este estado y en otros como Nuevo México.

Con Reuters, AP y medios locales