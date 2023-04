Guerra en Ucrania: flota rusa en alerta y situación tensa en Bakhmut

Moscú anunció este viernes que su flota se pondrá en máxima alerta y realizará entrenamientos sorpresivos en el Pacífico, unos ejercicios que coincidirán con la visita del ministro de Defensa chino a Rusia. En Ucrania, se reportaron al menos cinco civiles muertos por un ataque ruso en Donetsk, mientras continúan los intensos enfrentamientos en Bakhmut. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó ejercicios militares en el Pacífico, pidiendo que la flota rusa se ponga en máxima alerta en un contexto de tensiones crecientes con Occidente.El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, declaró que la flota rusa del Pacífico, con base en Vladivostok, trabajará "en breve" en ejercicios de combate en zonas marítimas "cercanas y lejanas".Tendrán como objetivo "reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas" y serán supervisadas por el almirante Nikolai Yevmenov, que dirige toda la flota rusa. Los navíos se entrenarán para "repeler ataques aéreos masivos", "buscar y destruir submarinos", así como realizar disparos de torpedos, cañones y misiles, declaró Shoigu.El portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov añadió que las maniobras "no están relacionadas" con la presencia de la OTAN en Asia-Pacífico. "Se trata de un entrenamiento normal y rutinario del ejército, de un desarrollo de nuestras fuerzas armadas, de una inspección de su preparación para el combate", señaló, añadiendo que "la práctica de las inspecciones sin previo aviso continúa, es habitual" y que "en los últimos años han tenido lugar constantemente".Estas declaraciones se hicieron el mismo día en el que el ministro de Defensa chino Li Shangfu anunció su visita próxima a Moscú, donde estará del 16 al 19 de abril. Beijing a menudo realiza ejercicios marítimos conjuntos con Rusia.Intensos combates en BakhmutEn el frente ucraniano, tropas rusas y ucranianas siguen librando una feroz batalla, especialmente en Bakhmut donde los rusos afirmaron bloquear y rodear las entradas de la ciudad.El jueves, Rusia insinuó que estaba a punto de tomar la ciudad y que estaba bloqueando a las fuerzas ucranianas e impidiendo la entrada de refuerzos. "Las tropas aerotransportadas (rusas) apoyan a los grupos de asalto en los flancos, bloqueando el envío de reservas del ejército ucraniano a la ciudad y la posibilidad de una retirada de las unidades enemigas", indicó el Ministerio de Defensa ruso el jueves.Sin embargo, el Ejército ucraniano desmintió estas afirmaciones y aclaró que seguía reabasteciendo a sus tropas en la ciudad. "Nuestras fuerzas mantienen su defensa infligiendo cada día pérdidas demenciales al enemigo", ratificó la entidad castrense, precisando que la artillería ucraniana realizaba "constantemente" fuego de contrabatería contra los cañones rusos.Por su parte, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, declaró que aún era "prematuro" hablar de un cerco completo. Sus tropas, desplegadas en esta región en primera línea, siguen sus combates. "Los grupos de asalto de Wagner prosiguen las operaciones militares de alta intensidad para expulsar al enemigo de los distritos centrales de Artiomovsk (Bakhmut)", indicó el Ministerio de Defensa ruso.Bakhmut se ha convertido en un símbolo de la lucha entre rusos y ucranianos por el control de la región industrial de Donbass, el objetivo de Moscú. La ciudad está casi totalmente destruida y es escenario de la batalla más mortífera de esta guerra.Al menos 5 muertos civiles en SlovianskEn Donetsk, un bombardeo ruso sobre Sloviansk dejo al menos cinco muertos y 15 heridos, según el gobernador de la provincia, Pavlo Kyrylenko.El dirigente explicó que los misiles rusos alcanzaron cinco edificios, cinco casas unifamiliares, una tienda y un centro comercial y que podría haber más personas sepultadas entre los restos. "Es posible que siete personas, entre ellas un niño, estén bajo los escombros", dijo.El jueves, dos misiles rusos ya habían impactado en la misma localidad, causando daños en una escuela y en varias viviendas particulares.Ucrania prohibió que sus equipos compitan contra rusos y bielorrusosComo respuesta a la guerra, Ucrania prohibió oficialmente a sus equipos de atletas nacionales participar en competiciones deportivas en las que estén sus colegas rusos y bielorrusos. El Ministerio de Deportes publicó un decreto el 12 de abril para oficializar la decisión.Los atletas ucranianos que no respeten esta prerrogativa serán sancionados y podrían perder todas las subvenciones estatales.La medida provocó críticas de algunos atletas que temen verse perjudicados en unas competiciones clasificatorias o perder dinero.Según Oksana Baiul-Farina, ex patinadora artística y campeona olímpica, los ucranianos "ganan dinero yendo a competir". "Si no pueden ganar dinero, el deporte ucraniano se cerrará. Y sólo Dios sabe cuándo podrá volver a ponerse en pie", explicó a Reuters.A finales de marzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) se pronunció a favor del regreso de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales bajo bandera neutral, a pesar de las amenazas de representantes ucranianos de boicotear los Juegos Olímpicos de París 2024 si se permitía la participación de Rusia.Con AFP y EFE