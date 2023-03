Francia: más de 300 detenidos deja estallido de protestas tras adopción de la reforma pensional

El territorio francés experimenta este viernes 17 de marzo una nueva jornada de manifestaciones, luego de que el presidente Emmanuel Macron avalara la impopular reforma a las pensiones sin la votación en la Asamblea Nacional, con la activación del artículo 49.3. El estallido de protestas desde la noche del jueves deja alrededor de 310 personas arrestadas, la mayoría en París. Entretanto, la oposición busca alianzas para ejecutar una moción de censura contra el Gobierno. Una impopular medida que eleva el descontento social y amenaza al Gobierno de Emmanuel Macron con una moción de censura.Con desechos quemados en las calles, bloqueos en vías circundantes y decenas de arrestados amaneció la capital francesa este viernes 17 de marzo, luego de que el mandatario aprobara por decreto un día antes la controvertida reforma a las pensiones con la activación del artículo 49.3 de la Constitución.Se trata de una medida con la que eximió la votación del texto del proyecto en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, donde no contaba con la garantía de sufragios para la aprobación de la norma que, principalmente, busca aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación.Alrededor de 310 personas fueron arrestadas en la noche del jueves, incluidas 258 en París, según confirmó en las últimas horas el ministro del Interior, Gérald Darmanin.“La oposición es legítima, las protestas son legítimas, pero causar caos no lo es”, aseguró Darmanin, quien prometió tomar medidas enérgicas contra los “alborotadores” y denunció que varias efigies y vehículos fueron quemados en algunas localidades.Los disturbios se produjeron en momentos en que Macron enfrenta el desafío más grande a su autoridad desde las protestas de los llamados “chalecos amarillos” por los altos costos del combustible, durante su pasada Administración.Los sindicatos instaron a los trabajadores a intensificar las huelgas este viernes y bloquearon temporalmente con bombas de humo el bulevar periférico de París, antes de dirigirse hacia el barrio Porte de la Chapelle, en el norte de la ciudad.“No tengan miedo”: la oposición busca votos para moción de censura contra MacronLos legisladores de la oposición prometen presentar mociones de censura en el Parlamento que apuntan al derrocamiento del Gobierno y piden la renuncia de la primera ministra Elisabeth Borne.Este 17 de marzo, el líder del partido de izquierda La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, anunció que su bancada apoyaría una moción de censura promovida por el partido centrista LIOT.Un recurso para el que serían necesarios alrededor de 30 votos del opositor partido Los Republicanos, según explicó en una entrevista con el medio local BFMTV el diputado de LIOT, Charles de Courson, quien declaró que su movimiento prepara una moción "muy abierta" para salvar la democracia.En este sentido, el presidente del grupo centrista en la Cámara Baja, Bertrand Pancher, hizo un llamado a los republicanos a quienes dijo “no tengan miedo” a respaldar la medida.Pero justamente al interior de Los Republicanos existen divisiones que se vislumbraron desde antes de que el texto final de la reforma se dispusiera a ser votado en ese cuerpo legislativo, aunque con la decisión de Macron no fue necesario.Así como varios republicanos se mostraron a favor de respaldar la iniciativa de ley, otros habían anunciado que votarían en contra o se abstendrían.A este posible escenario se suma la extrema derecha. El jueves, pocas horas después de que la Administración de Macron impusiera su reforma con la activación del artículo 49.3, la líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, anunció que su movimiento político también presentará el recurso que busca hacer caer al Gobierno."Esperamos que los que iban a votar en contra de esta reforma de las pensiones voten esta moción de censura. Por nuestra parte, presentaremos una moción y votaremos a favor de todas las mociones de censura que se presenten", aseveró Le Pen.Sin embargo, algunos expertos destacan que ante una oposición fragmentada existen pocas posibilidades de que las distintas bancadas puedan unirse para intentar derrocar a la Administración.Es probable que las votaciones en el Legislativo se lleven a cabo durante el fin de semana o el próximo lunes 20 de marzo.Entretanto, el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, sostuvo que, si esas mociones de censura son rechazadas, la reforma a las pensiones "se promulgará"."No niego las dificultades que enfrentamos, pero en un momento en que las cosas se mueven, debemos mantener el rumbo", agregó Dussopt.Los sindicatos han convocado a una nueva jornada de huelgas y manifestaciones a lo largo del país para el próximo jueves 23 de marzo.Con Reuters y AFP