Emmanuel Macron prosigue este miércoles 4 de septiembre su búsqueda de primer ministro. La Presidencia sigue barajando los nombres de dos personalidades, una de la izquierda, el ex primer ministro Bernard Cazeneuve, y otra de la derecha, el presidente de la región de Altos de Francia, Xavier Bertrand. La decisión podría conocerse finalmente este mismo miércoles, según una fuente del entorno presidencial.

¿Un nombre hoy? Cincuenta días después de la dimisión del Gobierno de Gabriel Attal, un desenlace parece cercano para elegir un nuevo primer ministro en Francia, con un posible anuncio de Emmanuel Macron este miércoles 4 de septiembre.

El jefe de Estado está bajo presión de todas partes para que tome una decisión sin más demora después de dos semanas de consultas, que desde el lunes se centran en estas dos personalidades de derecha e izquierda.

La decisión podría finalmente llegar el miércoles. Este es "el objetivo", señala una fuente del entorno presidencial a AFP, asegurando que el presidente de la región de Altos de Francia, Xavier Bertrand, partidario de la derecha social, y el ex primer ministro Bernard Cazeneuve siguen en la carrera.

Según varios ministros que han dimitido, Xavier Bertrand parece ser el favorito. “Pero esta mañana el presidente todavía estaba en consultas”, señaló uno de ellos a la agencia AFP.

En cualquier caso, Emmanuel Macron ha mantenido nuevas conversaciones a lo largo del día, según una persona de su entorno.

Después de casi dos semanas de consultas, la ecuación sigue sin cambios: ¿cómo evitar la censura inmediata del futuro primer ministro, en una Asamblea fragmentada, donde ninguno de los tres bloques tiene la mayoría absoluta y donde es probable que cada jefe de gobierno potencial sea censurado?

Un perfil “político”

Frente a esta mayoría inalcanzable, tras las elecciones legislativas que él mismo convocó, Emmanuel Macron se inclina más por un primer ministro "político" que por una personalidad de la sociedad civil.

El nombre de Thierry Beaudet, desconocido para el público en general y presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental (Cese), que apareció repentinamente el lunes, se desvaneció.

Según un amigo del presidente, Xavier Bertrand y Bernard Cazeneuve garantizan "más estabilidad" que Lucie Castets, la candidata del ganador de las legislativas, el izquierdista Nuevo Frente Popular, que fue rechazada por Emmanuel Macron.

“Hay desgano hacia ellos, líneas rojas de fondo y de método, pero no necesariamente una censura inmediata”, dijo la misma fuente.

¿Tercer nombre?

Ambos, sin embargo, parecen a merced de la censura inmediata de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) o de la ultraizquierdista Francia Insumisa. Al mantener estas dos opciones, el presidente parece busca balancear las fuerzas.

De lo contrario, los Republicanos (LR), que abrieron el martes la puerta a la candidatura de Xavier Bertrand, después de haberse mantenido firmes en su negativa a participar en un gobierno o en una coalición, podrían proponer otro candidato.

Algunos ya mencionan al alcalde de Cannes y presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF), David Lisnard. Pero un asesor ejecutivo consideró poco probable un tercer nombre el miércoles.

A la izquierda, Francia Insumisa, que el martes se negó a volver a conversar con el presidente, sigue afirmando que censurarán a cualquier primer ministro que no sea Lucie Castets.

En cuanto a los socialistas, cuyo apoyo sería esencial para una coalición, cerraron la puerta a Xavier Bertrand y no la abrieron a Bernard Cazeneuve: la oficina nacional del partido rechazó el martes por la noche una propuesta de no censura de un gobierno liderado por el ex primer ministro François Hollande .

Sería "una forma de anomalía" elegir a Bernard Cazeneuve, "el único hombre de izquierda que luchó contra el Frente Popular", consideró su primer secretario, Olivier Faure, en TF1.

“Telenovela institucional con idas y venidas”

Sin embargo, pidió "una negociación entre los grupos políticos y los grupos parlamentarios, que permita establecer sustancialmente un programa de gobierno", una señal considerada positiva en el campo presidencial.

"Cualquiera que sea el nombre (del primer ministro), queremos una derogación o una moratoria de la reforma de las pensiones, un aumento de los salarios y un presupuesto cada vez mayor para invertir en servicios públicos", abogó también en RTL el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel.

RN, por su parte, se opone directamente al jefe de Altos de Francia, al que considera demasiado hostil hacia sus ideas y sus votantes. Si RN y LR votaran a favor de una censura propuesta por la izquierda, podrían obtener hasta 335 votos, muy por encima de los 289 votos necesarios.

Como "último recurso", RN podría aceptar "un gobierno técnico", según Marine Le Pen, quien, consultada el martes por la tarde por Emmanuel Macron, fijó ciertas condiciones como el establecimiento de una representación proporcional según las elecciones legislativas.

Para la líder de los ecologistas Marine Tondelier, "los franceses no soportan más este culebrón institucional de idas y venidas". Y el líder de los republicanos en el Senado, Bruno Retailleau, exigió en BFMTV el nombramiento de un primer ministro "en las próximas horas".

