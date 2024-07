Your browser doesn’t support HTML5 audio

29/07/2024 · 10:10 AM

Algunas cabezas políticas de América se han pronunciado frente a la victoria del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, quien tendrá un tercer mandato a su cargo, tras el anuncio de la autoridad electoral de ese país basado en el resultado de la votación, poco después de la medianoche del lunes 28 de julio, a pesar de las múltiples encuestas a pie de urna que apuntaban a un triunfo de la oposición, por lo que el continente se divide entre las naciones que tienen dudas sobre la transparencia del sufragio y quienes felicitan al vencedor.

Las posiciones de los líderes políticos de la región están divididas con respecto a la transparencia y legitimidad del proceso democrático en Venezuela para la elección presidencial que, luego de seis horas de escrutinio, llevó al resultado de la votación definida con el 51,2% de los votos (5.150.092 apoyos), por los que la presidencia de ese país de Latinoamérica nuevamente queda en manos de Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez.

Antony Blinken, secretario de estado de Estados Unidos se pronunció coherente con su país, que ha sido crítico y opositor desde la llegada de Maduro al poder por primera vez en 2013 y quien ha implementado sanciones económicas contra su gobierno y ha apoyado a la oposición:

Hemos visto el anuncio hace un momento de la comisión electoral venezolana. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano

El presidente argentino, Javier Milei, anti-socialismo y regímenes autoritarios, que ha mencionado a Venezuela como un ejemplo del fracaso de estas ideologías, afirmó: “Argentina no reconocerá otro fraude y espera que esta vez las Fuerzas Armadas defiendan la democracia y la voluntad popular”

Directamente el presidente de Colombia ha preferido no pronunciarse hasta ahora. Su gobierno lo hizo a través del ministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo, manteniendo la postura diplomática, pero solicitando comprobación de los resultados: “Tras mantener contacto permanente con todos los actores políticos involucrados en las elecciones presidenciales… consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados… Pedimos que se realice cuanto antes el recuento total de votos, su verificación y auditoría independiente”, dijo.

Desde antes de las elecciones, la posición presidencial estaba enfocada en el respeto a la democracia:

Dina Boluarte, presidenta de Perú, quien en medios de comunicación ha manifestado su apoyo a la oposición venezolana, por ahora no ha hablado, pero en representación de su gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, ha mostrado que considera que los resultados no reflejan la voz de los venezolanos, por lo que el embajador peruano en Venezuela ha sido llamado a consultas: “Condeno en grado sumo la suma de irregularidades con intención de fraude cometidas por el gobierno venezolano. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”

Por su parte Gabriel Boric, presidente de Chile, de alineación de izquierda, pero crítico de la situación de los derechos humanos en Venezuela, creyente de una solución democrática y quien ha mostrado solidaridad con los migrantes venezolanos, encuentra los resultados difíciles de creer, por lo que señaló:

La comunidad internacional y especialmente el pueblo venezolano, incluidos los millones de venezolanos en el exilio, exigen total transparencia… Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable

Con una mirada similar con respecto a la situación de los derechos humanos y la solución democrática para los venezolanos, crítico como ha sido el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo frente a Nicolás Maduro aseguró que “Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos los resultados anunciados por el CNE (autoridad electoral) con muchas dudas. Por eso son fundamentales los informes de las misiones de observación electoral que, hoy más que nunca, deben defender el voto de los venezolanos”.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien ha calificado de dictadura al gobierno venezolano y en espacios públicos internacionales como la Celac ha señalado la inhabilitación de líderes opositores como María Corina Machado como evidencia de la ausencia de voluntad para permitir elecciones transparentes, ha sido enfático:

¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a 'ganar' independientemente de los resultados reales. El proceso hasta el día de las elecciones y el recuento estuvo claramente viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se puede confiar en las formas y los mecanismos utilizados para lograrlo

De postura contundente la presidencia de Costa Rica, que desde 2019 ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, sin aceptar el mandato de Maduro, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, emitió una declaración calificando la proclamación de Maduro como "fraudulenta", este fue su mensaje:

Rechazamos categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para que se respete la sagrada voluntad del pueblo venezolano

Los cuatro de la izquierda inamovible

Firme al apoyo que le ha dado a Nicolás Maduro, el presidente cubano Miguel Diaz-Canel, quien en varias declaraciones ha subrayado la solidaridad cubana con la Revolución Bolivariana y la unidad cívico-militar en Venezuela, dijo:

Nicolás Maduro, hermano, tu victoria, que es la del pueblo bolivariano y chavista, ha derrotado limpia e inequívocamente a la oposición proimperialista. También derrotaron a la derecha regional, intervencionista y monroísta. Habló el pueblo y ganó la Revolución

El expresidente Raúl Castro habló por teléfono con Maduro para felicitarlo, según la oficina de Díaz-Canel.

Como parte del bloque de países cercanos al gobierno de Venezuela, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que en enero de 2024 le otorgó a Maduro la Orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz Placa de Oro, la máxima distinción que el gobierno hondureño para líderes internacionales, felicitó al mandatario:

Y consolidando su pedazo de la izquierda radical latinoamericana, haciendo un guiño al apoyo que recibió de Maduro durante el intento de golpe de Estado en Bolivia en junio de 2024, el presidente Bolivia Luis Arce mostró su respaldo a Maduro a pesar de las fricciones dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), que esto le pueda generar, y dijo:

Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas. Queremos ratificar nuestra voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad, cooperación y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela

El gobierno de Nicaragua, que comparte afinidades ideológicas y políticas con el actual gobierno venezolano, alimentadas en su oposición a Estados Unidos y el intervencionismo en América Latina, felicitó a Maduro.

El presidente Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en una carta divulgada poco después del primer boletín del CNE, expresaron:

Querido compañero y hermano Nicolás: En plena hermandad revolucionaria y evolucionaria, desde esta Nicaragua bendita, y siempre libre, nuestro abrazo de siempre, saludando la gran victoria que ese pueblo heroico entrega al comandante eterno (Hugo Chávez), en su cumpleaños

