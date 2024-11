Quincy Jones, un titán de la música estadounidense que trabajó con artistas como Count Basie y Frank Sinatra, y que luego remodeló la música pop al colaborar con Michael Jackson en "Thriller", murió el domingo 3 de noviembre, a la edad de 91 años, confirmó su publicista.

Quincy Jones, el polifacético titán de la música, cuyo vasto legado abarca desde la producción del histórico álbum "Thriller" de Michael Jackson hasta la composición de premiadas partituras para cine y televisión y la colaboración con Frank Sinatra, Ray Charles y cientos de artistas más, ha fallecido a los 91 años.

Aunque es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él

El publicista de Jones, Arnold Robinson, señaló que murió en la noche del domingo 3 de noviembre, en su casa de Bel Air, en Los Ángeles, rodeado de su familia. Jones iba a recibir un Oscar honorífico a finales de este mes.

"Esta noche, con el corazón lleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones (…) Y aunque es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", señaló la familia del artista en un comunicado.

Jones pasó de las bandas del South Side de Chicago a lo más alto del mundo del espectáculo, convirtiéndose en uno de los primeros ejecutivos negros que prosperaron en Hollywood. El artista acumuló un extraordinario catálogo musical que incluye algunos de los momentos más ricos del ritmo y la canción de Estados Unidos.

Durante años, era improbable encontrar a un melómano que no poseyera al menos un disco con su nombre, o a un líder de la industria del entretenimiento y más allá que no tuviera alguna conexión con él.

Jones estuvo en compañía de presidentes y líderes extranjeros, estrellas de cine y músicos, filántropos y empresarios. Hizo giras con Count Basie y Lionel Hampton, arregló discos para Sinatra y Ella Fitzgerald, compuso las bandas sonoras de "Roots" e "In the Heat of the Night", organizó la primera toma de posesión del Presidente Bill Clinton y supervisó la grabación de "We Are the World", el disco benéfico de 1985 para paliar la hambruna en África.

Lionel Richie, coautor de "We Are the World" y uno de los cantantes participantes, llamó a Jones "el maestro orquestador".

En una carrera que comenzó cuando los discos aún se escuchaban en platos que giraban a 78 rpm, los máximos honores probablemente se los lleven sus producciones con Jackson: "Off the Wall", "Thriller" y "Bad" fueron álbumes casi universales en su estilo y atractivo.

La versatilidad e imaginación de Jones ayudaron a desarrollar el explosivo talento de Jackson, que pasó de ser una estrella infantil a convertirse en el "Rey del Pop". En temas clásicos como "Billie Jean" y "Don’t Stop 'Til You Get Enough", Jones y Jackson crearon un paisaje sonoro global a base de música disco, funk, rock, pop, R&B, jazz y cantos africanos. Para "Thriller", algunos de los toques más memorables partieron de Jones, que reclutó a Eddie Van Halen para un solo de guitarra en "Beat It", que fusiona géneros, y trajo a Vincent Price para una macabra voz en off en la canción principal.

"Thriller" vendió más de 20 millones de copias sólo en 1983 y ha competido con “Greatest Hits 1971-1975” de los Eagles, entre otros, como el álbum más vendido de todos los tiempos.

"Si a un álbum no le va bien, todo el mundo dice 'fue culpa de los productores', así que si le va bien, también debería ser 'culpa tuya'", subrayó Jones en una entrevista con la Biblioteca del Congreso en 2016.

"Las pistas no aparecen de repente. El productor tiene que tener la habilidad, la experiencia y la capacidad de guiar la visión hasta su finalización", remarcó entonces.

La lista de sus honores y premios llena 18 páginas en su autobiografía de 2001 "Q", incluyendo 27 Grammys en ese momento (ahora 28), un premio honorífico de la Academia (ahora dos) y un Emmy por "Roots".

También recibió la Legión de Honor de Francia, el Premio Rudolph Valentino de la República de Italia y un homenaje del Kennedy Center por sus contribuciones a la cultura estadounidense. Jones fue objeto de un documental en 1990, "Listen Up: The Lives of Quincy Jones" y de una película de 2018 de su hija Rashida Jones. Sus memorias le convirtieron en un autor superventas.

Nacido en Chicago en 1933, Jones citaba los himnos que su madre cantaba en casa como la primera música que recordaba.

Pero recordaba con tristeza su infancia, y en una ocasión dijo a Oprah Winfrey que "hay dos tipos de personas: las que tienen padres o cuidadores cariñosos, y las que no. No hay nada en medio". La madre de Jones sufría problemas emocionales y acabó ingresada en una institución, una pérdida que hizo que a Quincy el mundo le pareciera "sin sentido". Pasó gran parte de su tiempo en Chicago en la calle, con bandas, robando y peleándose.

"Me clavaron la mano a una valla con una navaja, tío", afirmó a la agencia de noticias AP en 2018, mostrando una cicatriz de su infancia.

"Descansa en paz, Quincy…En honor a su legado, he aquí un recuerdo de un momento increíble: Quincy Jones y Herbie Hancock en el estudio, explorando el innovador sintetizador Fairlight CMI. La demostración de Herbie muestra la brillantez tanto de la tecnología como de su inigualable creatividad. El recuerdo de una auténtica leyenda", destaca uno de los mensajes en redes sociales tras conocerse su muerte.

La música le salvó. De niño, se enteró de que un vecino de Chicago tenía un piano y pronto lo tocó constantemente. Su padre se trasladó al estado de Washington cuando Quincy tenía 10 años y su mundo cambió en un centro recreativo del barrio. Jones y unos amigos habían entrado en la cocina y se habían servido tarta de merengue de limón cuando Jones se fijó en una pequeña habitación cercana con un escenario. En el escenario había un piano.

"Me acerqué, me detuve, me quedé mirando y luego lo toqué un momento", escribió en su autobiografía. "Ahí empecé a encontrar la paz. Tenía once años. Supe que esto era para mí. Para siempre", sostuvo Jones.

En pocos años ya tocaba la trompeta y entabló amistad con un joven músico ciego llamado Ray Charles, que se convirtió en su amigo para toda la vida. Tenía talento suficiente para ganar una beca en el Berklee College of Music de Boston, pero la abandonó cuando Hampton le invitó a hacer una gira con su banda.

Jones trabajó como compositor independiente, director de orquesta, arreglista y productor. En su adolescencia fue telonero de Billie Holiday. En sus 20 años ya estaba de gira con su propia banda.

"Teníamos la mejor banda de jazz del planeta y, sin embargo, nos moríamos literalmente de hambre", declaró Jones más tarde a la revista 'Musician'. "Fue entonces cuando descubrí que existía la música y existía el negocio de la música. Si quería sobrevivir, tendría que aprender la diferencia entre ambos", recordó.

Como ejecutivo musical, superó las barreras raciales al convertirse en vicepresidente de Mercury Records a principios de los 60. En 1971, se convirtió en el primer director musical negro de la ceremonia de los premios de la Academia. La primera película que produjo, "El color púrpura", recibió 11 nominaciones al Oscar en 1986, pero, para su gran decepción, no logró ningún galardón.

En asociación con Time Warner, creó Quincy Jones Entertainment, que incluía la revista de cultura pop 'Vibe' y Qwest Broadcasting. La empresa se vendió por 270 millones de dólares en 1999.

"Mi filosofía como hombre de negocios siempre ha tenido las mismas raíces que mi credo personal: aceptar a las personas con talento en sus propios términos y tratarlas con justicia y respeto, sin importar quiénes sean o de dónde vengan", escribió Jones en su autobiografía.

"Fly Me to the Moon" nació como “In Other Words”, en compás de vals.Sinatra pidió a QUINCY JONES una versión swing, y aquí está el icónico resultado (en un acto benéfico en San Luis en el 65) con Q dirigiendo a la Count Basie Orchestra", señaló el actor Michael Warburton.

Jone se sentía a gusto con prácticamente todas las formas de música americana, tanto si interpretaba "Fly Me to the Moon" de Sinatra a un ritmo enérgico y cadencioso y con una flauta melancólica, como si abría su producción de la conmovedora "In the Heat of the Night" de Charles con un lujurioso solo de saxo tenor.

Jones trabajó con gigantes del jazz (Dizzy Gillespie, Duke Ellington), raperos (Snoop Dogg, LL Cool J), crooners (Sinatra, Tony Bennett), cantantes pop (Lesley Gore) y estrellas del rhythm and blues (Chaka Khan, Queen Latifah).

Sólo en "We are the World" actuaron Michael Jackson, Bob Dylan, Billy Joel, Stevie Wonder y Bruce Springsteen. Fue coautor de éxitos para Jackson —"P.Y.T (Pretty Young Thing)— y Donna Summer —"Love Is in Control (Finger on the Trigger)"— y de canciones sampleadas por Tupac Shakur, Kanye West y otros raperos. Incluso compuso el tema principal de la comedia "Sanford and Son".

Jones era un facilitador y un creador de estrellas. Dio a Will Smith una oportunidad clave en la exitosa serie de televisión "The Fresh Prince of Bel-Air", que Jones produjo, y a través de «El color púrpura» presentó a Winfrey y Whoopi Goldberg a los espectadores. En la década de 1960 compuso más de 35 bandas sonoras, entre ellas las de "El prestamista", "En el calor de la noche" y "A sangre fría".

Para él, componer era "un proceso polifacético, una combinación abstracta de ciencia y alma".

El trabajo de Jones en la banda sonora de "The Wiz" le llevó a asociarse con Jackson, protagonista de la película de 1978. En un ensayo publicado en la revista Time tras la muerte de Jackson, en 2009, Jones recordaba que el cantante llevaba encima papelitos con pensamientos de pensadores famosos. Cuando Jones le preguntó por el origen de un pasaje, Jackson respondió "Sócrates", pero lo pronunció "SO-crayts". Jones le corrigió: «Michael, es SOCK-ra-tees».

"Y la mirada que me echó entonces me impulsó a decirle, porque me había impresionado todo lo que vi en él durante el proceso de ensayo: 'Me encantaría probar a producir tu disco'", recuerda Jones. "Volvió y se lo dijo a la gente de Epic Records, que le contestó: 'De ninguna manera, Quincy es demasiado jazzístico'. Michael fue persistente, y él y sus managers volvieron y dijeron: 'Quincy producirá el álbum'. Y empezamos a grabar Off the Wall. Irónicamente, fue uno de los álbumes más vendidos por los Black en su momento, y ese álbum salvó todos los trabajos de la gente que decía que yo era el tipo equivocado. Así funcionan las cosas".

Las tensiones surgieron tras la muerte de Jackson. En 2013, Jones demandó a la herencia de Jackson, alegando que se le debían millones en regalías y honorarios de producción de algunos de los mayores éxitos de la superestrella. En una entrevista de 2018 con la revista New York, calificó a Jackson de "maquiavélico a más no poder" y alegó que había levantado material de otros.

Jones estaba enganchado al trabajo y al juego, y a veces sufría por ello. Estuvo a punto de morir de un aneurisma cerebral en 1974 y en los años 80 sufrió una profunda depresión después de que "El color púrpura" fuera rechazada por los votantes de los premios de la Academia; nunca recibió un Oscar en competición. Padre de siete hijos de cinco madres, Jones se describía a sí mismo como un "perro" que tuvo innumerables amantes en todo el mundo. Estuvo casado tres veces, entre ellas con la actriz Peggy Lipton.

"Para mí, amar a una mujer es uno de los actos más naturales, dichosos, enriquecedores de la vida —y me atrevería a decir que religiosos— del mundo", escribió.

Junto con Rashida, sobreviven a Jones sus hijas Jolie Jones Levine, Rachel Jones, Martina Jones, Kidada Jones y Kenya Kinski-Jones; su hijo Quincy Jones III; su hermano Richard Jones y sus hermanas Theresa Frank y Margie Jay.

No fue activista en sus primeros años, pero cambió tras asistir en 1968 al funeral del reverendo Martin Luther King Jr. y más tarde entablar amistad con el reverendo Jesse Jackson. Jones se dedicó a la filantropía, afirmando que "el mejor y único aspecto útil de la fama y la celebridad es tener una plataforma para ayudar a los demás".

Entre sus causas estaban la lucha contra el VIH y el sida, la educación de los niños y la ayuda a los pobres de todo el mundo. ¡Fundó la Fundación Quincy Jones Listen Up! Foundation para conectar a los jóvenes con la música, la cultura y la tecnología, y dijo que durante toda su vida le impulsó "un espíritu de aventura y un nivel criminal de optimismo".

"La vida es como un sueño, decía el poeta y filósofo español Federico García Lorca", escribió Jones en sus memorias. "La mía ha sido en Technicolor, con sonido Dolby completo a través de amplificación THX antes de que supieran lo que eran estos sistemas".

