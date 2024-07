La actriz fue icono de la industria cinematrográfica durante las décadas de 1970 y 1980 tras protagonizar varias peliculas de culto como 'El Resplandor' o 'Nashville'. Sin embargo, desde la década de 1990 permaneció apartada de los grandes focos y se retiró en intimidad. Durante los últimos años sufrió varias enfermedades que lastraron su salud.

Shelley Duvall, la intrépida estrella de cine nacida en Texas, cuya presencia de ojos abiertos y encantadora fue un pilar en las películas de Robert Altman y que coprotagonizó 'El Resplandor' de Stanley Kubrick, ha muerto. Tenía 75 años.

Duvall falleció el jueves mientras dormía en su casa de Blanco (Texas), según anunció su pareja de muchos años, Dan Gilroy. La causa fueron complicaciones de la diabetes, dijo su amigo, el publicista Gary Springer.

"Mi querida, dulce, maravillosa vida, compañera y amiga nos dejó anoche", dijo Gilroy en un comunicado. "Demasiado sufrimiento últimamente, ahora ella es libre. Vuela lejos hermosa Shelley".

Duvall asistía a la universidad en Texas cuando los miembros del equipo de Altman, que se preparaban para rodar 'Brewster McCloud', se encontraron con ella en una fiesta en Houston en 1970. Se la presentaron al director, que le dio el papel de 'Brewster McCloud' y la convirtió en su protegida.

Duvall aparecería en películas de Altman como 'Los delincuentes', 'Nashville', 'Popeye', 'Tres mujeres' y 'McCabe & Ms. Miller'.

"Me ofrece… buenos papeles", dijo Duvall a 'The New York Times' en 1977. "Ninguno ha sido igual a otro. Tiene una gran confianza en mí, y me tiene confianza y respeto, y no me pone ninguna restricción ni me intimida, y le quiero. Recuerdo el primer consejo que me dio: 'No te tomes en serio'".

Duvall, delgada y de una extrema bondad, no era una estrella de Hollywood convencional. Pero tenía una franqueza cautivadora y desprendía un naturalismo singular. La crítica de cine Pauline Kael la llamó la "Buster Keaton femenina".

En su mejor momento, Duvall fue una estrella habitual en algunas de las películas definitorias de las décadas de 1970 y 1980. En "El Resplandor", interpretó a Wendy Torrance, quien sufre horrorizada cómo su marido, Jack (Jack Nicholson), se vuelve loco mientras su familia está aislada en el Hotel Overlook, en un lugar hinóspito de las montañas de Colorado. Fue la cara de Duvall gritando la que formó una de las imágenes más icónicas de la película, junto con el hacha de Jack entrando por la puerta. Ambas escenas son de las más icónicas de la historia del cine.

Pero Duvall desapareció de las películas casi tan rápido como llegó a ellas. En la década de 1990, comenzó a retirarse de la actuación. Su último papel en el cine fue en "Manna from Heaven", de 2002. Tras eso, Duvall se retiró de la vida pública. Sin embargo, a principios de 2024 concedió su primera entrevista en años al 'The New York Times'.

En ella dejó varias declaraciones contundentes y duras con la industria del cine, como esta: "¿Cómo te sentirías si la gente fuera muy amable y, de repente, en un abrir y cerrar de ojos" -chasqueó los dedos- "se volvieran contra ti?", dijo Duvall al Times. "Nunca lo creerías a menos que te ocurriera a ti. Por eso te sientes herido, porque no puedes creer que sea verdad".