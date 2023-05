F1: Verstappen remonta ocho posiciones y gana el GP de Miami

Una carrera en la que el neerlandés mostró su poderío como piloto y Red Bull nuevamente hace el 1-2 en el podio. Fernando Alonso, de la escudería Aston Martin, sumó su cuarta aparición en el top 3 de un Gran Premio en lo que va de la temporada 2023. Carlos Sainz terminó quinto en la que no fue una buena tarde para Ferrari. Como buen show estadounidense, el circuito de la Florida se preparó para recibir a los mejores pilotos del mundo, en una competencia que, desde las primeras prácticas, mostró que tendría factores determinantes como el viento, para estar en los primeros lugares y sumar puntos.La clasificación había sido para el mexicano Sergio Pérez, quien soñaba con ser el primero de la clasificación general. El incidente de Charles Leclerc de la escudería Ferrari, a poco menos de minuto y medio de finalizar la Q3 generó una bandera roja y la pole position quedaría el sábado en manos del piloto mexicano de Red Bull. Además, dos hispanos lo acompañarían: Fernando Alonso y Carlos Sainz. Verstappen comenzaría en Miami desde la plaza número 9, luego de no alcanzar a realizar su última vuelta por la suspensión de la sesión.Verstappen, el gran protagonistaEste domingo 7 de mayo, el actual campeón del mundo superó a ocho rivales desde la grilla de partida en la que comenzó de noveno. Max Verstappen ejecutó una carrera al estilo Hollywood, como si se tratara de una coincidencia el competir en Estados Unidos.Su desafortunado punto de la clasificación no fue impedimento para que el número uno del planeta desplegara todo su talento para sobrepasar uno a uno a sus oponentes. Tan solo le bastaron 12 vueltas para estar detrás de su compañero de equipo, quien poco tiempo después también sería sobrepasado.La estrategia en el cuidado de los neumáticos jugó un papel fundamental en la victoria del piloto de Red Bull. Verstappen, inició la competencia con llantas duras y así pudo girar cuarenta veces en el circuito de Miami. No hubo mayores contratiempos en Florida, fue una carrera limpia en la que la escudería austriaca se llevó nuevamente el 1-2 en el podio."Ha sido una buena carrera. Fui adelantando un coche tras otro y luego pude alargar al máximo la vida de los neumáticos duros. Al final, tuve una buena batalla con 'Checo', fue una batalla limpia y eso es lo más importante. Tuvimos una gran victoria el día de hoy", señaló Verstappen, después de sumar su tercer triunfo, esta vez en Miami.Fernando Alonso estuvo por cuarta vez en la temporada en el top 3 de una carrera y sigue demostrando su vigencia como piloto de la Fórmula 1.Por otro lado, para Ferrari no fue una buena tarde. Carlos Sainz tan solo pudo sostener la tercera posición 10 vueltas y sería sobrepasado por Alonso. Al final, el piloto español terminó quinto. Mientras que Charles Leclerc sigue sin tener buen ritmo de competencia y confianza. El monegasco, aunque lo intentó, tuvo que conformarse con la séptima plaza en la clasificación final de la carrera.Verstappen amplía la ventaja sobre PérezCon esta victoria, la ventaja de Verstappen sobre Pérez se amplía y llega a 119 puntos, catorce más que Checo, en un campeonato que promete emociones y sorpresas entre estos dos pilotos.Así quedó la carrera en Miami:1º M. Verstappen (M) Red Bull 572º S. Perez (D) Red Bull + 5"384 573º Fernando Alonso (D) Aston Martin + 26"305 574º G. Russell (D) Mercedes + 33"229 575º Carlos Sainz (D) Ferrari + 42"511 576º L. Hamilton (M) Mercedes + 51"249 577º C. Leclerc (D) Ferrari + 52"988 57