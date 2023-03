Expresidente argentino Mauricio Macri declina ser candidato este año

El líder de la oposición liberal de derecha en Argentina y exmandatario (2015-19) Mauricio Macri confirmó este domingo que renuncia a ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre de este año. "Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Hay una gran cantidad de dirigentes nuevos. Confío en que no nos van a dejar pisotear por el populismo", dijo en un breve video transmitido a través de las redes sociales.Macri, de 64 años, es un multimillonario jefe de un poderoso holding económico familiar y expresidente del popular club Boca Juniors.Al fallar en su intento de reelección en 2019 frente al actual jefe de Estado, Alberto Fernández (quien encabezó una alianza de peronistas de centroizquierda y centroderecha) dejó pendiente la más grande deuda contraída por Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 44.500 millones de dólares.La baja en la candidatura de Macri se suma a la que ya había anunciado la líder del gubernamental peronismo, Cristina Kirchner, presidenta de centroizquierda dos veces entre 2007 y 2015.Kirchner, de 70 años, comunicó en diciembre que no será "candidata a nada" luego de que un tribunal la sentenciara a seis años de prisión e inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos por "defraudación al Estado", condena que ha sido apelada ante una instancia judicial superior.La expresidenta calificó al tribunal de "mafia judicial al servicio de los grupos de derecha", acusación que acaba de ser refrendada por el Foro Internacional de Derechos Humanos que se celebró esta semana en Buenos Aires con expresidentes y líderes de partidos de tendencia progresista de Latinoamérica y España.Hasta el momento, el principal postulante presidencial por la oposición es el alcalde derechista de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, según las encuestas, aunque tiene como fuerte rival interno a la exministra de Seguridad de Macri Patricia Bullrich."La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad", dijo Bullrich en sus cuentas de redes sociaes.Por el oficialismo, el panorama está indefinido, aunque Fernández ha dicho que buscará la reelección.El calendario electoral marca que las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) se realizarán el 13 de agosto y que la primera vuelta tendrá lugar el 22 de octubre. El eventual balotaje sería el 19 de noviembre.