Ocho acusados del crimen de naturaleza yihadista del profesor de historia, Samuel Paty, asesinado en 2020, conocerán el veredicto del proceso judicial este viernes 20 de diciembre. Sin embargo, la familia de la víctima señala que se sentirá "decepcionada" si se confirman las penas pedidas por la Fiscalía, castigos que van desde una condena suspendida de 18 meses para un colaborador meno y hasta 14 y 16 años contra dos rusos de origen checheno imputados por cargos de asociación con una organización terrorista.

Ocho personas acusadas de ayudar a un extremista islámico que decapitó al profesor de historia, Samuel Paty, francés escucharán este viernes 20 de diciembre los veredictos de sus casos, más de cuatro años después del asesinato a las puertas de la escuela donde trabajaba la víctima.

La impactante muerte de Paty, de 47 años, dejó una huella en Francia, y varias escuelas llevan ahora su nombre.

Paty fue asesinado cerca de París el 16 de octubre de 2020, días después de mostrar a su clase caricaturas del profeta Mahoma durante un debate sobre la libertad de expresión. El agresor, un ruso de 18 años de origen checheno, fue asesinado a tiros por la Policía.

Los que están siendo juzgados por cargos de terrorismo en un tribunal especial de París desde finales de noviembre están acusados, en algunos casos, de brindar asistencia al autor y, en otros, de organizar una campaña de odio en línea antes de que se produjera el asesinato.

Gran parte de la atención en el juicio se centró en Brahim Chnina, el padre musulmán de una adolescente que tenía 13 años en ese momento y que afirmó que la habían excluido de la clase de Paty cuando mostró las caricaturas el 5 de octubre de 2020.

Chnina, de 52 años, envió una serie de mensajes a sus contactos denunciando a Paty, diciendo que "ese hombre enfermo" necesitaba ser despedido, junto con la dirección de la escuela en el suburbio parisino de Conflans Saint-Honorine. En realidad, la hija de Chnina le había mentido y nunca había asistido a la clase en cuestión.

Paty se encontraba dando una clase ordenada por el Ministerio de Educación Nacional sobre la libertad de expresión. Habló de las caricaturas en este contexto, diciendo que los estudiantes que no quisieran verlas podían abandonar temporalmente el aula.

Una campaña en línea contra Paty se disparó y, 11 días después de la clase, Anzorov atacó al maestro con un cuchillo mientras caminaba hacia su casa y mostró la cabeza del maestro en las redes sociales.

El ataque se produjo en un contexto de protestas en muchos países musulmanes y llamamientos a la violencia en Internet contra Francia y el periódico satírico francés 'Charlie Hebdo'. El periódico había republicado sus caricaturas del profeta Mahoma unas semanas antes de la muerte de Paty para conmemorar la apertura del juicio por los letales ataques de 2015 a su sala de redacción por parte de extremistas islámicos.

Las imágenes de las caricaturas ofendieron profundamente a muchos musulmanes, que las consideraron sacrílegas. Pero las repercusiones del asesinato de Paty reforzaron el compromiso del Estado francés con la libertad de expresión y su firme apego al secularismo en la vida pública.

Leer tambiénSeis adolescentes son condenados en Francia por el asesinato del profesor Samuel Paty en 2020

Fiscalía pidió penas reducidas y despertó indignación en la familia de la víctima

Los fiscales han solicitado penas que van desde 18 meses de prisión en suspenso hasta 16 años de prisión contra los acusados. Entre ellos se encuentran amigos del agresor Abdoullakh Anzorov, que supuestamente ayudaron a comprar armas para el ataque, y el padre de una estudiante cuyas mentiras iniciaron la espiral fatal de acontecimientos.

El fiscal nacional antiterrorista ha pedido al tribunal que rebaje los delitos de cuatro de los ocho acusados, lo que ha provocado la ira de la familia de Paty.

"Es más que una decepción (…) En un momento como este, parece que uno lucha por nada", declaró la hermana de Paty, Mickaëlle, a la emisora ​​’TF1′.

Chnina, el autor material, está acusado de presunta asociación con una organización terrorista por atacar al maestro de 47 años mediante información falsa. El fiscal solicitó una sentencia de 10 años de prisión para él.

El fiscal retiró el cargo de complicidad a favor de una imputación menor de asociación con una organización terrorista contra los dos jóvenes acusados ​​de proporcionar apoyo logístico al asesino. Pidió 14 años de prisión para Naïm Boudaoud y 16 años para Azim Epsirkhanov.

Su hija fue juzgada el año pasado en un tribunal de menores y recibió una sentencia suspendida de 18 meses. Otros cuatro estudiantes de la escuela de Paty fueron declarados culpables de participación y recibieron sentencias suspendidas; Un quinto acusado, que señaló a Paty a Anzorov a cambio de dinero, fue condenado a seis meses de prisión con una pulsera electrónica.

Abdelhakim Sefrioui, que se presentó como portavoz de los Imanes de Francia a pesar de haber sido destituido de ese cargo, es otra figura clave en el proceso. Grabó un vídeo delante de la escuela con el padre de la alumna. Se refirió al profesor como un "matón" en varias ocasiones y trató de presionar a la administración de la escuela a través de las redes sociales. Los fiscales han solicitado una pena de 12 años para él.

Leer tambiénFrancia: escuelas rinden homenaje al profesor asesinado a puñaladas en un ataque "terrorista"

Sin arrepentimiento ni perdón

Algunos de los procesados en este caso han expresado su arrepentimiento y han mantenido su inocencia en la víspera del veredicto, pero sus palabras no han tenido eco en los allegados a Paty.

“Da la sensación de que los que están en el estrado no están dispuestos a admitir ninguna responsabilidad”, sostuvo la abogada Virginie Le Roy. “Las disculpas no tienen sentido, no traerán de vuelta a Samuel, pero las explicaciones son preciosas para nosotros. Pero, desgraciadamente, tengo que hacer una valoración más que mixta. No hemos tenido muchas explicaciones de los hechos".

La fiscal del caso, Marine Valentine, sostuvo en su argumento de cierre que los acusados Boudaoud y Epsirkhanov tenían “pleno conocimiento” de las “convicciones yihadistas” de Anzorov, cuando le proporcionaron su apoyo logístico, y que Sefrioui y Chnina difundieron mentiras en redes sociales para "designar un objetivo", "provocar un sentimiento de odio" y "preparar así varios crímenes".

Leer tambiénInicia en París el juicio por terrorismo contra acusados por el asesinato del profesor Samuel Paty

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés