Francia se estrenó en la Eurocopa 2024 con una victoria ligada a un golpe de fortuna en el minuto 38 en una acción individual de Kylian Mbappé, cuyo centro lo convirtió Maximilian Wober en un gol en propia puerta y en el definitivo 0-1 frente a Austria en la primera jornada del grupo D.. Con este resultado, Francia y Países Bajos dominan el grupo D, con tres puntos de ventaja sobre Austria y Polonia. Mbappé, no obstante, sufrió un golpe en la nariz y será operado.

Tras una previa sacudida por el posicionamiento político de Kylian Mbappé, Francia salvó su debut en la Eurocopa con un sufrido triunfo 1-0 ante Austria, este lunes 17 de junio en Düsseldorf (Alemania), en un partido en el que el capitán de los Bleus sufrió una fractura en la nariz.

La selección francesa comenzó con mejor resultado que fútbol, ganador por la mínima y por un gol en propia de Maximilian Wober frente a Austria. Lo provocó en el minuto 38 Kylian Mbappé con una desbordante acción que alcanzó la línea de fondo antes de su centro. Suficiente para ganar.

El conjunto de Didier Deschamps jugó con fuego hasta el final, con una parada clave de Mike Maignan frente a Christoph Baumgartner. Mbappé fue cambiado en el minuto 90 por un golpe sufrido en la nariz que le provocó una brecha.

El futbolista abandonó el estadio en ambulancia y será operado en las próximas horas en el hospital de Dusseldorf.

"Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien. Es complicado. Esa es la mancha negra de esta noche", dijo el seleccionador francés Didier Deschamps a la prensa al ser preguntado por el nuevo fichaje del Real Madrid.