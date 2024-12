Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/12/2024 · 11:29 AM

Como cada año, FRANCE 24 hace una lista de los competidores más destacados en esta temporada que coincide con París 2024, la justa cumbre del deporte universal. Bajo los cinco aros o al margen de ellos, muchos campeones firmaron el libro dorado de estos 365 días, haciendo la selección particularmente difícil.

Un tetracampeón de la Fórmula 1, un ciclista que empuja los límites cada vez más lejos, dos Ave Fénix de la gimnasia, sorpresas y revelaciones olímpicas, fue un año lleno de hazañas. Este listado no pretende ser un escalafón, sino un registro de los hombres y mujeres que fueron protagonistas en el escenario deportivo este 2024.

Rodri: un obrero entre virtuosos

Cuando el mediocampista del Manchester City subió al escenario del teatro Chatelet apoyado en sus muletas para recibir un Balón de Oro salpicado de polémica, ya habían pasado 64 años desde la última vez que un futbolista español recorrió un camino similar. Desde que lo hizo Luis Suárez en 1960, fue larga la lista de excelsos jugadores de la Roja que se quedaron a las puertas del máximo galardón individual del fútbol. Para muestra un botón: un virtuoso como Andrés Iniesta se retiró este año sin haberlo recibido jamás.

Sin embargo, lo hizo Rodri frente a tres estrellas del Real Madrid, finalistas junto a él: el Vinicius Jr de los desbordes, el Dani Carvajal del cerrojo, que lo acompañó a ganar la Euro con España contra todo pronóstico, y el Jude Bellingham de la inagotable fantasía. El equipo blanco decidió no asistir a la gala, por el disgusto de que Vini no fuera el ganador, y eso terminó dejando todos los reflectores sobre un jugador que probablemente de otro modo no los hubiera acaparado.

El premio a Rodri terminó siendo un reconocimiento al aporte silencioso de un hombre que mueve los hilos sin grandes aspavientos, que hace funcionar al Manchester City como un mecanismo tan atinado, que desde que salió al minuto 21 del partido contra el Arsenal con el ligamento cruzado y un menisco de la rodilla derecha rotos, el equipo celeste apenas ha podido ganar poco más de un tercio de los partidos que ha jugado entre Premier League, Champions y Carabao Cup.

La temporada que entraba dentro del periodo oficial de méritos del Balón de Oro la vivió en una posición inusualmente protagónica, con títulos en la Euro (donde fue considerado el mejor jugador del torneo), la Premier League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, marcando 12 goles y repartiendo asistencias para otros 15. En su discurso de aceptación, Rodri destacó lo que el premio puso de relieve para el fútbol mundial: dio “visibilidad a tantos mediocentros que tenemos un trabajo a la sombra y hoy sale a la luz”.

Aitana Bonmatí: la dueña del gol

El Barcelona femenino ganó todo lo que se podía ganar la temporada pasada: la Liga F, la Copa de la Reina, la Champions femenina (la segunda en los últimos tres años) y la Supercopa de España. Una mediocampista fue pilar de esta campaña de ensueño: Aitana Bonmatí, considerada la mejor jugadora tanto en la Champions como en el otro trofeo que celebró en 2024, el título para España en la edición inaugural de la Liga de Naciones.

Entre esos cinco eventos, la jugadora, ganadora del Balón de Oro por segundo año consecutivo, anotó 26 goles y sirvió otros 18, números que bastan para entender por qué vuelve a ser considerada la mejor futbolista del mundo, con una increíble visión de juego y una enorme capacidad para organizar el mediocampo.

Aitana fue clave en la campaña del Barça, que ya tiene cuatro Balones de Oro en fila, contando los dos que había ganado antes Alexia Putellas. En la Champions, fue tercera en la tabla de goleadoras, con seis tantos, y segunda en la de asistencias, con 11 pases que terminaron en gol. Además, anotó el primero en la victoria 2-0 en la final ante Lyon en Bilbao.

En la Liga de Naciones, suyo fue también el primer gol de la final, otro 2-0 que significó la primera victoria de la historia para España sobre Francia, y que era un festejo de lujo para el otro gran logro que consiguió la Roja: su primera clasificación a los Juegos Olímpicos.

Los méritos de Aitana van más allá de los terrenos. Su renovación con el Barcelona hasta 2028 la convirtió en la jugadora mejor pagada del fútbol femenino, luego de rechazar jugosas ofertas del Chelsea y el Lyon. Además, hizo de ella un objetivo preciado para varias de las principales marcas tanto deportivas como de belleza, una posición inusual para una atleta de una disciplina que todavía lucha por ganar su espacio en el universo del mercadeo deportivo.

Léon Marchand: Francia sobre los hombros

Léon Marchand no tuvo miedo de prometer cuatro doradas en cuatro pruebas individuales al país anfitrión de los Juegos Olímpicos, y tampoco tuvo dudas en cada salida a la piscina para acompañar esos oros con sendos récords olímpicos, mientras Francia entera se detenía para rendirse a los pies de la gran estrella de París 2024.

Apenas una semana le tomó convertirse en el nuevo ídolo de las piletas, pero antes de eso ya había hecho méritos para apuntarse de candidato. Entrena en Estados Unidos a las órdenes de Bob Bowman, el mismo hombre que hizo grande a Michael Phelps, y de su mano logró 10 títulos de la NCAA para la Universidad de Arizona, y quebró el último registro mundial que quedaba vigente del “tiburón de Baltimore”, el de los 400 m estilos, en el Mundial de Fukuoka en 2023. En esa ocasión el propio Phelps fue el primer en celebrar y ungirlo como su heredero.

En la Arena de La Defense, Marchand ganó los 200 metros y los 400 metros combinado individual, donde era el claro favorito, y se convirtió en el primer hombre que lograba dominar los 200 metros pecho y los 200 metros mariposa en los mismos Juegos Olímpicos, y además en la misma jornada, con apenas 50 minutos de descanso entre la entrega de medallas de una y la salida de la otra.

Mientras la multitud rugía dentro y fuera del estadio, se paraba Francia entera, se paraba incluso la programación de otros deportes, como los 400 metros planos del decatlón o las finales de la esgrima, para fundirse en el grito de “¡Léon! ¡Léon! ¡Léon!”, pero Marchand no se paró después de París 2024. Fue designado el mejor atleta masculino de la Copa del Mundo, que se disputa en formato de piscina corta, luego de ganar las tres distancias del combinado individual (100, 200 y 400 m) en las tres válidas (Shanghái, Incheon y Singapur), y rompió el récord mundial de los 200 m estilos para piscina de 25 m, en poder de Ryan Lochte.

Simone Biles: de vuelta del infierno

Una mirada confusa y errática sustituyó la expresión habitualmente segura de Simone Biles en su anterior experiencia olímpica, cuando se retiró de cinco de las seis finales de Tokio 2020 aduciendo problemas de salud mental, y convirtiéndose en la primera gran figura que usaba el escenario olímpico para visibilizar este flagelo, que todavía hoy confiesan muchos menos atletas de los que lo padecen.

Biles volvió a sonreír tres años después en París 2024, porque no sólo fue capaz de salir del calvario en el que la habían sumido los “twisties”, ese fenómeno exclusivo de los gimnastas que implica la pérdida de ubicación espacial mientras se ejecutan intrincadas rutinas en el aire, sino también de dejar atrás las secuelas de un abuso sexual expuesto al ojo público, el del médico Larry Nassar contra ella y contra al menos 265 deportistas más.

Ella regresó al escenario olímpico para convertirse en la gimnasta más laureada de la historia, con 41 medallas entre Juegos Olímpicos y campeonatos del mundo, y en la atleta estadounidense de su deporte con más preseas en la justa de verano. En París fueron tres oros (concurso general, por equipos y salto), además de plata en suelo.

Su extraordinaria presentación mostró un ejercicio con su nombre, el Biles II, también conocido como Yurchenko doble carpado, y considerado el más difícil de todo el repertorio de la gimnasia femenina. Biles sabía que había que forzar los límites.

Su fulminante retorno a la acción luego de dos años de ausencia ya hacía prever lo que Biles sería capaz de hacer en París, pero a la Arena Bercy se presentó todavía arrastrando las secuelas de una lesión en una pantorrilla. Aun así, sus deseos de renacer de las cenizas fueron más fuertes que cualquier obstáculo, sellando uno de los capítulos de redención más notables de la historia del deporte.

Rebeca Andrade: en la cima para quedarse

Rebeca Andrade siempre había sido evaluada a partir de los vacíos que había ayudado a llenar: el de Simone Biles, cuya ausencia de dos años la tuvo como protagonista indiscutible, y el de las atletas rusas, afectadas por el veto tras la invasión a Ucrania, y consideradas permanentes favoritas en el escenario de la gimnasia.

París 2024 le sirvió para confirmar que, al menos en el primer escenario, tiene argumentos para seguir en la cima. Biles tuvo que echar mano de su ejercicio imposible, el Yurchenko doble carpado, para acabar con el favoritismo de la brasileña en el salto al potro, donde defendía su corona de Tokio 2020 y también del último mundial.

Pero incluso poniendo en práctica otro elemento con su firma, el Biles II para rutina de suelo, triple doble en posición flexionada, la estadounidense no pudo evitar que Rebeca le arrebatara el oro de manos libres. Era la primera vez que Simone Biles resultaba derrotada en piso, y también la cuarta medalla de Rebeca en París 2024, porque antes se había quedado con la plata del salto y el concurso completo, y había conducido a Brasil a un histórico bronce por equipos.

Ese resultado le permitió encabezar el primer podio completamente integrado por atletas afrodescendientes en la historia de la gimnasia (aunque luego el bronce de Jordan Chilles fue revocado en favor de la rumana Ana Barbosu), y protagonizar uno de los momentos más icónicos de Paris 2024: la reverencia de Biles y Chiles en el podio para una atleta que salió de una favela, hija de una empleada doméstica y sobreviviente de tres roturas de ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más graves del deporte, nada pudo acabar con una carrera destinada a la gloria.

Hoy Rebeca Andrade es la brasileña con más medallas olímpicas: seis sumando un oro y una plata de Tokio, que le permitieron desbancar a los veleristas Robert Scheidt y Torben Grael, que sumaron cinco cada uno.

Julien Alfred: reconfigurando el mapa

Cuando Julien Alfred ganó los 60 metros planos del Mundial Indoor de Glasgow a principios de año, pocos sabían de la existencia de una pequeña isla en el Caribe llamada Santa Lucía, su tierra natal. Meses más tarde, Julien terminaría de dar forma al mapa de la velocidad femenina, cuando se coronó en los 100 m planos de los Juegos Olímpicos, por delante de la súper favorita Sha’Carri Richardson, y se colgó la plata de los 200 m, por detrás de Gabby Thomas, ganando las primeras medallas de la historia para su país.

Para entonces sus orígenes como una atleta de pies descalzos corriendo con su uniforme escolar habían quedado muy lejos. Antes de Glasgow, Julien ya era una protagonista habitual del muy competitivo atletismo colegial de Estados Unidos, la NCAA, con los Longhorns de la Universidad de Texas.

De hecho, fue la primera mujer del Big 12 (la Conferencia a la que pertenece su casa de estudios) en completar el doble doble de la velocidad:100 m y 200 m al aire libre, y 60 m y 200 en pista cubierta en la misma temporada, la de su año de graduación, lo que le valió recibir el galardón más importante del atletismo universitario, el premio Bowerman de 2023.

Venía de trabajar en un muy competitivo grupo, a las órdenes del entrenador canadiense Edrick Floréal, que incluía a la excampeona mundial de 200 m, la británica Dina Asher-Smith. Antes de eso, se había pulido en las pistas de Jamaica, donde se trasladó en su época de secundaria, en busca de oportunidades para superar las penurias de su humilde origen.

A París llegó con la tercera mejor marca mundial del año, el 10.78 con el que ganó el Racers Grand Prix en Kingston, Jamaica, el 1 de junio, y terminó el año con cuatro de los 10 registros más rápidos que se hicieron en el año en el hectómetro, una buena manera de asegurarse de que nadie olvide jamás su nombre o el de su país.

Max Verstappen: un tetracampeón exigido

No siempre lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En la "ciudad del pecado", Max Verstappen ganó su apuesta más osada, la de convertirse en campeón mundial por cuarto año consecutivo, esta vez en un entorno completamente adverso.

Por primera vez desde la coronación inicial en Abu Dhabi en 2021, el título de pilotos le llegó luego de haber sido exigido hasta el último segundo, en una temporada llena de sobresaltos dentro y fuera de las pistas, y de asedio por parte de Lando Norris, que además le arrebató el doblete, al asegurar para McLaren la corona de constructores.

Luego de dos campañas en las que no hubo más protagonistas que los Red Bull, 2024 comenzó con el pie izquierdo, con la investigación por un supuesto acoso contra el director de la escudería, Christian Horner, y siguió con una costosa pérdida, la del hombre que hizo la diferencia con sus diseños, Adrian Newey, que anunció su salida para irse a Aston Martin en 2025.

Fue un año en el que terminó dos veces penalizado por incidentes con Norris, se enfrentó con la Federación Internacional de Automovilismo por las sanciones por malas palabras durante una conferencia de prensa, protagonizó fuertes cruces con George Russell fuera de la pista, no contó con su compañero Sergio Pérez, que sólo logró cuatro podios y se quedó fuera en cinco carreras, y para colmo fue retrasado cinco puestos en Sao Paulo por un cambio en el motor fuera del periodo reglamentario y 12 por una bandera roja durante la clasificación.

Fue precisamente en esa válida donde mostró su talante de campeón, al remontar de la casilla 17 en la que partió hasta ganar su primer Grand Prix en cuatro meses, en medio de una intenta lluvia y muchos accidentes, una actuación que le valió comparaciones con Ayrton Senna y Michael Schumacher. La mesa quedaba servida para el banquete en Las Vegas, donde su quinto lugar lo convirtió en el sexto tetracampeón en la historia de la Fórmula 1.

Tadej Pogacar: un año redondo

Los límites del asombro fueron este año un poco más allá en el ciclismo mundial. Remco Evenepoel se convirtió en el primer corredor de la historia que domina las dos pruebas del ciclismo de ruta en la misma edición de los Juegos Olímpicos, la carretera y la contrarreloj; y Primoz Roglic ganó por cuarta vez la Vuelta a España, empatando el récord de más títulos en este evento.

Ninguna de estas hazañas puede compararse con la temporada que vivió Tadej Pogacar. No sólo regresó a la cima del Tour de Francia, superando con pasmosa comodidad al hombre que por dos años seguidos lo privó de la cima de la Grande Boucle, Jonas Vingegaard, sino que además se apuntó el Giro de Italia con seis victorias de etapa y la ventaja más grande en casi 60 años, los 9:56 minutos que le sacó al colombiano Daniel Martínez.

El doblete Giro-Tour no se lograba en el mismo año desde 1998, cuando lo consiguió Marco Pantani. Se trata de una hazaña reservada a las leyendas, porque en la lista de apenas siete hombres que lo completaron antes que él, se asoman nombres como los de Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Meckx y Miguel Indurain.

Por su fuera poco dominó el Mundial de Ruta en Suiza, y fue el ganador del premio Eddy Merckx, que reconoce a los mayores vencedores de clásicas y "Monumentos", luego de sus triunfos en la Lieja-Bastoña-Lieja, el Giro de Lombardía y la Strade Bianche.

La vitrina de 2024 también incluyó los títulos de la Vuelta a Cataluña, el Grand Prix de Montreal, el Giro dell’Emilia y un podio en la Milán-San Remo. Sólo los Juegos Olímpicos acabaron en decepción para él, pues se retiró del equipo esloveno aduciendo agotamiento, porque el evento empezaba apenas una semana después de su victoria en el Tour, aunque la decisión también estuvo relacionada con el hecho de que su novia, la también ciclista Urska Zigart, no fue seleccionada para correr en París.

Lotte Kopecky: salir de la sombra

Por muchos años, y a pesar de sus innegables méritos individuales, la belga Lotte Kopecky vivió a la sombra de dos gigantes neerlandesas: la hoy retirada Annemiek van Vleuten y Demi Vollering, que hasta este año fue su compañera en el SD Worx-Protime. En 2024, sin embargo, le llegó la hora de los primeros planos, con una temporada casi perfecta.

Kopecky terminó ganando el premio Vélo D’Or (el Balón de Oro del ciclismo) y también el Eddy Merckx a la mejor corredora de clásicas del año.

En sus vitrinas terminaron los trofeos de un Monumento, la París-Roubaix, y dos clásicas, la Strade Bianche y la Nokere Koerse, además de coronas en el Tour de Romandie, el Simac Ladies Tour, el Tour de Bretaña y el de los Emiratos Árabes Unidos.

Por si fuera poco, su campaña incluyó el segundo título mundial consecutivo, ganado en las montañas de Suiza, un bronce olímpico en la ruta de París 2024 y el segundo lugar de la general en el Giro de Italia, donde además sumó un triunfo de etapa y la cima de la clasificación por puntos.

En Zurich, su victoria en el remate sobre Chloe Dygert y Elisa Longo le deparó el tercer podio en fila en un Mundial de ruta, luego de coronarse en Glasgow y conseguir el segundo lugar de 2022 en Wollongong.

No fue el único podio universal del año. Kopecky también logró dos platas en el Mundial de Pista de Ballerup, en Dinamarca (la eliminación y la prueba por puntos) y una en el Mundial de Grava en su país natal.

Shohei Ohtani: una reinvención poderosa

La llegada de Shohei Ohtani a los Dodgers de Los Ángeles, luego de firmar el contrato más grande en la historia del deporte (700 millones de dólares) no comenzó con el pie derecho. El escándalo de la detención de su intérprete Ippei Mizuhara por haber sustraído dinero de sus cuentas para pagar deudas de juego, proyectó sobre él una ominosa sombra, la del pecado capital más grave del béisbol: las apuestas, pero el japonés logró salir bien librado de los desafíos dentro y fuera del terreno, con una temporada que además le dejó su primer anillo de Serie Mundial.

Era el primer año de su carrera profesional en el que no compartía la función de bateador con la de lanzador, pues aún se recuperaba de una operación de ligamentos en el codo.

Nadie imaginaba que se convertiría en el primer hombre de la historia que completaba un año de 50 cuadrangulares y 50 bases robadas. Entre sus muchas destrezas, Ohtani no había mostrado ser particularmente eficaz para correr las bases. Hasta 2024. Este año estafó 59 almohadillas, más del doble de su plusmarca personal anterior, las 26 que robó en 2021.

A la ofensiva, casi todo fueron récords: 54 vuelacercas (ocho más que su mejor año, 2021), 134 carreras anotadas, 130 impulsadas, 197 sencillos (46 más que su tope anterior), 38 dobles y .310 de promedio de bateo. Sólo en el renglón de triples (7) se quedó a uno de su récord anterior.

Luego de semejantes números en la temporada regular, no tuvo una postemporada particularmente sobresaliente, y aún así dejó números sin precedentes al batear con hombres en base. Con las almohadillas limpias lucía en medio de un bajón inusual, pero cuando disparó su jonrón en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Mets de Nueva York, llegó a una proporción que ningún otro jugador había alcanzado antes ni en playoffs ni en temporada regular: 17 imparables en 20 turnos cuando llegaba al plato con corredores en base.

Por supuesto, no hubo dudas para designarlo Jugador Más Valioso del viejo circuito. La única duda ahora en torno a Ohtani es hasta dónde será capaz de llegar en su primera temporada como bateador-lanzador con los Dodgers.