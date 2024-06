La Justicia española llamó a declarar, como investigada, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en el marco de un caso por supuesta corrupción. Tras conocerse la citación, el mandatario dijo que tanto él como su esposa están tranquilos y aseguró que ahora está "más firme que nunca" su decisión de seguir al frente del Gobierno español.

Un juez en España citó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer ante un juez el 5 de julio por acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. El caso había llevado a Sánchez a considerar una renuncia al Gobierno en abril pasado.

La convocatoria a declarar la hizo este martes 4 de junio el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

La solicitud se presentó como parte de una investigación preliminar sobre si ella había utilizado su puesto para influir en acuerdos comerciales, indicó el tribunal.

En detalle, Peinado hizo este llamado dentro de las diligencias preliminares por serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense, que Begoña Gómez codirigía.

El caso fue presentado por Manos Limpias, un grupo activista anticorrupción liderado por Miguel Bernad, abogado y político que se presentó como candidato de un partido de extrema derecha en las elecciones europeas.

Manos Limpias asegura que Gómez utilizó su influencia como esposa del presidente del Gobierno para conseguir patrocinadores para la mencionada maestría.

La Fiscalía de Madrid recurrió para que se desestimara el caso por falta de pruebas, pero el juez de instrucción desestimó esa apelación.

La oposición ha pedido al presidente de Gobierno que dimita, un llamado que renovó tras darse a conocer la citación a Begoña Gómez.

En ese sentido, el conservador Partido Popular, principal grupo de la oposición, exigió a Sánchez que "asuma su responsabilidad".

El mismo caso había llevado a Sánchez a considerar una renuncia al Gobierno en abril pasado, algo que descartó luego de recibir el apoyo de su partido y de sus socios en el Parlamento.

En la misma línea, el mandatario aseguró este martes que tanto él como su esposa se mantienen tranquilos y enfatizó que seguirá "más firme que nunca" al frente del Gobierno.

En una carta compartida en X el martes, Sánchez añadió que le parecía "extraño" que se convocara esa citación solo pocos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo y apuntó a los grupos de derecha.

En la misma carta, señala la supuesta existencia de una "coalición reaccionaria" entre el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, a los que acusa de "usar todos los medios a su alcance" para "intentar condicionar las elecciones" y forzar su dimisión a base de "bulos".

Ante ello, pide que ambos encuentren "la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes".

"En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán", puntualizó.