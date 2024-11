Este viernes 8 de noviembre, las autoridades han confirmado otras cuatro personas muertas por la DANA, lo que eleva a al menos 215 la cifra de fallecidos en la Comunidad Valenciana, la más azotada por la catástrofe, y a 223 en el país. El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, enfrenta críticas e ira creciente de la población, tras la primera gran manifestación para pedir su renuncia.

Este 8 de noviembre las autoridades valencianas confirmaron la muerte de otras cuatro personas en la Comunidad Valenciana. Lo hizo el ministro de Transporte, Óscar Puente, en una publicación, con la que se confirmó que el balance total de fallecidos ha aumentado hasta el momento a 215 en esta región de España, la más afectada por la DANA.

48 de los fallecidos en Valencia aún no han sido identificados, mientras que 167 sí y 107 han sido entregados a las familias. Hasta el momento, aún hay 78 personas que permanecen desaparecidas y los equipos de rescate siguen buscando cadáveres tanto dentro de las poblaciones afectadas como a sus alrededores.

Entretanto, el temporal dejó el jueves 7 de noviembre su peor parte en el norte de Cataluña. Concretamente en cap de Creus, en la provincia de Girona, cercano a la frontera con Francia, donde cayeron unos 100 litros por m2 entre el jueves en la noche y el viernes en la madrugada, lo que provocó que en el cercano municipio de Cadaqués se desbordara una riera que arrasó con una treintena de vehículos.

No se registraron víctimas mortales, pero los vecinos del municipio criticaron a las autoridades locales no haber enviado una alerta al teléfono móvil.

Un almuerzo que redobla la ira contra Mazón

Entretanto, la guerra cruzada de señalamientos entre políticos continúa por la tardía respuesta de la Generalidad Valenciana (Gobierno regional) para enviar las alerta -que llegó a las 20:00, más de 12 horas después de que la agencia nacional de meteorología emitiera el aviso del temporal, a las 7:37 de la mañana del 29 de octubre.

La rabia contra el presidente valenciano, el popular Carlos Manzón, se redobla con el pasar de los días. Este viernes se conoció que el ‘president’ se mantuvo en una comida durante la tarde de la emergencia, hasta las 18:00, en un restaurante cerca a su despacho en la sede del Gobierno valenciano.

El Ejecutivo regional indicó, por su parte, que era “irrelevante” donde estaba almorzando o con quién, y aseguró que el mandatario se mantuvo “informado” todo el tiempo.

Sin embargo, señaló también que no fue hasta que fue informado del riesgo de colapso de una presa cuando se incorporó, sobre las 19:00, a la reunión de emergencia por la tormenta. Para esa hora muchos municipios ya estaban inundados y una hora después las riadas ya estaban arrasando en las calles.

En medio de la ira de la población contra Mazón, que el sábado lanzó barro a su ‘president’, a los reyes de España y al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, cuando acudieron -cinco días después de la catástrofe- a visitar Paiporta, el pueblo más afectado, comentarios de miembros de su Gobierno podrían dinamitar aún más la rabia contra este.

Concretamente los hechos por la consejera de emergencias del Gobierno de Mazón, Salomé Pradas, quien afirmó el jueves que no tenía conocimiento de que se pudieran enviar mensajes de emergencia directamente a los teléfonos móviles de los habitantes mediante el sistema ES-ALERT, cuyo funcionamiento determinó en un documento la Generalitat apenas unos meses atrás.

Otra polémica en torno a Pradas es que la delegada aseguró que el Gobierno central no le ofreció desplegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) el día de la catástrofe. Sin embargo, en una conversación con su equipo publicada por Radio Televisión Española (RTVE), se evidencia que el Gobierno central hizo la oferta antes de que ella solicitara la ayuda de Madrid. Además, a la delegada se le critica que cuando hizo el pedido de la UME, lo hizo solo para un municipio, que no fue de los más afectados.

“Yo en determinadas decisiones o no decisiones que algunos no han tomado, no me habría podido levantar del suelo”, dijo la secretaria del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Diana Morant, quien dijo que deberá haber una depuración de responsabilidades una vez superada la peor parte de la emergencia.

Incluso la cúpula del Partido Popular, PP, que inicialmente cerró filas con Mazón, también se ha comenzado a distanciar. “Corresponde a Mazón explicar su agenda”, dijo el portavoz del PP, Miguel Tellado. A la vez, el secretario general de la formación, Alberto Nuñez Feijóo, ha llamado a que el Gobierno valenciano declare una emergencia nacional en contraposición a la postura de Mazón. Esto daría al Ministerio del Interior el poder para gestionar la crisis, que actualmente y mientras el Gobierno valenciano no lo solicite, está a cargo de la Generalitat.

El PP y el Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, se han estado acusando mutuamente tanto de la tardía alerta a los ciudadanos como del lento despliegue de fuerzas posterior para ayudar a los damnificados. Si bien sobre Mazón han recaído las principales críticas, porque, de acuerdo a las leyes españolas son los Gobiernos autonómicos los que tienen la autoridad en sus territorios para hacer frente a este tipo de catástrofes, el Gobierno central podría haber decretado una emergencia nacional y hacerse cargo ante la inacción del Ejecutivo local.

Manifestación por la cabeza de Mazón y una “depuración de responsabilidades”

“¡Mazón a la prisión!, ¡Mazón a la prisión!, ¡Mazón a la prisión!” Eran los gritos de unas 600 personas el jueves en la noche en Barcelona, capital de la vecina comunidad autónoma, ante la sede del Partido Popular. Una pequeña antesala de lo que se espera para el 9 de noviembre en la capital valenciana.

Con el lema ‘Solo el pueblo salva al pueblo’, la primera manifestación tras la catástrofe está convocada el sábado para las 18:00, hora local. Recorrerá varias calles de Valencia hasta llegar al Palau de la Generalitat, sede del Gobierno regional, donde se pedirá una “depuración de responsabilidades”, indica la organización de la protesta, a cargo de una veintena de organizaciones sociales, cívicas y sindicatos.

"Las entidades firmantes invitan al resto a sumarse para alzar la voz y denunciar la inoperancia del Gobierno valenciano. Haciendo sentir sus pedidos para un País Valenciano más justo, seguro y preparado", dice Acció Cultural del País Valencià, una de las entidades organizadoras.

En un comunicado, estas organizaciones acusaron al ‘govern’ de haber demostrado una “grave falta de capacidad y eficiencia para gestionar cualquier tipo de crisis” y aquejan su tardía respuesta “con más de 12 horas de retraso, lo cual en parte provocó una desgracia mayor ante esta catástrofe meteorológica”.

Es la primera gran protesta en Valencia desde la mortífera DANA del 29 de octubre que trastocó a su población.

