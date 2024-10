Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las autoridades de España informaron este 30 de octubre que al menos 95 personas han muerto debido a las inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales que han azotado el este y sur del país desde el martes. Ante la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial y anunció la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas. Las precipitaciones han causado también incontables daños materiales y cortes en las telecomunicaciones.

De acuerdo con información de las autoridades españolas, difundida este miércoles 30 de octubre, al menos 95 personas han muerto, debido a las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales que golpean principalmente el este y sur del país desde un día antes y que han destruido vías y hogares.

La mayoría de víctimas mortales, 92, se registran en la Comunidad Valenciana, mientras Castilla-La Mancha reporta al menos dos personas muertas por el temporal y Andalucía informó este miércoles sobre un fallecido.

Sobre la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que el país “usará todos los medios necesarios para ayudar a las víctimas de las inundaciones repentinas”.

España entera llora con todos vosotros

"A los pueblos y ciudades destruidos por esta tragedia, les digo lo mismo: juntos reconstruiremos sus calles, sus plazas, sus puentes", aseguró Sánchez en un discurso televisado este miércoles.

Además, el mandatario expresó su solidaridad con los más afectados: "para aquellos que en este momento todavía están buscando a sus seres queridos, España entera llora con todos vosotros (…) No bajemos la guardia, la DANA va a seguir causando estragos", subrayó el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

También este miércoles, el ministro de Política Territorial de España, Ángel Víctor Torres, anunció tres días de luto oficial en el país por las víctimas mortales, que serán el 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre.

En paralelo, el funcionario también informó que el presidente Sánchez viajará mañana a las zonas más afectadas en la Comunidad de Valencia.

Entretanto, Carlos Mazón, presidente de la comunidad de Valencia, informó que algunas personas están en lugares a los que no se puede acceder, por lo que señaló que “si (los servicios de emergencia) no han llegado no es por falta de medios ni de predisposición, sino por un problema de acceso".

Por ello, el Gobierno regional activó un teléfono al que pueden llamar los familiares de las personas desaparecidas.

A su vez, ya inició el proceso de levantamiento e identificación de las víctimas en esa parte del país, mientras que la gran parte de las carreteras de la comunidad permanecen colapsadas y las autoridades hacen el balance de los innumerables daños materiales.

Durante la noche del martes decenas de videos en redes sociales circularon mostrando a personas atrapadas por el agua de las inundaciones, algunas de ellas incluso trepadas en árboles para evitar ser arrastradas.

Además de sumergir por completo viviendas y carreteras, el temporal también ha provocado cortes en las telecomunicaciones y el suministro eléctrico en varias zonas de la provincia.

Por su parte, los equipos de rescate se sirvieron de botes inflables para trabajar en la noche, rastrear las aguas de la inundación y rescatar a varias personas, tal y como lo evidenciaron varias imágenes de televisión de la ciudad de Utiel.

Al mismo tiempo, los servicios de emergencia de la región pidieron a los ciudadanos evitar hacer viajes por carretera y estar al tanto de las actualizaciones de las fuentes oficiales de la comunidad; una unidad militar especializada en operaciones de rescate se unió a los trabajadores de emergencia locales para reforzar la ayuda.

Entre tanto, en la ciudad de Alzira, varios bomberos fueron vistos liberando a los conductores cuyos autos quedaron atrapados en las inundadas calles.

La emergencia ocasionó que los trenes a las ciudades de Madrid y Barcelona fueran cancelados, y las escuelas y otros servicios fueron suspendidos en las zonas más afectadas.

El martes 29 de octubre, la agencia meteorológica estatal (Aemet, por sus siglas) declaró alerta roja para la Comunidad de Valencia, donde la lluvia alcanzó los 200 mm en zonas como Turís y Utiel.

España decreta tres días de luto y prevé la declaración de zona catastrófica

Durante una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció este miércoles que el Gobierno decreta tres días de luto oficial, desde el jueves 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, por las víctimas que deja la DANA.

La decisión fue tomada por Sánchez tras sostener conversaciones por la emergencia con el rey Felipe VI, el president valenciano, Carlos Mazón, y el castellanomanchego, Emiliano García Page.

Asimismo, está previsto que el Consejo de Ministros el próximo martes apruebe la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas, según lo anunciado por Torres.

"Declararemos la zona altamente afectada por condiciones meteorológicas", subrayó el titular de la cartera de Política Territorial.

Las autoridades también urgen a los ciudadanos que residen en las zonas hacia donde avanza el temporal a no salir de sus viviendas y no utilizar las carreteras, muchas de las cuales se encuentran cortadas e inundadas.

Cataluña activa una alerta roja

El Servicio Meteorológico catalán activó este miércoles una alerta roja para el territorio de Baix Llobregat por el riesgo de una tormenta extrema en las próximas horas. A su vez, emitió cuatro advertencias naranjas en las zonas del Barcelonés, el Vallès Oriental, el Alt Penedès y el Garraf.

De acuerdo a las previsiones, durante el resto del día de hoy se esperan grandes precipitaciones, caída de granizo y vientos que podrían superar los 25 km/h. Según el aviso del servicio meteorológico, estas alertas corresponden al “grado máximo de peligrosidad”, por lo que las autoridades han pedido a los habitantes de Cataluña máximo cuidado.

A su vez, la Generalitat catalana alertó también este miércoles de la crecida de varios ríos en Barcelona. Se trata del río Ripoll, a su paso por Montcada i Reixac y de la riera Rubí, a su paso par el municipio de Papiol.

Las alertas corresponden con el avance de la DANA por el sureste español y, de acuerdo a los pronósticos, se espera que el temporal continúe extendiéndose durante el resto de hoy y el jueves y alcanzando varias zonas de Cataluña.

Dos colombianos, entre los desaparecidos en Valencia

El Gobierno de Colombia ha informado este miércoles de que "hasta el momento" no hay colombianos identificados entre los fallecidos en Valencia por la DANA que asoló esa región del este de España, aunque hay dos connacionales desaparecidos por la tormenta que deja al menos 70 muertos.

"No hay colombianos identificados entre los fallecidos", ha informado la Cancillería colombiana en un comunicado en el que también señala: "Cinco colombianos habían sido reportados como desaparecidos, actualmente tres han sido ubicados por las autoridades locales". Más de 34.000 colombianos residen en la zona golpeada por el temporal.

¿Qué ocasionó el letal temporal?

Estas fuertes lluvias hacen parte de una DANA, una depresión Aislada en Niveles Altos.

De acuerdo con la Aemet -servicio meterorológico español-, este fenómeno es el producto del choque de una masa de aire frío en altura con aire caliente de la superficie, lo que ocasiona precipitaciones y tormentas.

Así pues, se trata de la peor catástrofe relacionada con inundaciones en España desde 1996, cuando 87 personas perdieron la vida y otras 180 resultaron heridas en una inundación repentina cerca de Biesca, en los Pirineos.

En cuanto al resto de Europa, el saldo de víctimas que deja la DANA en Valencia parece ser el peor en el continente por inundaciones desde 2021, cuando al menos 185 personas murieron en Alemania.

“Europa está lista para ayudar”

Ante la alarmante situación que atraviesa España, varios líderes y países del continente europeo expresaron su solidaridad con el pueblo español.

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE), aseguró que el bloque activó su “sistema de satélites Copérnico para ayudar a coordinar los equipos de rescate” y que se han ofrecido a activar su mecanismo de protección civil, haciendo énfasis en que “Europa está lista para ayudar”.

Por su parte, Olaf Scholz, canciller alemán, afirmó estar “conmocionado” por la emergencia ocasionada por las lluvias en suelo español y expresó sus “más sinceras condolencias” con los familiares de las víctimas. Scholz dijo también que su país está en diálogo con el Gobierno español para “posibles ayudas”.

Desde Italia, el ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que expresa su solidaridad con “las víctimas afectadas por las inundaciones en España. Rezo por la salud de los desaparecidos”.

Al mismo tiempo, Luís Montenegro, primer ministro de Portugal, ofreció este miércoles “toda la ayuda necesaria” para socorrer a España durante la actual emergencia, mientras que manifestó “el mayor pesar por el elevado número de víctimas de las inundaciones registrado en España”.

Con Reuters, EFE y medios locales