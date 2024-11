Tras las elecciones en Estados Unidos, las mujeres estadounidenses se han vuelto cada vez más recelosas de lo que las políticas de Trump podrían significar para su futuro. Esta ansiedad ha alimentado el auge del movimiento 4B, una postura feminista radical procedente de Corea del Sur que aboga por rechazar las relaciones con hombres.

La polarizadora victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos esta semana ha dejado a muchas mujeres estadounidenses temerosas por su futuro. La victoria republicana se produjo en medio de un retroceso conservador sin precedentes contra los derechos de las mujeres, dejando a muchas angustiadas por su ya vulnerable autonomía y libertades personales.

En respuesta, muchas mujeres se han unido al movimiento 4B, una iniciativa feminista radical que rechaza el matrimonio, las citas, el parto y las relaciones sexuales con hombres. Este movimiento, inspirado en una iniciativa similar en Corea del Sur, ha cobrado fuerza en las redes sociales como una afirmación de resistencia.

Un post viral en X (antes conocido como Twitter) proclamaba: "Señoras, tenemos que empezar a considerar el movimiento 4B como las mujeres de Corea del Sur y dar a Estados Unidos un severo descenso de la natalidad: no casarse, no tener hijos, no salir con hombres, no tener sexo con hombres. No podemos dejar que estos hombres se rían al final… tenemos que devolverles el golpe", que obtuvo 20 millones de visitas y casi 500.000 "me gusta" en 48 horas.

TikTok siguió el ejemplo, con varios vídeos defendiendo el 4B que alcanzaron millones de visualizaciones. "¡Chicas, es hora de boicotear a todos los hombres! Nosotras perdimos nuestros derechos, ¡y ellos perdieron el derecho a tener sexo! El movimiento 4B empieza ahora", dijo una creadora, cuyo vídeo fue visto 3,6 millones de veces.

Una de las protestas más destacadas fue la de una mujer que se afeitaba la cabeza ante la cámara con el lema "4B. Borra las aplicaciones (de citas), cancela tu boda, hazte una ligadura de trompas".

El repentino aumento de interés ha llevado al "movimiento 4B" a convertirse en uno de los términos más buscados en Google, con más de 500.000 búsquedas sólo en los dos últimos días.

De Corea del Sur a Estados Unidos

Abreviatura de "Four Nos", el movimiento 4B (4非) defiende el rechazo al matrimonio, las citas, los partos y las relaciones sexuales con hombres como respuesta a la misoginia y la violencia de género profundamente arraigadas. El movimiento se originó en Corea del Sur, impulsado por el movimiento #MeToo y la oposición al omnipresente problema de la filmación ilegal de mujeres.

Baek Gaeul, editor de la revista Radish y defensor de las 4B, explicó: "Las mujeres coreanas se esfuerzan mucho por tener buen aspecto. Hay presión para llevar el pelo largo, maquillarse en el trabajo, tener un peso determinado, seguir las últimas tendencias de la moda y cambiar de peinado". Y añade: "El movimiento 4B consiste esencialmente en negarse a esforzarse por tener buen aspecto para no ser objeto de deseo sexual".

A pesar de su mensaje de empoderamiento, el movimiento se ha enfrentado a la controversia en Corea del Sur. En 2021, el Presidente Yoon Suk-yeol afirmó que el feminismo estaba "bloqueando las relaciones sanas entre hombres y mujeres".

Según The New York Times, la repercusión del movimiento en el descenso de la natalidad del país ha avivado los debates sobre los roles de género y los movimientos feministas. Las estimaciones sobre el alcance de 4B varían ampliamente, de 5.000 a 50.000 participantes, aunque las cifras exactas son difíciles de precisar debido a su fluida presencia online y offline.

El fantasma de Roe contra Wade

La creciente preocupación entre las mujeres estadounidenses se remonta al historial de Trump en materia de derechos reproductivos. La decisión del Tribunal Supremo de 2022 de anular Roe contra Wade, poniendo fin a casi cinco décadas de protección constitucional del derecho al aborto, se produjo después de que la administración Trump nombrara a tres jueces conservadores para el tribunal e inclinara su balanza. El fallo trasladó la potestad de regular el aborto a los estados individuales, lo que dio lugar a amplias restricciones.

Reflexionando sobre este logro, Trump comentó: "Lo que he hecho es algo: durante 52 años han estado intentando que Roe contra Wade llegara a los estados. Y gracias al genio, el corazón y la fuerza de seis jueces del Tribunal Supremo, pudimos hacerlo", durante un debate con Kamala Harris en Filadelfia el 10 de septiembre.

Breanne Fahs, profesora de Estudios de la Mujer y de Género en la Universidad Estatal de Arizona, dijo que el 4B estaba "en todas partes" en Estados Unidos en este momento, a medida que más mujeres jóvenes crecen temerosas sobre sus derechos reproductivos después de las elecciones. "Están recurriendo a nuevas formas de afirmar su agencia y reclamar una sensación de control sobre sus cuerpos", explicó Fahs a The Washington Post.

Tu cuerpo, mi elección

Como era de esperar, figuras de extrema derecha han aprovechado la oportunidad para burlarse y desestimar las preocupaciones que impulsan el movimiento.

Nick Fuentes, un comentarista de extrema derecha conocido por promover la retórica de la supremacía blanca, celebró la victoria de Trump en X, escribiendo: "Sólo me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a los hombres por salvar a este país de perras estúpidas que querían destruir el mundo para mantener el aborto", así como: "Tu cuerpo, mi elección. Para siempre".

Los usuarios conservadores de las redes sociales se hicieron eco de este sentimiento, con un post viral burlándose del movimiento, diciendo: "Mujeres amenazando con huelgas sexuales como LMAO como si tuvieras algo que decir". Otro creador de TikTok predijo que sólo los «liberales» seguirían el 4B mientras que las mujeres conservadoras seguirían teniendo hijos, afectando así a la demografía futura a su favor. «Apoyo vuestro movimiento», añadió sarcástica.

A pesar de las críticas, el movimiento 4B sigue ganando adeptos en Estados Unidos, sirviendo de punto de encuentro para mujeres desilusionadas con el resultado de las elecciones y decididas a encontrar nuevas formas de protesta.

Como señaló Fahs, "nunca debería sorprendernos que este tipo de colisiones catastróficas produzcan en las mujeres un rechazo general a seguir el juego de los roles de género tradicionales".

Este artículo es una adaptación de su original en inglés