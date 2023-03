Envían al retiro al comandante de la Policía peruana, investigado por escándalo

A través de una Resolución Suprema publicada en el diario oficial del país andino, el Gobierno oficializó el retiro de Raúl Alfaro Alvarado de su puesto como comandante general de la Policía Nacional de Perú. Alfaro enfrenta una investigación penal en su contra, lo que según la Administración causa un "conflicto de intereses e incompatibilidad" para ejercer el cargo. El reemplazo de Alfaro también fue anunciado en conjunto con su destitución por el Ejecutivo peruano este martes 21 de marzo. Jorge Angulo Tejada será la nueva cabeza de la Policía Nacional, según indica el boletín firmado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Vicente Romero.El lunes, el Ministerio Público promulgó una orden de allanamiento a la residencia del ahora excomandante general.Esto como parte de una investigación judicial que acusa a Alfaro Alvarado de estar vinculado a una red de espionaje durante el mandato del expresidente Pedro Castillo.Además, Alfaro enfrenta denuncias por corrupción y recepción de sobornos para coordinar licitaciones gubernamentales que favorecieran económicamente a ciertos actores dentro de las Administración presidida por Castillo. El exjefe de la Policía se vio salpicado por el controversial caso de Jorge Hernández, conocido como 'El Español'.El vínculo de 'El Español' y Raúl AlfaroJorge Hernández es un ciudadano del país europeo radicado en Perú y señalado por la Fiscalía de coordinar el grupo de espionaje del que Alfaro, según las acusaciones, también fue miembro.Este grupo de contrainteligencia se encargaba de espiar a opositores políticos de Pedro Castillo, además de amenazar a funcionarios que no estuvieran alineados con sus intereses, como la fiscal Patricia Benavides.Durante la audiencia, un "aspirante a colaborador eficaz" de la Fiscalía –cuyo nombre no ha sido revelado– declaró un supuesto soborno por más de 10.000 dólares a Alfaro."La entrega de los 65.000 soles por parte del coronel Sánchez Charcape a Jorge Hernández Fernández ‘El Español’, fue en circunstancias que este coronel fue a la casa de Hernández en La Molina (…) A los días Jorge Hernández cita a Raúl Alfaro en el mismo inmueble y le entrega los 65.000 soles en un sobre manila", recita un fragmento de la declaración.Las acusaciones que enfrenta Alfaro son un golpe más al expresidente Pedro Castillo, que se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022 después de que intentara disolver el Congreso, un movimiento que fue interpretado por parte del establecimiento como un intento de golpe de Estado.Desde entonces se desataron masivas manifestaciones y bloqueos en contra del actual Gobierno presidido por Dina Boluarte, que tres meses después no ha logrado devolverle la tranquilidad a una nación que ha conocido a seis presidentes en seis años. Con EFE y medios locales