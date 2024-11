Dearborn, Michigan, con su numerosa población árabe-americana, se consideraba una ciudad demócrata. Sin embargo, el enfado por la gestión de la actual administración de las guerras de Israel en la Franja de Gaza y Líbano ha llevado a muchos habitantes de la localidad a despreciar a Kamala Harris en las urnas. En un estado disputado en una reñida carrera presidencial, el desencanto podría ser decisivo.

Poco después de la una de la tarde del viernes, un joven corpulento y barbudo se unió al puñado de personas congregadas frente al restaurante The Great Commoner, en Dearborn (Michigan).

Su mensaje, de la cabeza a los pies, era coherente. Con una gorra y una camiseta de "Trump 2024″, posó para las fotos con una pancarta en la que reiteraba su apoyo al candidato republicano Donald Trump.

"Me llamo Hassan. Soy de Bint Jbeil", dijo, refiriéndose a una ciudad del sur del Líbano a casi 10.000 kilómetros de Dearborn.

El mensaje era alto, claro y amenazadoramente lacónico. "¡Trump 2024! No tengo más comentarios, es todo lo que voy a decir. ¡Trump 2024! Y soy musulmán, así que nadie puede decirme nada", proclamó.

Cuando se le preguntó por qué Trump había captado su voto, el residente en Dearborn de Bint Jbeil volvió sobre el bucle. "Porque apoyo a Trump. Es todo lo que voy a decir", repitió. "No hablo de política. Sólo apoyo a Trump".

El revuelo en el restaurante The Grand Commoner lo generó el repentino anuncio de que Trump había hecho un cambio de última hora en su agenda de campaña. El aspirante presidencial republicano estaba haciendo una parada en Dearborn, la ciudad de mayoría árabe más grande del país, ya que el empate estadístico entre Trump y la demócrata Kamala Harris ha convertido el estado indeciso de Michigan en un campo de batalla electoral.

El 54% de los 110.000 habitantes de Dearborn se identificaron en el censo de 2020 como personas con ascendencia de Oriente Medio o del norte de África, por lo que el voto árabe-estadounidense es un grupo demográfico crítico en Michigan, un estado que debe ganar. En la contienda de 2016, Hillary Clinton perdió Michigan frente a Trump por solo 10.000 votos. Cuatro años después, el presidente Joe Biden volvió a ganarlo por 150.000 votos.

Mientras que las zonas rurales del estado y los afluentes suburbios de mayoría blanca tienden a votar a los republicanos, Dearborn fue una vez considerada una ciudad confiablemente demócrata. Pero los brutales conflictos de Gaza y Líbano han hecho añicos el "muro azul" de apoyo demócrata de Dearborn, con muchos enfurecidos por la gestión de la crisis de Oriente Próximo por parte de la administración Biden-Harris.

En vísperas del último fin de semana antes de la jornada electoral del 5 de noviembre, Trump hizo una breve aparición en The Grand Commoner, un emblemático restaurante propiedad de una familia libanesa-estadounidense, donde se reunió con un pequeño grupo de invitados árabes-estadounidenses.

"Vais a tener paz en Oriente Próximo, pero no con los payasos que tenéis gobernando EE.UU. ahora mismo", dijo Trump a los asistentes al restaurante.

Trump tiene una relación tensa con los votantes árabes y musulmanes. Poco después de su toma de posesión en enero de 2017, firmó una orden ejecutiva, apodada la "prohibición musulmana", que prohibía la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. Trump ha expresado su apoyo a una prohibición de similar de viajar si es reelegido este año.

Sin embargo, en su nuevo avatar de pacificador de Oriente Próximo, Trump parece haber ganado adeptos en algunos rincones de esta animada ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos, atestada de restaurantes de Oriente Próximo, panaderías y locales de comida para llevar que ofrecen de todo, desde shorbas y filetes con humus hasta jugosas baklavas y pasteles de embudo egipcios.

A pocas manzanas de The Great Commoner, en Michigan Avenue, un restaurante yemení tiene las ventanas cubiertas con carteles que proclaman "Por la paz, vota a Trump" en inglés y árabe.

Momentos de "respuesta rápida" todos los días

En un popular restaurante de kebab situado más adelante en Michigan Avenue, Layla Elabed se muestra consternada por el festival de amor a Trump en una ciudad conocida popularmente como la "capital de la América árabe".

"¿Se olvida la gente de lo mal que se estaba bajo la presidencia de Trump?", se pregunta esta organizadora comunitaria de 35 años. "Estábamos coordinando respuestas de emergencia a todas las políticas que salían de la presidencia de Donald Trump. Iba de reuniones en el aeropuerto a concentraciones contra la prohibición musulmana, a unirme a las protestas de Black Lives Matter, a ayudar a familias que estaban bajo amenaza de deportación. Era un momento de respuesta rápida cada día".

Elabed está consternada, pero no sorprendida. Y está bastante segura de a quién culpar.

"Es culpa de los demócratas que dejaron esta ventana abierta para que Trump entrara en una comunidad que está de luto, que está frustrada, que se siente traicionada. Realmente culpo a la campaña del vicepresidente Harris y a los demócratas que permitieron que esto sucediera", dijo apenada.

Los líderes del partido "no están alineados con su base"

Elabed sabe un par de cosas sobre la traición demócrata. Como cofundadora del Movimiento Nacional No Comprometido, ayudó a movilizar a los demócratas de Michigan para que votaran "no comprometido" en las primarias de febrero. La campaña era un intento de obligar al gobierno de Biden a imponer un embargo de armas a Israel hasta que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El movimiento se propuso conseguir 10.000 votos, el número de votos que hizo ganar a Trump el estado de Michigan en 2016. El resultado superó con creces el objetivo, ya que 100.000 residentes de Michigan votaron sin comprometerse.El éxito desencadenó campañas similares en otros estados, consiguiendo más de 700.000 votos y 37 delegados en la Convención Nacional Demócrata de agosto.

No obstante, el fracaso llegó igual de rápido, cuando la campaña de Harris se negó a permitir que un palestino-estadounidense se dirigiera a la convención mientras la guerra hacía estragos en Gaza, matando a decenas de miles de civiles atrapados y desplazando a más de un millón.

Para Elabed, un palestino estadounidense cuyos padres crecieron en Cisjordania fue un trago amargo."Como demócrata de toda la vida, me siento realmente traicionado por mi propio partido. Creo que lo que estamos viendo ahora es que los líderes de este partido no están alineados con su base", afirmó.

De los funerales a los dilemas del voto estratégico

La diferencia en los niveles de entusiasmo entre los partidarios republicanos y demócratas de Dearborn es notable en la carrera presidencial de 2024.

Elabed dice que se saltará la sección presidencial de su papeleta electoral, pero que planea votar a los demócratas en las demás contiendas, incluidas las del Senado, la Cámara de Representantes, las legislativas estatales y las del Tribunal Supremo estatal. Esto incluye un voto para su hermana mayor, Rashida Tlaib, que se presenta a la reelección a la Cámara de Representantes de los EE.UU. para representar el distrito congresional de Michigan, que incluye Dearborn.

Como opositora a Trump, Elabed no quiere votar a un tercer partido, como los Verdes de Jill Stein, por temor a que pueda contribuir inadvertidamente a una presidencia de Trump en virtud del controvertido sistema de colegio electoral del país.

Fue una decisión difícil, admitió. "Nos sacan literalmente de los funerales para llevarnos a las urnas y decirnos: ahora vota estratégicamente", suspira.

La guerra del Líbano golpea en casa

La papeleta de Abed Hammoud estuvo semanas sobre la mesa de su comedor antes de que por fin pudiera marcar su voto por correo y meterlo en el sobre. "He tardado en votar", confesó. "Tengo la papeleta desde hace un mes. No es una decisión fácil".

Abogado y ex fiscal, Hammoud, de 58 años, lleva décadas participando activamente en la política de Michigan y es el fundador del Comité de Acción Política Árabe Americano (AAPAC), un grupo que trata de abordar cuestiones críticas que afectan a la comunidad árabe-americana.

En circunstancias normales, el voto a Harris debería haber sido una obviedad para Hammoud. "Personalmente me hubiera gustado apoyarla si hubiera podido. Es una antigua fiscal como yo.Tenemos muchas cosas en común. Por mis antecedentes demócratas, mi tendencia natural sería apoyarla", dijo.

Leer tambiénTrump y Harris van a la caza del voto latino a dos semanas de las presidenciales

Pero el conflicto de Oriente Próximo lo ha hecho imposible. Nacido y criado en el sur de Líbano, Hammoud conoce dolorosamente los horrores de una invasión israelí. "He vivido varias guerras e invasiones. Viví bajo la ocupación", dijo, refiriéndose a los 18 años de ocupación israelí del sur de Líbano, de 1982 a 2000.

Hammoud y su esposa tienen familia en el sur de Líbano, incluidos sus ancianos padres, que ahora están dispersos por el país y la región tras huir de los bombardeos israelíes."Me está golpeando en casa, literalmente en casa, porque esta mañana acaban de bombardear mi pueblo otra vez", reveló.

Trump "trabaja" por los votos de los araboamericanos

El mes pasado, la AAPAC emitió un comunicado en el que declaraba que el grupo de presión no respaldaba ni a Trump ni a Harris. "Simplemente no podemos dar nuestros votos ni a la demócrata Kamala Harris ni al republicano Donald Trump, que apoyan ciegamente al criminal gobierno israelí dirigido por extremistas de extrema derecha", decía el comunicado.

La posición de Hammoud es aliada de la del grupo que fundó. "Quiero hacer todo lo posible para castigar a esta administración en estas elecciones, sabiendo que en cierto modo me estaré castigando a mí mismo si Trump se convierte en presidente", dijo con una sonrisa apenada.

Es muy consciente de las consecuencias de su voto en un estado que podría determinar el próximo presidente de la superpotencia mundial, pero la responsabilidad esta vez, sostiene, es del candidato demócrata.

"No tengo ningún respeto por Donald Trump, pero debería ver lo mucho que está cortejando a esta comunidad", dijo. "Sabe que tenemos votos. Los quiere. No me fío una palabra de lo que dice. No digo que vaya a ser bueno para nosotros. No voy a votar por él. No estoy llamando a la gente a votar por él. Pero estoy viendo las dos campañas. Él está diciendo: 'Quiero estos votos y estoy trabajando por ellos'".

Mientras Trump se dirigía a una reunión con miembros de la comunidad de Dearborn en el restaurante The Great Commoner, Elabed hizo eco de la opinión. «No tengo la carga de responsabilidad de convencer a los miembros de mi comunidad por quién votar. Es responsabilidad del candidato", explicó. "Y hemos estado intentando decirles a los líderes del Partido Demócrata que, para ganarse votos clave aquí en Michigan, tienen que cambiar su política de apoyo incondicional a Israel. Pero no nos han escuchado".

