04/07/2024 · 08:10 AM

Los dos finalistas de las elecciones presidenciales iraníes del 5 de julio representan dos corrientes de la política iraní: el ultraconservador y el reformista. Sin embargo, Saeed Jalili y Masoud Pezeshkian han adoptado un discurso cortés. Leales al Guía Supremo y a los fundamentos de la República Islámica, los dos candidatos tienen, sin embargo, un enfoque diferente en cuanto al diálogo con Estados Unidos.

Hace unos meses, pocos habrían apostado por Masoud Pezeshkian. Sin embargo, el viernes 5 de julio, este reformista poco conocido se enfrentará al ultraconservador Saeed Jalili en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales iraníes. Dos hombres que parecen tenerlo todo en común.

Masoud Pezeshkian, quien en la primera vuelta (viernes 28 de junio) se impuso con el 42,5% de los votos, se benefició de la dispersión de votos de los conservadores, que tenían varios candidatos.

Cirujano de formación, de 69 años, fue ministro de Sanidad con el presidente reformista Mohammad Jatamí, de 2001 a 2005; y diputado por Tabriz, en el noroeste de Irán, entre 2016 y 2020.

Su oponente, Saeed Jalili, ha ocupado puestos claves dentro de la República Islámica con la confianza del Guía Supremo, el ayatolá Jamenei. El candidato ultraconservador es actualmente uno de sus dos representantes en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, máximo órgano de seguridad del país.

Líneas rojas

Frente a los partidarios de la línea dura del régimen, Masoud Pezeshkian parecía ser el único representante del bando moderado.

"Tiene tanta legitimidad como reformista que (el expresidente) Mohammad Jatamí pidió el voto para él y Mohammad Javad Zarif, ex ministro de Asuntos Exteriores de Hassan Rohani, participó en su campaña", declaró a France 24 Thierry Coville, especialista en Irán del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (Iris).

Sin embargo, como señala Jonathan Piron, historiador especializado en Irán en el centro de investigación Etopia en Bruselas, aunque Masoud Pezeshkian se presenta "como un reformador", tiene dificultades para aglutinar a la gente a su alrededor. Para ello, "necesita conseguir movilizar políticamente a una base electoral reformista. Pero esta base ya no cree en absoluto en la capacidad de cambio del régimen".

Algunas figuras conocidas del campo reformista han decidido incluso boicotear las elecciones, como Mir Hossein Moussavi, uno de los líderes del Movimiento Verde de 2009, que denunció la cuestionada reelección del conservador Mahmud Ahmadineyad.

La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, actualmente en prisión, también ha expresado su escepticismo sobre unas elecciones calificadas de "engañosas y equívocas".

En el pasado, Masoud Pezeshkian ha sido conocido por su franqueza, no dudando en criticar a las autoridades durante las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, en septiembre de 2022. Sin embargo, durante la campaña electoral no cruzó realmente ninguna línea roja.

Se distinguió de los demás candidatos -todos ellos conservadores- por su postura abierta al diálogo con Occidente.

Karim Yahiaoui, corresponsal especial de France 24 en Teherán durante la primera vuelta de las elecciones, explicó:

Durante la campaña, a la vez que mostraba su respeto por el Guía Supremo, hablaba de una manera que se salía de la línea de sus rivales conservadores, en particular sobre la necesidad de diálogo con Estados Unidos. En cuestiones de libertad individual, parecía escuchar

En el primer debate televisado organizado en el marco de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, Masoud Pezeshkian se atrevió incluso a aludir a la corrupción de ciertas personas próximas al régimen.

"Es posible eludir las sanciones, pero algunas personas se enriquecen haciéndolo", dijo, refiriéndose a quienes se enriquecen siguiendo comerciando con países extranjeros.

"Es atrevido, pero aún estamos hablando. ¿Se atreverá a ir más lejos y a poner en marcha medidas cuando sea elegido?", se preguntó Jonathan Piron. En opinión de Thierry Coville, Massoud Pezeshkian juega con el escaso margen de maniobra del que dispone el presidente iraní en comparación con el Guía Supremo iraní, que sigue siendo la figura de mayor rango del Estado.

Massoud Pezeshkian, criticado por el Guía Supremo

En Irán, el presidente tiene poderes limitados: es responsable de aplicar, al frente del gobierno, las grandes orientaciones políticas fijadas por el Guía Supremo, que es el verdadero jefe del Estado, incluso en la cuestión del diálogo con Estados Unidos. La decisión de firmar o no un acuerdo internacional, como el nuclear, corresponde al Guía de la Revolución. Él autoriza entonces al presidente y a su gobierno a negociar si es necesario.

Sin embargo, Alí Jamenei no esperó al final de la campaña para pronunciarse y criticar indirectamente la postura de Massoud Pezeshkian, según la cual era necesario negociar con los estadounidenses para obtener el levantamiento de las sanciones y relanzar la economía.

En cambio, el favorito del líder, Saeed Jalili, mantiene una línea muy dura contra Occidente. Este veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988) perdió parte de su pierna derecha durante el conflicto, una marca de sacrificio que sus partidarios destacaron durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2013, en las que salió del anonimato.

El candidato ultraconservador es bien conocido por los diplomáticos extranjeros por su intransigencia en las negociaciones nucleares iraníes. Como representante de Alí Jamenei en este asunto fue el principal negociador iraní bajo la presidencia de Mahmud Ahmadineyad en 2007.

"Su credo es que hay algo más que la negociación para hacer doblegarse a los 'enemigos de Irán'", explica Karim Yahiaoui. A sus 58 años, Saeed Jalili sigue siendo cercano al Líder Supremo, incluso más que el difunto presidente Ebrahim Raisi. Al igual que Jalili, quiere mantenerse firme en cuestiones sociales, como el uso del velo por las mujeres. Masoud Pezeshkian, en cambio, desearía una mayor apertura en la cuestión del pañuelo islámico.

Si gana Saeed Jalili, se convertirá en la nueva cara de Irán, porque el presidente iraní es quien más viaja al extranjero. "Es la cara del régimen iraní", afirma Jonathan Piron.

"Con Jalili, podríamos ver una vuelta a lo que conocimos bajo Ahmadineyad, con todas esas diatribas ultranacionalistas y radicales, mientras que el discurso de Ebrahim Raissi era más comedido".

El presidente es la "fachada del régimen"

Aunque adoptan líneas políticas muy diferentes, Saeed Jalili y Masoud Pezeshkian tienen algunas cosas en común. "Ambos defienden la legitimidad del régimen participando en el proceso electoral", afirma Jonathan Piron.

"Pezeshkian no es hostil a la Guardia Revolucionaria, a veces ha adoptado posiciones casi conservadoras durante esta campaña en un intento de ampliar su base electoral. Y no quiere derribar el orden establecido, aunque se cuestione el uso del velo".

Una parte de la población, la que boicoteó la primera vuelta de estas elecciones, ya no cree en las reformas desde dentro del régimen. "Los jóvenes iraníes que conocimos en la capital nos dijeron a menudo que no votarían porque no cambiaría nada en sus vidas. La mayor parte del poder sigue en manos del Guía Supremo", nos dijo Karim Yahiaoui al día siguiente de las elecciones.

El domingo, el índice de abstención fue de casi el 60%, superior al de las elecciones presidenciales de 2021 y al de las parlamentarias de marzo. Y ello a pesar de que las autoridades habían prolongado seis horas la apertura de los colegios electorales, hasta medianoche, para animar a los iraníes a votar.

