A pesar de que el delantero del Real Madrid Vinicius Júnior es el favorito para ganar el Balón de Oro 2024, su equipo decidió boicotear el acto, al considerar que había sido desairado para los organizadores del galardón. Se trata de una gala especialmente particular porque es la primera desde 2003 en la que no participen ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

El Real Madrid no acudirá a la ceremonia del Balón de Oro, que se celebra este lunes 28 de octubre en París, porque está convencido de que su delantero Vinicius, favorito para ganar el premio masculino, ha sido desairado.

El club cuestiona los métodos de selección del Balón de Oro y considera que el defensa Dani Carvajal, otro de los 30 jugadores nominados, también ha sido injustamente ignorado.

"Si los criterios del premio no dan a Vinicius como ganador, entonces esos mismos criterios deberían señalar a Carvajal como ganador", dijo el club a AFP.

"Como no ha sido así, está claro que el Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no va donde no se le respeta".

Los organizadores del Balón de Oro decidieron innovar este año manteniendo en secreto la identidad del ganador hasta el final, para evitar filtraciones a la prensa.

En años anteriores, el ganador se revelaba unos días antes de la ceremonia de entrega.

Todos los nominados fueron invitados a la ceremonia en París.

La ausencia de los jugadores del Real Madrid y la declaración del club sugieren que ni Vinicius, ni Carvajal, ni Jude Bellingham, artífices del triunfo europeo del club, ganarán el trofeo.

Eso podría dejar el camino libre al centrocampista español del Manchester City, Rodri, ganador de la Eurocopa 2024 y nombrado mejor jugador del torneo por la UEFA.

El Balón de Oro es concedido por un jurado de periodistas que representan a las 100 naciones mejor clasificadas en el ranking de la FIFA.

Con AFP

Adaptado de su original en inglés