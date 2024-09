Your browser doesn’t support HTML5 audio

El primer ministro francés, Michel Barnier, dijo el miércoles que nombrará a su gobierno la próxima semana. El presidente, Emmanuel Macron, eligió el jueves pasado a Barnier, un conservador de 73 años y exnegociador del Brexit, para liderar el gobierno después de dos meses de agitación política tras las elecciones anticipadas en las que ningún partido obtuvo una mayoría absoluta en el Parlamento.

Un gobierno para "la semana que viene". Esto es lo que prometió el nuevo primer ministro, Michel Barnier, este miércoles 11 de septiembre, explicando que ha estado haciendo las cosas "metódicamente, seriamente" desde su llegada a Matignon, la residencia oficial del primer ministro galo, hace seis días.

Procedente del partido de derecha Los Republicanos y nombrado por el presidente Emmanuel Macron tras unas elecciones legislativas en las que se impuso el izquierdista Nuevo Frente Popular, pero sin obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el excomisario europeo habló ante las cámaras a su llegada a las jornadas parlamentarias del partido Horizontes en Reims.

"Me sentí muy conmovido, incluso conmovido por la bienvenida" del partido del ex jefe de gobierno Edouard Philippe, subrayó, descartando tensiones con los partidos del campo macronista de los que no proviene.

"¡Soy un campesino de montaña, paso a paso!", dijo, después de haber ido el día anterior a negociar los contornos de la "exigente convivencia" en el Palacio del Elíseo con este primer ministro de derechas que prometió respetar "todas las sensibilidades" del partido presidencial.

"La semana que viene, nombraremos al Gobierno", añadió Michel Barnier, prometiendo formar "un nuevo equipo para responder a las preocupaciones de los franceses", reiterando que no se trataría de una remodelación. Según su entorno, Michel Barnier llamará o recibirá a los posibles futuros ministros "a partir de este fin de semana".

Por la noche, tiene previsto dirigirse a los representantes electos del Modem, el tercer grupo aliado del bando presidencial, después de haber hablado por la mañana con François Patriat, presidente del grupo macronista en el Senado.

Los Republicanos, tocando la puerta

Los Republicanos (diputados y senadores) se reunirán desde el miércoles por la noche hasta el viernes sin que por el momento esté confirmada la presencia de Michel Barnier.

"Este tren no debe descarrilar porque de lo contrario no quedará mucha gente en el gobierno", dijo un funcionario electo de LR antes de abordar el tren a Saboya, donde los diputados podrían votar el miércoles por la noche para participar en el futuro Ejecutivo, pidiendo garantías.

Con 47 miembros electos de la Asamblea Nacional, este partido desempeña un papel fundamental en la constitución del gobierno. Si el líder de LR, Laurent Wauquiez, había descartado inicialmente participar, la línea parece estar cambiando y están circulando los nombres de varias figuras de la derecha para ministerios importantes.

El presidente del Senado de LR, Gérard Larcher, abrió la brecha el martes al dar prácticamente por hecho la entrada en el gobierno.

La secretaria general de LR, Annie Genevard, lo calificó el miércoles en Sud Radio como "lógico". También fue la primera en expresar públicamente su interés en un cargo, asegurando que "sin duda" aceptaría ser ministra de Educación Nacional si se lo ofrecieran.

Laurent Wauquiez, que preside el grupo de Los Republicanos en la Asamblea Nacional y tiene ambiciones para 2027, se encuentra entre los candidatos al Ministerio del Interior.

"Los currículos de LR aterrizan en el escritorio de Michel Barnier", observa divertido un senador, convencido de que Laurent Wauquiez no puede "permanecer en un atolladero en la Asamblea, mientras los demás toman el protagonismo en el gobierno".

Adaptado de su original en francés