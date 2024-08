Bangladesh está a la espera de la formación de un nuevo gobierno, un día después de que la primera ministra Sheikh Hasina dimitiera y huyera, tras un violento levantamiento en su contra organizado por líderes estudiantiles. En medio de la crisis, el presidente del país, Mohammed Shahabuddin, disolvió este martes el Parlamento, tras una reunión con jefes de las fuerzas de seguridad, líderes políticos y representantes del movimiento estudiantil. Los líderes estudiantiles propusieron al premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus como asesor principal del nuevo gabinete.



La disolución este martes 6 de agosto del Parlamento de Bangladesh abrió la vía a la formación de un Gobierno interino, con el fin de devolver la calma a un país donde sigue reinando el caos por unas manifestaciones que han dejado ya más de 400 muertos y que forzaron la huida y dimisión de Sheikh Hasina como primera ministra.

Los líderes estudiantiles, quienes en julio iniciaron las protestas en contra de las cuotas en los empleos públicos y se convirtieron en un movimiento pidiendo la cabeza de la primera ministra Sheikh Hasina, se pronunciaron este martes diciendo que su idea es que el premio nobel de paz Muhammad Yunus sea el principal asesor del gobierno tras la disolución del parlamento.

Un día antes la primera ministra Sheikh Hasina dimitió y huyó del país, luego de que al menos 300 personas murieran y miles resultaran heridas tras el recrudecimiento de las manifestaciones.

El presidente Mohammed Shahabuddin disolvió este martes el Parlamento tras una reunión con jefes de las fuerzas de seguridad, líderes políticos y representantes del movimiento estudiantil detrás de las protestas, afirmó la oficina presidencial en un comunicado.

El jefe del Ejército bangladeshí, general Waker-Uz-Zaman, quien anunció el lunes la dimisión de Hasina en un discurso televisado y afirmó que se formaría un gobierno interino, ha mantenido conversaciones con líderes de los principales partidos políticos -excluida la Liga Awami de Hasina, que gobierna desde hace tiempo- para discutir el camino a seguir y ha afirmado que mantendrá conversaciones con el presidente, Mohammed Shahabuddin.

El presidente también dijo que se había "decidido por unanimidad" liberar inmediatamente a la presidenta del BNP y némesis de Hasina, Begum Khaleda Zia, condenada y encarcelada por un caso de corrupción en 2018, pero trasladada a un hospital un año después al deteriorarse su salud. Zia, de 78 años, es la madre de Rahman, jefe interino del BNP, y ha negado las acusaciones en su contra.

Hasina, de 76 años, gobernaba desde que en 2009 le ganó a Zia una lucha por el poder que duró décadas.

Nahid Islam, una de las principales organizadoras del movimiento estudiantil, afirmó en un vídeo en Facebook junto a otros tres organizadores:

Cualquier gobierno que no sea el que nosotros recomendamos no sería aceptado (…) No aceptaríamos ningún gobierno apoyado o dirigido por el Ejército (…) También hemos mantenido conversaciones con Muhammad Yunus y ha aceptado asumir esta responsabilidad por invitación nuestra