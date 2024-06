Your browser doesn’t support HTML5 audio

20/06/2024 · 08:51 AM

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, presentó este jueves 20 de junio las bases del programa de gobierno que propone la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron, bajo el paraguas de la coalicion Juntos por la República, de cara a las elecciones legislativas anticipadas. Mejorar el poder adquisitivo de los franceses, bajar las tarifas de la electricidad, luchar contra el antisemitismo y defender sin ambages a Ucrania fueron algunas de sus propuestas. Además, Attal llamó a una victoria clara en la primera vuelta del 30 de junio para alejar a la extrema derecha y a la coalición de izquierdas.

El primer ministro Gabriel Attal presentó este jueves 20 de junio su proyecto para las elecciones legislativas en la sede de Renacimiento en París.

La fórmula del presidente Emmanuel Macron volvió a cargar contra la extrema derecha de Agrupación Nacional que en estos comicios encarna Jordan Bardella, así como contra el Nuevo Frente Popular, la alianza cuatripartita de las izquierdas galas que comprende desde a los socialdemócratas hasta a los comunistas.

La primera vuelta de los comicios anticipados, convocados por Macron tras la debacle de su partido en las elecciones europeas, será el próximo 30 de junio. Una fecha decisiva, según Attal. El primer ministro aseguró que Francia se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre tres "bloques".

La elección entre estos tres bloques se decidirá desde el primer día, a partir del 30 de junio

"Es a partir de la primera vuelta que el próximo primer ministro, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa, Frente Popular) o yo mismo, seremos elegidos", sentenció. No obstante, la elección es a dos rondas, prevista la segunda para el 7 de julio.

Attal atacó este jueves los programas económicos de sus adversarios, que han suscitado el escepticismo de las patronales francesas.

“No corramos el riesgo de saltar al vacío, de lanzarnos en paracaídas sin paracaídas”, afirmó Attal durante la presentación de su programa electoral.

"Habrá un antes y un después en la práctica del poder y en el equilibrio de las instituciones", añadió. “El 9 de enero Macron me nombró presidente de la República. El 30 de junio me gustaría que los franceses me eligieran”, dijo Attal mientras apelaba al "voto útil" y a la "izquierda socialdemócrata moderada" para bloquear a la extrema derecha.

¿Qué propone Attal?

En cuanto a sus propuestas, el candidato de Macron afirmó que, en caso de ser vencedor de las elecciones, algo que están lejos de pronosticar las encuestas, este mismo verano planteará un nuevo presupuesto que implique el ahorro y saneamiento de las cuentas públicas además de un programa de lucha contra el fraude.

Entre otras cuestiones, Attal quiere también reducir las facturas de electricidad de los hogares franceses en un 15% el próximo invierno. Su eventual gobierno vincularía las pensiones a la inflación para que estas no pierdan poder adquisitivo. También apostó por flexibilizar el impuesto de sucesiones, es decir, a las herencias.

Attal disparó contra la extrema derecha y el Frente Popular, diciendo que la línea económica que prevén en sendos programas conduciría al desempleo masivo.

"En cuanto al poder adquisitivo, al día siguiente con la Asamblea Nacional y la Nupes, las pensiones las que caerían para nuestros jubilados (…), los trabajadores (…) que verán parte de sus ingresos provenientes de impuestos adicionales", manifestó Attal, con relación a la coalición de izquierdas.

“No habrá aumento de impuestos, pase lo que pase”, remarcó asimismo tras las preguntas de los periodistas. Esto en referencia a la propuesta de Agrupación Nacional de reducción del IVA sobre la energía y los combustibles, lo que según él solo serviría para reforzar los márgenes de las distribuidoras.

Otra de las cuestiones sobre la mesa fue la jornada laboral. El candidato de Juntos por la República coqueteó en su proyecto de país con la semana de cuatro días de trabajo, “que permite a los empleados que no pueden teletrabajar beneficiarse también de un día adicional de descanso”. En este mismo punto, Attal dedicó un apartado a los padres y madres divorciados, a quienes propuso que "puedan trabajar más en las semanas en que no tienen la custodia de sus hijos y menos en las semanas en que los niños están en casa".

Con la mirada exterior, pero con la perspectiva interna, Attal se refirió a la violación grupal a una joven judía en la localidad de Courbevoie, exigiendo que la clase política "levante barreras" contra el antisemitismo.

"Los políticos y los partidos políticos tienen la responsabilidad de levantar barreras para evitar que un cierto número de discursos se conviertan en algo común", afirmó Gabriel Attal. "Porque un discurso que se vuelve común, un odio que se vuelve común, puede llevar a algunas personas, incluidos los jóvenes, a lo peor", afirmó. "Cuando decimos, como fue el caso de Jean-Luc Mélenchon, que el antisemitismo es, cito, 'residual' en nuestro país mientras (…) ha explotado, (…) evidentemente permitimos una el discurso se trivialice”.

La guerra de Israel en Gaza ocupa un lugar relevante en la campaña francesa, con llamados a la desescalada en la frontera norte, que enfrenta a Israel con la milicia chiita libanesa Hezbolá, y a un alto el fuego en la Franja de Gaza.

En cuanto al otro gran frente de la política exterior, el candidato oficialista remarcó que una eventual llegada de la extrema derecha de Marine Le Pen a la gobernatura francesa pondría en riesgo la posición e imagen de Francia en Bruselas así como el apoyo del país galo a Ucrania frente a la invasión rusa. Un extremo entrañaría un riesgo de "sumisión a Rusia" y el "inicio del Frexit".

Sobre las izquierdas, dijo que su gestión diplomática sería una "cacofonía". "Europa y el mundo nos están observando", dijo en la presentación de su programa electoral.

La oposición también hace campaña

En paralelo a la comparecencia ante los medios de Gabriel Attal, algunos de los rostros populares de las elecciones legislativas se entrevistaron este jueves con Medef, la patronal francesa.

Jordan Bardella, cabeza de lista de la extrema derecha de Agrupación Nacional, coincidió por primera vez con Éric Ciotti, el controvertido presidente de la derecha tradicional, Los Republicanos, con quien firmó un acuerdo de candidaturas conjuntas en circunscripciones claves. Este asunto provocó la destitución de Ciotti por parte de la ejecutiva del partido, pero la justicia la dejó en suspenso.

Frente a los empresarios, Bardella, favorito en todas las encuestas para ganar las elecciones, afirmó que en caso de ganar la mayoría absoluta y llega al poder presentará un presupuesto revisado para 2024 durante el verano, con medidas para bajar los impuestos a la producción empresarial.

El líder extremista, con el ánimo de calmar a la patronal, dijo que su programa tendría que ser realista y responsable. "He comprendido que necesito tranquilizar a la gente", afirmó Bardella. "Quiero volver a la cordura presupuestaria". Entre sus propuestas estrellas está la de la derogación de la polémica reforma pensional, “socialmente injusta y muy costosa económicamente”, según Bardella. El líder se comprometió a eliminar la edad de jubilación a los 64 años si gana.

Por su parte, Eric Coquerel de la Francia Insumisa, ahora bajo el paraguas del Frente Popular, señaló ante la patronal que "nuestro déficit presupuestario no será peor de lo que prevé el actual Gobierno", haciendo también un llamado a la calma. Entre otras cosas, la coalición de izquierdas prevé una mayor inversión en gasto público y rebajar la edad de jubilación. Esta se financiaría con un crecimiento económico más fuerte y mayores ingresos fiscales de los ricos, destacó Coquerel.

Bajo la exigencia de "un esfuerzo de patriotismo económico" a los multimillonarios, la izquierda apela en campaña a vivir "un momento de recuperación nacional" en Francia.

Más de 50 millones de franceses definirán la composición de los 577 escaños de la Asamblea Nacional y la convivencia de estas propuestas políticas. La mayoría absoluta se fija en 289, y de lograrla algún partido opositor a Macron, obligaría al presidente a liderar una "cohabitación", es decir, a nombrar a un primer ministro de diferente color político. En estos momentos, los sondeos relegan al oficialismo a la tercera fuerza del Parlamento, por detrás de Agrupación Nacional y el Nuevo Frente Popular.

Con Reuters y medios locales