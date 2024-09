Your browser doesn’t support HTML5 audio

De nuestro enviado especial a Aviñón — Desde la apertura del juicio por violación de Mazán, a principios de septiembre, decenas de periodistas extranjeros acuden diariamente al tribunal de Aviñón para seguir el proceso. Los lectores de todo el mundo están apasionados por este caso, que ha pasado rápidamente de ser una noticia sórdida a un asunto social, símbolo de la violencia sexual contra las mujeres.

Mazán está en el punto de mira. Desde hace unas semanas, la pequeña ciudad de Vaucluse, de 6.000 habitantes, es el centro de la atención internacional. Los periodistas de la prensa anglófona con sede en París no hablan de otra cosa. "Ha vuelto del juicio del horror, ¿verdad?", preguntaban algunos periodistas a su colega de la emisora pública estadounidense 'NPR'.

Desde que se abrió el juicio contra los violadores de Mazán, el 2 de septiembre, los medios de comunicación internacionales también acuden en masa al tribunal de Aviñón. Entre el medio centenar de periodistas que esperan diariamente un asiento en la Sala Voltaire se encuentran los españoles de 'La Sexta', un periodista del 'The New York Times', reporteros del tabloide británico 'The Daily Mail' e incluso de la televisión india, mexicana y malaya.

"Para nosotros era obvio hablar de ello, vemos que es un tema enorme", afirma Catherine Porter, corresponsal en París del 'The New York Times'. "El artículo que escribí sobre la denuncia de Gisèle Pelicot recibió más de 900 comentarios, lo que es enorme para nosotros. Las violaciones afectan a muchas mujeres en todo el mundo, y su deseo de hacer público el juicio fue especialmente bien acogido", añade la periodista.

Normalmente, los artículos sobre Francia rara vez ocupan la portada del prestigioso diario norteamericano, pero esta vez, los artículos sobre las violaciones de Mazán permanecieron en la página de inicio del sitio durante varias horas, señal de que los lectores estaban interesados en el tema.

"Contar la historia de una mujer que se libera de su papel de víctima"

También en Alemania el asunto causa revuelo. "Los redactores me piden artículos todos los días", dice Britta Sandberg, corresponsal en París del semanario alemán 'Der Spiegel'. "Cuando vi a Gisèle Pelicot y a sus abogados, decidí rápidamente escribir sobre esta mujer que se libera de su papel de víctima. Es un juicio que toca el corazón de Francia. Los acusados son 'señores de toda la vida', parados, albañiles, periodistas, camioneros. No es el ambiente parisino", dice la periodista en perfecto francés.

Mientras que las grandes cabeceras internacionales están acostumbradas a denunciar casos de violencia sexual que tienen como víctimas a famosas, esta vez es la Francia rural la afectada. "Hasta ahora, la ola #MeToo se ha desarrollado en el mundo del cine y de la política. Hablamos de una mujer 'normal' de clase media, que vive en un pequeño pueblo, que denuncia y decide mostrar estos vídeos. Es un acto excepcional que da otra dimensión a este asunto", explica Sandberg.

En España, un caso que resuena en 'La Manada'

Con varios periodistas acreditados en el juicio, España también bulle con las violaciones de Mazán, que se hacen eco del asunto de 'La Manada'. En 2016, cinco hombres fueron acusados de violar en grupo a una joven de 18 años durante las célebres fiestas de San Fermín, en la ciudad de Pamplona, antes de ser condenados finalmente a nueve años de cárcel por "abuso sexual", en lugar de 22 años por "violación". El veredicto provocó un escándalo, con decenas de miles de personas manifestándose para denunciar la decisión del tribunal. En 2019, el Tribunal Supremo español fijó finalmente la condena a 15 años de prisión.

Leer también"Soy un violador", dice Dominique Pelicot, acusado de invitar a decenas de hombres a abusar a su esposa drogada

"En España, el movimiento #MeToo es muy fuerte", afirma Leticia Fuentes, periodista de 'La Sexta'. "Desde el caso de 'La Manada' en 2016, la ley sobre consentimiento sexual ha cambiado. Para nosotras, es chocante ver que en un país moderno como Francia, decenas de hombres llevan 10 años cometiendo estos actos. Igual que cuando los abogados distinguen entre 'violación y estupro'".

La periodista se refirió a una declaración del abogado defensor, Guillaume de Palma, que había provocado la ira de la opinión pública al insinuar que una violación "sin intención de cometerla" no era violación, para plantear la noción de intencionalidad del acto.

"El monstruo de Aviñón"

Para Enric Bonet, periodista del diario vasco 'El Correo', este caso "tiene mucho más interés en España que el juicio del atentado del Bataclán", por ejemplo. Lo explica por la noción de intimidad que rodea al caso: "Por un lado, en España se habla mucho de temas ligados al feminismo y, por otro, es muy íntimo. Podría escribir sobre él todos los días si quisiera", explica.

En el Reino Unido, 'The Daily Mail' no esperó a la indignación de ciertos abogados defensores para escribir sobre las violaciones de Mazán. Tres periodistas del tabloide se turnan cada semana para cubrir el juicio. En 2023, el diario envió a dos reporteros a Mazán para cubrir el caso. Al principio del juicio, el periódico incluso publicó fotos de los "50 de Mazan".

Desde entonces, el tabloide ha publicado una sucesión de artículos, a veces con titulares picantes: Dominique Pelicot es apodado a menudo "El Monstruo de Aviñón".

"Para nosotros, no hay duda de que es un monstruo", responde Nick Pisa, reportero de 'The Daily Mail'. "Para nosotros, es una de las noticias más seguidas de la semana, hay miles de comentarios bajo los artículos, y todos nuestros lectores apoyan a Gisèle Pelicot y la felicitan por su valentía".

Este artículo ha sido adaptado del original en francés.