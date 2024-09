Your browser doesn’t support HTML5 audio

Doce mujeres hacen parte del gabinete del nuevo gobierno laborista. Organizaciones celebran y confían en que una mayor participación de mujeres en la toma de decisiones sirva para mejoras y no se quede en cifras.

Se empezó a escribir una nueva historia en una de las democracias más antiguas del mundo.

Aunque el Reino Unido ha tenido tres mujeres primeras ministras, todas del partido Conservador, es la primera vez de un gabinete con tanta representación femenina (12 mujeres), el doble del gobierno de Rishi Sunak, cuando había seis ministras.

El actual Parlamento, elegido el 4 de julio, también tiene una representación histórica de mujeres con 263 diputadas, que constituyen el 40,5% de un total de 650 sillas.

"Este hito marca un importante paso adelante en la búsqueda continua de la igualdad de género en la representación política", asegura a FRANCE 24 Natasha Kaeda, de la organización 50:50 Parliament.

De alguna manera el gobierno del Reino Unido demuestra la madurez política del país, la actual importancia de la equidad de género y siembra la expectativa que promoverá el interés y la participación de más mujeres en la política, por lo que Kaeda sostiene:

Esperamos que tener a estas mujeres en las mesas de toma de decisiones conduzca a políticas que aborden los problemas que afectan a las mujeres y las familias, como la atención sanitaria y social, la educación y la violencia de género

Las ministras del gobierno Starmer ocupan cargos claves para el "cambio" del país como: Finanzas, Rachel Reeves; Interior, Yvette Cooper —quien tiene el enorme desafío de frenar la inmigración, una promesa de campaña— y Justicia, Shabana Mahmood.

En el gabinete también están: Trabajo y Pensiones, Liz Kendall; Transporte, Louise Haigh; Educación, Mujeres y Equidad, Bridget Phillipson; Cultura, Medios y Deporte, Lisa Nandy; así como la líder de la Cámara de los Lores, Angela Evans Smith, baronesa Smith of Basildon; la líder de la Cámara de los Comunes, Lucy Powell; la secretaria de Estado para Gales, Jo Stevens; y la ministra para el Desarrollo, Anneliese Dodds.

Entre ellas se destacan las similitudes ideológicas y, a la vez, las diferencias entre sus vidas personales y carreras. Para este artículo seleccionamos dos de estas mujeres con la finalidad de conocer más sus historias dado su carácter excepcional.

Angela Reyner, una vida de contrastes

La viceprimera ministra y ministra de comunidades y viviendas es una de las mujeres más poderosas de la política británica debido a su notable ascenso desde una familia de clase trabajadora y su influencia dentro del Partido Laborista.

Apenas unas horas después de su elección, Starmer la ratificó en el gobierno como su segunda a bordo. Fue el primer nombramiento que hizo.

La vida de Reyner ha sido de contrastes, empezando por su origen humilde en un país donde la clase política proviene de educación privilegiada.

Su carrera en este campo inició en su natal Stockport como dirigente sindical de trabajadores sociales y llegó a representar 200.000.

Creció en un barrio de casas sociales en esa localidad del área urbana de Manchester, azotada por la pobreza, así como la falta de empleo y de oportunidades.

En una entrevista con el Financial Times, Rayner dijo que cuando era pequeña no tenía libros porque su mamá, que padecía un desorden bipolar, no podía leer ni escribir.

A los 16 años se convirtió en madre por primera vez y tuvo que abandonar el colegio. Luego se formó como asistente social.

Esas dificultades y desafíos se convirtieron en el mejor motor para que se convirtiera en una de las dirigentes políticas más interesantes y, a la vez, polémicas.

En la conferencia del otoño del Partido Laborista en 2021, llamó "escoria" a los Conservadores.

El Financial Times la describe como "una rareza en una Cámara de los Comunes repleta de graduados de oficinistas. También es una voz auténtica y poco común del socialismo tradicional".

Para The Guardian "es vista como parte de la 'izquierda blanda' del Partido Laborista parlamentario y reconocida por su capacidad para generar consensos y unir a la gente".

En la biografía oficial de Keir Starmer, escrita por Tom Baldwi, en 2024, el primer ministro la define como "notable fuerza de la naturaleza".

Una de las pocas coincidencias que comparte con Starmer es que también fue elegida diputada en 2015. Sin embargo, ella fue la primera mujer seleccionada por la zona electoral Ashton-under-Lyne, cercana de Stockport, en el norte de Inglaterra, en 180 años.

Tanto Starmer como Rayner, cinco años después, en 2020, fueron elegidos jefe y vicejefe del partido Laborista. A diferencia del partido Conservador, en el laborismo sus miembros eligen al segundo a bordo.

Con su tono desparpajado, alejado de la extrema cortesía británica, en la biografía de Baldwin, Rayner describió sus primeros días de trabajo conjunto con su jefe como "un matrimonio político arreglado"

"Nos tomó tiempo acostumbrarnos y darnos cuenta de que yo ponga las medias en la mesa le molesta, o que él deje la taza de café me enojará", afirmó.

Rachel Reeves, de campeona de ajedrez a ministra de finanzas

Rachel Reeves es la primera mujer en la historia en ser nombrada Chancellor of the Exchequer, ministra de finanzas.

Es economista londinense, de 45 años, formada en dos de las instituciones más simbólicas del país. Estudió política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford y luego trabajó como economista del Banco de Inglaterra.

Desde muy niña practicó ajedrez y durante la secundaria fue campeona nacional. Su hermana Ellie también es diputada laborista.

Según la BBC, su mamá comparaba los extractos bancarios junto con los recibos, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, "No éramos pobres, pero no teníamos dinero para desperdiciar", afirmó Reeves en aquel artículo.

Inspirada en el modelo del ex primer ministro y también ministro de finanzas, Gordon Brown, Reeves es reconocida por su seriedad y su austeridad.

Tras un paso breve en finanzas, en el 2010, Reeves ganó la silla en el Parlamento por la zona Leeds West and Pudsey.

En ese momento arrancó una carrera política meteórica marcada por el tecnicismo y habilidades que la llevaron a ocupar varios cargos en el gabinete en la sombra como ministra de Trabajo y Pensiones, y viceministra de Finanzas.

Tom Baldwin, biógrafo de Keir Starmer, afirmó que "él estaba suficientemente impresionado por la execonomista del Banco de Inglaterra, que consideró inmediatamente nombrarla como ministra de economía de finanzas en la sombra".

Reeves tiene la enorme tarea de recuperar las finanzas públicas, así como estimular y hacer crecer la economía.

En sus primeras horas en el cargo advirtió que heredó las peores finanzas públicas desde la Segunda Guerra Mundial. El propio Keir Starmer dijo que estas son "peores de lo que se imaginaban" y alertó por el "agujero negro" de 22 mil millones de libras, unos 29 mil millones de dólares.

Más mujeres en el Parlamento

En las elecciones generales de julio, 263 mujeres fueron elegidas, lo que significa que más del 40% de las sillas actuales en la Cámara de los Comunes fueron ganadas por mujeres.

De estas, el 46% corresponde a sillas de los Laboristas y un 24%, a otros partidos.

Hasta mayo de 2024, antes de las elecciones generales, 220 mujeres eran diputadas, con 33.8% de representación, por lo que recientemente se evidencia un progreso importante.

Natasha Kaeda, de la organización 50:50 Parliament, afirma:

La verdadera igualdad no se trata únicamente de números. Debemos seguir abordando las barreras y los prejuicios sistémicos que enfrentan las mujeres en la política y más allá. Es vital garantizar que las parlamentarias tengan el apoyo y los recursos que necesitan para tener éxito

Este, es, de paso, el Parlamento más diverso políticamente en la historia de la democracia británica. De 650 diputados, 335 nunca habían sido diputados, por lo que se registra el mayor número de diputados completamente nuevos desde la elección de 1979.

Es tan diverso que, por primera vez, tendrá sentados en el mismo recinto a diputados de la derecha liderados por Nigel Farage y cuatro diputados pro Gaza.