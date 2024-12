Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/12/2024 · 11:03 AM

El líder de facto de Siria, Ahmed al-Sharaa, antes conocido como Abu Mohamed al-Jolani, afirmó que todo el proceso para preparar y redactar una nueva Constitución puede llevar unos tres años y organizar elecciones en el país puede demorarse hasta cuatro.

La celebración de elecciones en Siria podría demorar hasta cuatro años, sostuvo el líder de facto sirio, Ahmed al-Sharaa, en una entrevista transmitida este domingo 29 de diciembre en la cadena de televisión saudí Al Arabiya. Esta es la primera vez que comenta sobre un posible calendario electoral desde que Bashar al -Assad fue derrocado este mes.

"Siria necesita un año para que los ciudadanos experimenten cambios radicales en los servicios", afirmó Al-Sharaa en la entrevista con la cadena ​​estatal saudí, en la que agregó que todo el procedimiento para crear una nueva carta magna puede extenderse unos tres años y celebrar un proceso electoral también puede llevar cuatro años.

"Cualquier elección adecuada requerirá un censo de población completo", lo que requiere tiempo, destacó en Al Arabiya.

Tras enumerar esos condicionantes para la celebración de elecciones, el entrevistador insistió por el posible periodo de tiempo que podría llevar tenerlo todo listo: "¿Eso puede necesitar hasta cuatro años?", inquirió el periodista.

A la cuestión, Al-Sharaa respondió: "Puede ser, sí. Necesitamos tiempo. Un consenso no es un proceso fácil. Si no, serán elecciones no fiables".

Para poder celebrar estas elecciones, Al-Sharaa explicó que antes hay que seguir una serie de etapas: "la primera es tomar el poder de forma directa para que las instituciones del Estado no colapsen; la segunda será la etapa transitoria, pero primero necesitamos volver a escribir una Constitución, lo que requiere un largo periodo de tiempo, puede llegar a dos o tres años, porque estamos reestableciendo un Estado destruido por un régimen que gobernó durante más de 50 años".

Disolución del HTS y garantías a las minorías

La declaración de Al-Sharaa, quien lidera el grupo Hayat Tahrir al -Sham, que derrocó a Al-Assad el pasado 8 de diciembre, llega en un momento en que el nuevo Gobierno de Damasco ha estado tratando de tranquilizar a sus vecinos, reiterando que se ha alejado de sus raíces en la militancia islamista.

La campaña relámpago del HTS puso fin a una guerra civil de 13 años, pero dejó una serie de inquietudes sobre el futuro de un país multiétnico que anteriormente se mantuvo unido por décadas de gobierno autoritario de la familia Al-Assad y donde estados extranjeros, incluidos Turquía y Rusia, tienen intereses fuertes y potencialmente en competencia.

Aunque las potencias occidentales acogieron con satisfacción el fin del gobierno de la familia Assad en Siria, no está claro si el grupo impondrá un régimen islámico estricto o mostrará flexibilidad y avanzará hacia la democracia.

Sharaa afirmó que HTS, anteriormente conocido como Frente Nusra, se disolvería en una conferencia de diálogo nacional.

"El grupo ciertamente será disuelto y esto será anunciado en la Conferencia de Diálogo Nacional", indicó.

Este grupo alguna vez estuvo afiliado al Estado Islámico y a Al Qaeda, pero luego renunció a ambos y buscó reposicionarse como una fuerza de moderación.

La formación ha prometido reiteradamente proteger a los grupos minoritarios, que temen que los nuevos gobernantes puedan intentar imponer un gobierno islamista y ha advertido sobre los intentos de incitar conflictos sectarios.

En cuanto a algunas "operaciones de represalia" que tuvieron lugar contra "remanentes del antiguo régimen", señaló que fueron "menos de lo esperado en comparación con el tamaño de la crisis" y agregó que "el régimen anterior dejó enormes divisiones dentro de la sociedad siria".

Pese a ello, "no hay preocupación dentro de Siria, ya que los sirios coexisten", sostuvo.

Respecto a las manifestaciones de ciudadanos, Al-Sharaa subrayó que es un derecho legítimo de cualquier ciudadano expresar su opinión, sin perjuicio de las instituciones.

Los criterios para formar el Gobierno de transición

Con el derrocamiento de Bashar al-Assad, el pasado 8 de diciembre, el nuevo Gobierno sirio se estableció en funciones hasta el próximo 1 de marzo de 2025, si bien hasta el momento no ha anunciado ningún calendario de elecciones o detallado acciones en materia de organización política en cuanto expire el plazo del Ejecutivo en funciones.

En ese sentido, el líder de Siria habló de los nombramientos de responsables del mismo color político en el actual gobierno de transición y los justificó como una medida ante un escenario que exige armonía en la nueva autoridad siria.

"La forma actual de nombramientos era una necesidad en esta etapa y no era para excluir a nadie", afirmó Al-Sharaa, quien consideró que "las cuotas en este período habrían destruido el proceso de transición".

Las expectativas con Rusia y EE. UU.

En la entrevista, Al-Sharaa dijo que Siria comparte intereses estratégicos con Rusia, un aliado cercano de Al-Assad durante la larga guerra civil y que tiene bases militares en el país, reiterando las señales conciliatorias que su Gobierno ha hecho anteriormente.

Al-Sharaa indicó a principios de este mes que las relaciones de Siria con Rusia deberían servir a intereses comunes.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sostuvo que el estatus de las bases militares de Rusia sería objeto de negociaciones con los nuevos líderes en Damasco.

"No se trata solo del mantenimiento de nuestras bases o bastiones, sino también de las condiciones de su funcionamiento, mantenimiento y abastecimiento y de la interacción con la parte local ", reiteró Lavrov en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA publicada el domingo.

Finalmente, sobre Estados Unidos. Al-Sharaa también dijo que esperaba que la Administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, levante las sanciones impuestas a Siria.

Diplomáticos estadounidenses de alto rango que visitaron Damasco este mes aseguraron que Al-Sharaa se mostró pragmático y que Washington decidió eliminar la recompensa de 10 millones de dólares que se ofrecía por la cabeza del líder del HTS.

Con EFE y Reuters