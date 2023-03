El internacional marroquí Achraf Hakimi, jugador del PSG, inculpado por violación

Este 2 de marzo se abrió una investigación sobre el defensa internacional marroquí Achraf Hakimi. Una joven declaró haber sido violada por el jugador del París Saint-Germain. El defensa marroquí del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, fue inculpado este jueves por violación, indicó la Fiscalía de Nanterre. El jugador del París Saint-Germain (PSG), de 24 años, fue interrogado por investigadores del servicio de Seguridad Territorial de la región Hauts-de-Seine, y después fue inculpado por un juez de instrucción y puesto bajo control judicial.Una mujer, también de 24 años, lo acusó de haberla violado el pasado sábado 25 de febrero en su domicilio de Boulogne-Billancourt, un suburbio del oeste de París. Su control judicial le prohíbe entrar en contacto con la joven, según la Fiscalía.Sin embargo, está autorizado a abandonar el territorio francés. La investigación preliminar abierta el lunes por la Fiscalía de Nanterre ha pasado ahora a manos de un juez de instrucción."Preservar su seguridad"La abogada del futbolista, Fanny Colin, no pudo ser localizada inmediatamente. El martes, aseguró al diario Le Parisien que las acusaciones eran "falsas" y que el Sr. Hakimi, "sereno", estaba "a disposición de la justicia".Por su parte, la joven compareció el miércoles ante los investigadores, indicaron fuentes cercanas al caso. "Mi cliente mantiene todas sus declaraciones. Ha optado por expresarse exclusivamente ante la justicia y no desea dar publicidad al caso, en particular para preservar su seguridad", declaró la abogada de la víctima, Rachel Flore Pardo.La joven acudió el domingo por primera vez a una comisaría del departamento Val-de-Marne, donde declaró haber sido violada, sin presentar denuncia. Según una fuente policial, la joven declaró que conoció a Achraf Hakimi en enero en la red social Instagram y que acudió a su domicilio el sábado en un VTC encargado por el jugador.Jugaor Mundial de la FIFADenunció que Achraf Hakimi la besó y la tocó sin su consentimiento, antes de violarla, añadió la fuente policial. Ella logró zafarse de él y dijo que una amiga, contactada por mensaje de texto, vino a recogerla.Achraf Hakimi llegó al PSG en 2021 procedente del Inter de Milán. Está considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo y quedó en el equipo del año de la FIFA, con Lionel Messi y Kylian Mbappé, revelado este lunes en París.El jugador participó en la fiesta organizada por la FIFA el lunes en la capital francesa, pocas horas después de la revelación de la apertura de la investigación en su contra por violación.