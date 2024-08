Es la cuarta tormenta de la temporada en el Atlántico. Debby entró como huracán de categoría 1 por el oeste de Florida y saldrá por Georgia y Carolina del Sur. Se espera que sus efectos sean históricos, amenazando la vida, incluso, en condados costeros. Lluvias torrenciales, inundaciones o tornados son algunos de los elementos que se esperan por uno de los huracanes más temidos de los últimos años.

El sábado Debby se convirtió en tormenta tropical. El domingo ya era un huracán. Y este lunes 5 de agosto tocó tierra, con categoría 1, en Steinhatchee (Florida, EE. UU.). También se espera que llegue a Georgia y Carolina del Sur. Consigo trae lluvias, inundaciones, vientos, olas y tornados. Se estima que los efectos sean históricos.

Los expertos pronostican que el huracán puede ser catastrófico y causar un gran número de muertos. Debby ha entrado por el oeste de Florida, cruzará al este del estado y terminará saliendo por Carolina del Sur y Georgia. Aunque perderá fuerza en tierra, su avance lento podría hacer que las inundaciones duren hasta el viernes.

Los gobernadores de los estados afectados se han estado adelantando a su llegada y para el lunes ya habían declarado la emergencia, mientras preparaban sus condados, con miles de personas evacuadas en los lugares más susceptibles de ser afectados.

El lunes a primera hora de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes publicó una alerta, antes de que Debby llegara a tocar tierra.

"Se esperan marejadas ciclónicas potencialmente mortales en partes de Florida y se pronostican grandes inundaciones en el sureste de EE. UU", se podía leer en un mensaje en la red social X.

“Se espera una lluvia realmente increíble", dijo Michael Brennan, director del Centro de Huracanes estadounidense, en una conferencia de prensa.

Los vientos llegarán a 120 km/h. Las "posibles lluvias históricas" llegarán a los 25-50 centímetros. Y las marejadas ciclónicas podrían llegar a los tres metros. Podría llover lo de todo un mes, concentrado en cuatro días.

Ante la alarma, los estadounidenses del Atlántico Sur se han estado preparando. “En este momento, estamos tratando de asegurar que todo no se vaya a la deriva”, dijo Sheryl Horne, de St. Marks, Florida, mientras trasladaba uno de sus botes tierra adentro.

Otros, trataban de llevar a zonas más altas sus pertenencias.

"He estado aquí 29 años. No es la primera vez que lo hago. ¿Te acostumbras? No", dijo Mark Reblin, de Steinhatchee, por donde entró el huracán.