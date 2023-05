El Grupo Wagner le pidió a Moscú que entregue el control de Bakhmut a soldados chechenos

El jefe del grupo paramilitar que ha encabezado los avances rusos sobre la localidad en los últimos meses continúa sus reclamos contra los líderes militares de Rusia. Ahora le solicitó al Kremlin que designe a las milicias chechenas para defender la ciudad. Además, la justicia rusa arrestó a un civil ucraniano sospechoso del atentado contra el escritor Zajar Prilepin, hubo más intercambios de prisioneros y Moscú no está de acuerdo con mantener el acuerdo de granos. La guerra en Ucrania continúa desarrollándose con el foco principal puesto en Bakhmut, escenario de los principales combates en los últimos meses. Sin embargo, luego de que las tropas del grupo Wagner tomaran gran parte de la localidad, sus avances se han estancado ante los reiterados reclamos de los mercenarios rusos a Moscú.Este sábado 6 de mayo, el líder paramilitar Yevgeny Prigozhin le pidió al Kremlin entregar los puestos de combate de sus unidades a las tropas chechenas, en un nuevo reclamo hacia la administración rusa, a la cual acusa de no enviar el armamento necesario para resistir."Le pido que emita una orden de combate antes de las 00:00 horas del 10 de mayo sobre la transferencia de las posiciones de las unidades paramilitares de Wagner en Bakhmut y su periferia a las unidades del batallón Akhmat", expresó Prigozhin en una carta enviada al ministro de Defensa, Serguei Shoigu.El líder de Wagner agregó que solamente faltan dos kilómetros cuadrados por tomar, una misión que puede lograrse "sin dudas por las fuerzas de Akhmat", quien –según su visión- puede obtener los armamentos necesarios por parte del Kremlin.El batallón Akhmat, de origen checheno, pertenece a Ramzan Kadyrov, una figura fuerte que ha gobernado Chechenia, una república de mayoría musulmana en Rusia, durante más de una década.Esto sucede días después de que Prigozhin denunciara una escasez importante de municiones y anunciara que Wagner abandonará el frente en Bakhmut el 10 de mayo próximo. En sus acusaciones agregó que la cartera castrense solamente desplegó el 32% de los suministros solicitados desde octubre de 2022.Detienen a un civil ucraniano por el ataque de PrilepinUn hombre fue detenido bajo sospechas de estar implicado en el atentado contra el popular escritor prorruso, Zajar Prilepin, quien este sábado 6 de mayo resultó herido luego de una explosión en su automóvil, que causó la muerte de su conductor."En la región de Nizhni Novgorod agentes de policía detuvieron a un hombre que perseguían y que podría estar involucrado en la explosión del automóvil en el que viajaba Prilepin", informó la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk.La agencia oficial TASS detalló que el implicado en cuestión es un ciudadano de origen ucraniano, nacido en 1993 y con antecedentes penales.El Comité de Investigación de Rusia tildó de "acto terrorista" el golpe hacia el pensador nacionalista, quien estuvo combatiendo en el Donbass entre 2016 y 2018 y que actualmente estaba batallando en Ucrania.Rusia y Ucrania intercambiaron prisionerosPor otro lado, Kiev destacó este sábado que 45 combatientes regresaron a suelo ucraniano. Los involucrados eran parte del batallón Azov que fue capturado después de los intensos enfrentamientos en la ciudad portuaria de Mariúpol. El jefe de la oficina de Volodimir Zelenski, Andriy Yermak detalló que tres de las cautivas eran mujeres.En contrapartida, Moscú recibió a tres pilotos que estaban bajo custodia ucraniana. Sin embargo, ninguna de las partes dio mayores detalles de este intercambio.Moscú no está satisfecho con el acuerdo de granosEn tanto, luego de la reunión con la secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, Rusia sigue disconformecon la forma en que se está resolviendo el problema de las exportaciones agrícolas rusas como parte del acuerdo de granos del Mar Negro."Todavía no estamos satisfechos con el progreso", expresó el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Vershinin a la cadena RT.Si bien esas exportaciones rusas no están sujetas a las sanciones occidentales, Moscú sostiene que las restricciones en los pagos, la logística y los seguros son una barrera para los envíosNo obstante, en los días venideros habrá un nuevo cónclave entre los viceministros de Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU para buscar avances antes de que el trato culmine el 18 de mayo.Con EFE y AFP