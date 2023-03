El ciclón Yaku golpea a Perú: ¿qué consecuencias deja este inusual fenómeno?

En Perú el inusual ciclón Yaku deja a su paso fuertes inundaciones en el norte y en el centro del país. La región de Lima ha sido una de las más afectadas. En el territorio peruano no se veía un ciclón desde hace 40 años. Uno que se ha producido por varios factores. En la ecuación se encuentran el denominado como "fenómeno del Niño", que afecta las temperaturas del Océano Pacífico, y los vientos de aire caliente provenientes del sur del continente. En algunas zonas del norte y centro de Perú aún se siente el embate del ciclón Yaku que afecta el país desde hace una semana. Sus efectos siguen encendiendo las alertas, a pesar de que se aleja de las costas peruanas. Las lluvias causaron en la madrugada de este jueves 16 de marzo un deslizamiento de tierra en el balneario de Punta Negra, una localidad al sur de Lima. Allí, cayeron desde la parte alta del lugar piedras y barro a las calles de una zona que casi siempre permanece seca. A pesar de los esfuerzos de los vecinos, que hicieron un canal para contener el desprendimiento, el agua y el barro alcanzaron a entrar en varias casas, que resultaron gravemente afectadas. Félix Ghalley Nyamadzi, párroco de la iglesia católica de Punta Negra aseguró: "Nos estábamos preparando para la lluvia, pero esta noche nos ha sorprendido un corrimiento de tierra. Empezó por la noche, a las doce o la una. Es la primera vez que veo esto en Punta Negra. Se abrió paso hacia el mar". En un balance sobre lo ocurrido, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, aseguró que "la situación se tornó complicada" por la activación de 33 quebradas en los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que atraviesan la capital peruana. Según Chávez, el despliegue de la Defensa Civil, militares y policías, "ha podido contener cualquier desborde en dicha zona" y afirmó que los desastres causados por Yaku "hasta la fecha no han causado ninguna víctima que lamentar". Sin embargo, el ciclón ha tenido un grave efecto en la infraestructura en la región de Lima, en donde se ha reportado que al menos 3.000 personas han perdido sus hogares. El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en 400 distritos.La mayoría de los daños materiales en viviendas e infraestructura se concentran en los distritos de Cieneguilla, Chosica, Chaclacayo, Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Ancón, Punta Hermosa y Pucusana. Punta Hermosa, otro balneario, fue uno de los más afectados en la costa de Lima, tras un deslizamiento de lodo que se extendió por varias calles y terminó en el Océano Pacífico. En Cienaguilla, más al este de la capital, los deslizamientos dejaron unos 2.500 damnificados. En el sector de Río Seco, unas 100 familias perdieron sus casas, mientras otras 400 sufrieron daños parciales en sus viviendas.Las autoridades en el distrito de Chosica limpiaron las quebradas con maquinaria pesada. En Chaclacayo, un distrito vecino, hubo atascos de vehículos en la Carretera Central debido al lodo y los charcos de agua. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Senamhi, reportó que los lugares donde se presentaron más precipitaciones fueron en Chosica con 14,5 mm, Ñaña con 12,5 mm, Ceres con 8,6 mm y La Molina con 5,1 mm. Aún sigue activo el pronóstico de intensas lluvias para este viernes. Yaku profundiza los daños de la temporada de lluvias en PerúTras su paso, Yaku ha dejado al menos siete muertos en el norte del país. Además, ha ocasionado el cierre de decenas de carreteras y puertos, cientos de casas han quedado inundadas por el desbordamiento de los ríos.El ciclón, además, amenaza con profundizar los estragos que ha causado la temporada de lluvias en el país. Desde septiembre ha dejado al menos 59 muertos y más de 12.000 personas sin hogar, según cifras de Defensa Civil del 12 de marzo.El domingo, en la costa de Ecuador, Yaku causó inundaciones que provocaron que los residentes tuvieran que usar balsas improvisadas para intentar salvar sus pertenencias."De madrugada empezó todo, a las 4 de la mañana ya se había perdido todo", relató una de las residentes de Milagros, una de las zonas afectadas. El fenómeno de YakuLos ciclones son inusuales en esta región del planeta. Por primera vez, Perú nombró un fenómeno meteorológico de estas características. Le puso Yaku, que en quechua significa "agua".Los expertos explican que Yaku está generando estragos, sobre todo, en el norte del país. Allí está "haciendo que lluvias se intensifiquen", como aseguró el director de Defensa Civil de Perú, César Sierra, a la radio 'Exitosa'.A pesar de la novedad, no es la primera vez que Perú se enfrenta a un fenómeno de este estilo. En el país latinoamericano "ya hubo un ciclón en 1982 y 1983 con El Niño y en 2017", según señaló la meteoróloga Raquel Loayza a 'RPP'. La experta agregó: "Pero esta vez es mayor".La presencia de ciclones viene de la mano del fenómeno climático denominado como "El Niño", que causa un sobrecalentamiento de las aguas en el Pacífico suramericano y golpea las costas de Perú y Ecuador. Este también deriva en lluvias en Colombia. Además, los vientos cálidos del sur del continente, región que está en verano, subieron y se acumularon en el trópico. Para que ocurra un ciclón, la temperatura superficial del mar tiene que ser mayor a 26 grados Celsius. Frente a Ecuador y Perú llegó a los 30 grados. Con AFP y EFE