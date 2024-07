Your browser doesn’t support HTML5 audio

31/07/2024 · 10:51 AM

El grupo de monitoreo electoral Centro Carter, con sede en Estados Unidos y que participó como observador en las presidenciales de Venezuela, señaló que no ha podido verificar ni corroborar los resultados de esos comicios, en los que la autoridad electoral del país proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador. El Centro Carter indicó, además, que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como democrática".

"El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela", manifestó el grupo en un comunicado.

La organización destacó que el ente electoral, que dio por ganador al presidente Nicolás Maduro a falta de más de dos millones de votos por computar, no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que "constituye una grave violación de los principios electorales".

Explicó que el proceso electoral "no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el lunes ganador de las presidenciales al mandatario Nicolás Maduro, en el poder desde 2013. Estos resultados han sido cuestionados por la oposición, que también reclama el triunfo en las elecciones, y por varios países de la región. Pasadas casi tres días, el CNE no ha publicado las actas de escrutinio de las mesas de votación, con las que los testigos de los diferentes partidos buscan cotejar los datos.

Leer también’Esta pelea se resuelve presentando las actas': Lula da Silva opta por la prudencia sobre Venezuela

Según el CNE, el líder chavista obtuvo el 51,2 % del apoyo en las urnas, frente al 44,2 % del candidato opositor Edmundo González Urrutia, un resultado que ha sido rechazado tanto por la oposición liderada por la política María Corina Machado, como por gran parte de la comunidad internacional, y que desencadenó protestas y disturbios en varias partes de la nación caribeña.

De acuerdo con el Centro Carter, la votación "se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación" y durante del proceso, las autoridades del CNE "mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición".

Agregó que, la actualización del registro de electores "se realizó con numerosos inconvenientes", como "plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas".

El problema -prosigue la nota- "se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero".

Además, aseguró, el registro de partidos y candidatos "tampoco se adecuó a estándares internacionales" y, en años recientes, las formaciones opositoras "han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas".

Leer tambiénLa Venezuela de Maduro: cronología de un país llevado al extremo

La organización también recordó, "de manera aún más importante", que la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición estuvo "sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos".

El Centro Carter destacó que la campaña electoral se desarrolló "con un notable desequilibrio a favor del Gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor".

Asimismo, observó "el abuso de recursos públicos", incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales.

La candidatura oficialista, explicó, "tuvo preponderancia" en la televisión y la radio en publicidad, transmisión de eventos e información y las autoridades "intentaron restringir" las campañas opositoras, "incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios" a políticos antichavistas "para generar un efecto disuasivo".

A pesar de todo, dice la nota, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias y la jornada de votación "transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales" y a "testigos de partidos".

La organización también criticó la "presión sobre el electorado" con "puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes".

Los observadores del Centro Carter "comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores".

"Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados", dijo la organización.

El grupo recordó que la misión fue invitada para observar la elección presidencial de 2024 y firmó un memorando de entendimiento para garantizar que la misión pudiera observar libremente de acuerdo "con sus estándares", agregó.

El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia, donde se reunieron con "una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil", entre otros.

Concluyó que se publicará un informe final de su misión de observación en Venezuela, detallando todos los hallazgos adelantados en el comunicado.

Leer tambiénChavismo y oposición reivindican la victoria: ¿quién ganó las elecciones en Venezuela?

Con EFE