El canciller austriaco, Karl Nehammer, ha anunciado su dimisión tras el fracaso de las negociaciones para formar gobierno con tres partidos. Esto abre la puerta al liderazgo de la extrema derecha de Herbert Kickl, cuyo Partido de la Libertad ganó las elecciones de septiembre. El presidente Alexander Van der Bellen ha convocado a Kickl para explorar la formación de un nuevo gobierno, mientras la cúpula del partido conservador nombró a Christian Stocker, hasta ahora secretario general de la formación, como su presidente interino.

El canciller austriaco Karl Nehammer ha anunciado este sábado que dimitirá en los próximos días tras fracasar por segunda vez las negociaciones para formar un nuevo gobierno.

El anuncio se produjo luego que el Partido Popular y los socialdemócratas continuaran las conversaciones de coalición un día después de que el partido liberal Neos se retirara de las negociaciones de manera inesperada.

Esa era la opción favorecida por el presidente, quien a continuación instó a conservadores y socialdemócratas a seguir negociando un acuerdo a pesar de que solo contarían con una muy estrecha mayoría en el Parlamento, de 92 del total de 183 escaños.

"Desgraciadamente, tengo que comunicarles hoy que las negociaciones han terminado y que el Partido Popular no las continuará", dijo el canciller austriaco Karl Nehammer, del conservador Partido Popular, en un comunicado en las redes sociales .

Dijo que las "fuerzas destructivas" del Partido Socialdemócrata han "ganado la partida" y que el Partido Popular no firmará un programa que va en contra de la competitividad económica.

El líder socialdemócrata, Andreas Babler, lamentó la decisión del Partido Popular de poner fin a las negociaciones. "No es una buena decisión para nuestro país", dijo y afirmó que uno de los principales escollos es cómo reparar el "déficit récord" dejado por el anterior Gobierno.

"He ofrecido a Karl Nehammer y al Partido Popular seguir negociando y les he pedido que no se levanten", declaró a la prensa el sábado por la noche.