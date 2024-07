Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aunque en la primera vuelta iba muy por delante, la Agrupación Nacional no consiguió la mayoría relativa, y mucho menos la absoluta. Sin embargo, el partido de extrema derecha envió un número récord de diputados a la Asamblea. Un éxito, a pesar de la derrota, que atestigua sus puntos fuertes y débiles en su apuesta por el poder.

Aunque obtuvo el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta de las elecciones para escaños en la Asamblea Nacional, la Agrupación Nacional (AN) terminó en tercer lugar tras la segunda ronda del 7 de julio, superada por la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular y la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron.

Los resultados de la segunda vuelta ilustran tanto los puntos fuertes como los débiles de la AN en su intento de conquistar el poder en Francia.

En la nueva Asamblea, los 143 escaños obtenidos por el bloque de AN, incluidos 17 de aliados conservadores, suponen una ganancia significativa respecto a los 89 escaños que obtuvo el partido en 2022. La alianza de izquierdas tiene 182 escaños, por delante de la coalición de Macron, con 168.

El avance electoral de la AN "ha sido contenido, pero no detenido", afirma Arnaud Benedetti, redactor jefe de la Revue politique et parlementaire. "Podemos concluir que la Agrupación Nacional está firmemente establecida en el paisaje parlamentario", afirma Benedetti, que añade que el partido intentará "reforzar estos cimientos" mientras se prepara para las elecciones presidenciales de 2027.

La segunda vuelta de los comicios demostró que los representantes electos de AN se están afianzando entre los votantes.

La mayoría de los diputados del partido, que aspiraban a la reelección, conservaron sus escaños. En 2022, 89 circunscripciones eligieron a un candidato de AN a la Asamblea Nacional, y 81 votaron a favor de su reelección en 2024.

La expansión de las ideas de extrema derecha

La extrema derecha gana cada vez más la batalla de las ideas, según el mensaje que la periodista Salomé Saqué publicó en sus redes sociales:

“Se ha desatado el discurso racista. Se han registrado decenas de agresiones físicas en toda Francia, acompañadas de insultos racistas”

Durante la campaña, dijo, la AN consiguió desviar el debate en la dirección de sus temas principales, "la inseguridad, la inmigración", e imponer "su vocabulario".

Para Benedetti, el resultado de estas elecciones legislativas representa un "fracaso" para la extrema derecha, dadas las previsiones de una amplia victoria de AN.

Líder en 258 de las 577 circunscripciones tras la primera vuelta, el AN se hundió hasta el tercer puesto en la segunda, por detrás de la alianza de izquierdas y del bando presidencial centrista.

La AN tuvo que enfrentarse en la segunda vuelta al llamado "Frente Republicano", en el que partidos de izquierda y centro decidieron cooperar para derrotar a la extrema derecha. Más de 200 candidatos de toda Francia se retiraron de la segunda vuelta para que un rival mejor situado pudiera impedir que ganara la AN.

La estrategia del Frente Republicano "funcionó mejor de lo que nadie imaginaba", afirma Benedetti.

El presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, calificó de "alianza del deshonor" la unión de fuerzas de los partidos de izquierda y de centro para bloquear a AN.

"Estos acuerdos arrojan a Francia en brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon", añadió durante un discurso en la sede de AN.

Los críticos consideran que la retórica de Bardella juega con el antiguo resentimiento de los votantes de AN hacia los partidos tradicionales que se unen para oponerse a su partido.

El AN "sin duda capitalizará lo que parte de su electorado percibirá como lo que ellos llaman 'robo'", dice Benedetti.

Aunque la estrategia de bloquear a AN puede haber funcionado de nuevo, todas las cuestiones que "están en el centro del voto de la Agrupación Nacional se mantienen", dice Benedetti.

"La cuestión del poder adquisitivo, la ley y el orden, el abandono de los distritos y regiones rurales… Todas estas cuestiones no van a desaparecer milagrosamente antes de 2027″.

Falta de profesionalidad y comentarios racistas

Benedetti dice que la derrota de AN también tiene otras causas:

La falta de profesionalidad de sus candidatos durante la campaña jugó en su contra y puede haber disuadido a los electores de votarles

La periodista de France Culture, Nora Hamadi, afirma que también hubo "errores cometidos por el personal de AN", que no pudo evitar que varios candidatos pronunciaran discursos "que sacaban a relucir los aspectos racistas y xenófobos" del partido.

Además, Bardella, el candidato del partido para encabezar el Gobierno podría haber sido visto por algunos partidarios "como insuficientemente preparado para el papel de primer ministro", dice Benedetti.

La polémica sobre el estatuto de los franceses con doble nacionalidad también puede haber frenado el avance de AN, afirma.

El diputado de AN Roger Chudeau, que ha sido reelegido, dijo durante la campaña que el nombramiento de la exministra socialista de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, "franco-marroquí", había sido un "error", refiriéndose más ampliamente a un riesgo de "doble lealtad" por parte de los ciudadanos con doble nacionalidad.

Le Pen se distanció de las "posiciones personales" de Chudeau, que juzgó "contrarias" a la línea del partido.

Frente a los comentarios polémicos de los candidatos que Bardella calificó de "ovejas negras", la AN aludió a un plazo muy ajustado para examinar a los candidatos teniendo en cuenta la disolución por sorpresa de la Asamblea por parte de Macron.

El nuevo grupo parlamentario tendrá que estudiar ahora los casos de varios de sus nuevos diputados que han sido señalados en los últimos días por comentarios racistas, de escepticismo climático o de teoría de la conspiración.

Antes de la votación de la segunda vuelta, Bardella dijo que los candidatos que hicieran declaraciones racistas, xenófobas o conspiracionistas durante la campaña legislativa no tenían cabida en AN:

Todos los que hagan comentarios que no coincidan con mis convicciones serán expulsados

La gran pregunta es si AN podrá deshacerse de sus "ovejas negras", aprovechar su bloque de votos en la Asamblea para convertirse más en un partido de Gobierno y conseguir mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones.

Este artículo ha sido traducido del original en francés