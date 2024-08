Your browser doesn’t support HTML5 audio

A diferencia de los que participaron en el desembarco de Normandía el 6 de junio, las tropas que asaltaron las costas de Provenza el 15 de agosto de 1944 y liberaron rápidamente Tolón, Marsella y Lyon eran mayoritariamente francesas. Agrupadas en el “Ejército B”, el 80% de estas fuerzas eran africanas. Su papel y su presencia en la memoria colectiva permanecen en gran medida oscurecidos por el Día D.

De Le Lavandou a Saint-Raphaël, pasando por Cavalaire y Saint-Tropez, las playas del Var se despertaron la mañana del 15 de agosto de 1944 con el ruido de los bombardeos aéreos. Frente a las costas del Var, 880 buques angloamericanos, 34 franceses y 1.370 lanchas de desembarco se dirigieron hacia sus primeros objetivos.

Durante la noche, paracaidistas y comandos estadounidenses y canadienses, británicos y franceses habían atacado las islas costeras de Port-Cros y Le Levant, frente a la costa de Hyères. A las 8 de la mañana, los primeros elementos de estas tropas de choque trabajaban en las playas de tres sectores del Var.

Al final del día, 100.000 hombres habían desembarcado y las fuerzas alemanas se retiraban. La operación fue mejor de lo esperado para los aliados. “Habían previsto un nivel de resistencia alemana completamente diferente. Y fue un verdadero éxito, ya que Tolón y Marsella fueron liberadas en casi 10 a 15 días, mientras que la previsión inicial era de 20 a 40 días”, explica el historiador Julien Fargettas.

“Si bien la primera oleada del asalto estuvo dirigida por soldados estadounidenses, inmediatamente después las tropas francesas avanzaron rápidamente en Provenza y en el valle del Ródano. Toulon y Marsella son puertos de gran calado y, por razones logísticas, los Aliados necesitaban estos puertos para transportar todo el material que necesitaban”, explica.

Frente al 19º Ejército alemán y sus 250.000 hombres, los Aliados desembarcaron 350.000 soldados, de ellos 250.000 franceses, y se hicieron con el control del sudeste de Francia en tres semanas. Grenoble fue liberada el 22 de agosto, Toulon el 23, Marsella el 29 y Lyon el 3 de septiembre. El 12 de septiembre, estas tropas se unieron en Borgoña a las que habían desembarcado en Normandía el 6 de junio.

Leer tambiénMacron rinde honores a africanos que lucharon con Francia en la Segunda Guerra Mundial

Un desembarco francés

Si bien el desembarco de Provenza constituyó un éxito militar indiscutible, su génesis fue sin embargo compleja. Presentado por el mando estadounidense a finales de 1943, el plan contó con la aprobación de Stalin y Roosevelt, pero con la oposición de Winston Churchill, que quería reforzar el frente en Italia para llegar a Berlín antes que los soviéticos.

Llamada “Anvil”, luego “Dragoon”, la operación fue aplazada varias veces porque “los Aliados no estaban suficientemente equipados, en particular debido al esfuerzo de guerra estadounidense en el Pacífico. La operación Provenza no se hizo realmente oficial hasta principios de julio de 1944”, relata Julien Fargettas.

Tras el desembarco de Normandía, protagonizado principalmente por tropas estadounidenses, británicas y canadienses, el desembarco de Provenza permitió al ejército francés volver a pisar firmemente suelo francés, cuatro años después de su terrible derrota de junio de 1940.

“El contexto era completamente diferente”, explica el historiador. “Sabemos que en Normandía, el general De Gaulle no había sido avisado. En este caso, la operación fue realmente organizada conjuntamente por los Aliados y las tropas francesas estaban bajo mando francés, en este caso el del general Jean de Lattre de Tassigny, a la cabeza de lo que se conocía como el ejército B. Tenía un superior americano por encima de él. Tenía un superior americano por encima de él, pero las cosas le fueron muy bien”, cuenta.

El Ejército africano libera el sudeste de Francia

Este ejército B francés, que constituía dos tercios de las fuerzas que participaron en el desembarco de Provenza, era en realidad un ejército africano. Para Julien Fargettas, “el término es antiguo. Desde el siglo XIX, la Armée d’Afrique designa al conjunto de los soldados estacionados en África del Norte”.

Algunos de los soldados de este ejército africano eran ciudadanos franceses nacidos o residentes en Túnez, Argelia o Marruecos (más tarde conocidos como los Pieds Noirs). Junto a ellos había «soldados musulmanes, como se les llamaba entonces, que tenían estatuto indígena y no eran ciudadanos franceses.

A estos soldados norteafricanos se unieron las tropas coloniales conocidas en la época como “Tirailleurs sénégalais” (fusileros senegaleses), aunque se trataba de soldados procedentes de toda el África subsahariana, súbditos coloniales que también tenían estatuto indígena. Este ejército africano también estaba formado por jóvenes de la Francia continental que se habían trasladado clandestinamente al norte de África.

“De los 250.000 soldados franceses que desembarcaron en Provenza, el 80% eran de origen africano, geográficamente hablando. Sin estos soldados africanos, cualquiera que fuera su estatus u origen, el ejército francés no habría podido participar en el desembarco de Provenza”, prosigue el historiador.

En Marsella, Toulon y Lyon, las multitudes aclamaron a los libertadores, a menudo franceses del norte de África, fusileros argelinos, marroquíes, tunecinos, senegaleses, marfileños, malienses, guineanos.

Leer tambiénSoldados de África serán honrados por el 75 aniversario del desembarco en Provenza

“Blanqueamiento” del ejército africano

Sin embargo, en otoño de 1944, el Estado Mayor francés decidió retirar del frente a los soldados del África subsahariana y sustituirlos por jóvenes franceses, a menudo procedentes de las filas de la Resistencia francesa en el interior.

“Esto se conocía como 'blanchiment', una práctica adoptada durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados africanos sólo eran enviados al frente entre abril y principios de octubre (los norteafricanos no participaban), porque en aquella época se consideraba que estos soldados no se adaptaban al clima del noreste de Francia. Y, efectivamente, en el otoño del 44 se demostró que era así, ya que sufrimos un gran número de bajas por congelación”, explica Julien Fargettas.

Además, en el otoño de 1944, el Ejército francés estaba aún en pañales y dependía del estadounidense, que le suministraba uniformes, equipos y material. “Así que tuvimos que quitarnos la ropa de Pedro para ponernos la de Pablo”, añade el historiador, autor de una tesis sobre los Tirailleurs senegaleses de la Segunda Guerra Mundial.

“Tomamos a un escaramuzador de cierto tamaño y a un joven combatiente de la Resistencia francesa que tiene más o menos el mismo tamaño, y desnudamos al soldado africano para equipar al joven soldado francés porque no tenemos otra cosa”, añade. El ejército quería incorporar rápidamente a los jóvenes resistentes, armados y bajo mando comunista. También temía que los soldados subsaharianos recibieran alguna influencia de los franceses comunistas.

En pocos meses, los libertadores fueron desmovilizados. Las autoridades francesas los trasladaron a campos del sur de Francia, donde esperaron durante meses en condiciones insalubres antes de embarcar hacia África Occidental. “Fueron retirados del frente sin ningún tipo de agradecimiento, ceremonia u homenaje. Esto no cayó bien entre los soldados africanos que, hasta entonces, habían estado entre los vencedores. No fue un episodio muy glorioso”, comenta el historiador.

Un Día D a la sombra del desembarco de Normandía

Ochenta años después, la epopeya del desembarco de Provenza permanece a la sombra del desembarco del Día D en Normandía. No hubo “Salvar al soldado Ryan” ni “El día más largo” para narrar las hazañas del ejército africano al asaltar la costa de Var el 15 de agosto de 1944. Una rara excepción fue la película de 2006 “Indigènes”, que mostraba a los cuatro héroes de la película (tres fusileros argelinos y un goumier marroquí) avanzando a pie por la campiña provenzal antes de entrar en la Marsella liberada entre los vítores de la población local.

“El desembarco de Provenza siempre parece un poco secundario con respecto al de Normandía. Siempre es difícil ser el segundo. Y siempre es difícil organizar las cosas el 15 de agosto en Francia”, señala Julien Fargettas.

De hecho, las conmemoraciones de este episodio de la liberación de Francia nunca han tenido el alcance y la intensidad de las organizadas en Normandía. En 1964, Charles de Gaulle inauguró el monumento conmemorativo del desembarco de Provenza cerca de Tolón, en el monte Faron.

François Mitterrand en 1994, Jacques Chirac en 2004 y François Hollande en 2014 han asistido a ceremonias de homenaje e invitado a sus homólogos africanos.

En 2019, Emmanuel Macron presidió una ceremonia de recuerdo en compañía del presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, y del presidente de Guinea, Alpha Condé. En su discurso, rindió homenaje a “los combatientes africanos que, durante muchas décadas, no han tenido la gloria y la estima que su valentía justificaba”. Francia tiene una parte de África en ella, y en este suelo de Provenza, esa parte fue la sangre derramada».

Según el Elíseo, el 80º aniversario del desembarco de Provenza será “tratado de la misma manera y con la misma dimensión que el desembarco de Normandía”. Soldados y voluntarios franceses recrearán la maniobra anfibia de la Operación Dragoon en una playa de la región del Var, en presencia del Jefe del Estado y de “varios jefes de Estado y de Gobierno de los países que participaron en el desembarco de Provenza”, según el Elíseo.

Leer tambiénEl presidente Macron rinde homenaje a soldados africanos que ayudaron a liberar Francia hace 75 años

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.