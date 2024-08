Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras su encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, en Beijing, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que la relación entre los dos países sigue caracterizándose por la "competencia". Sin embargo, remarcó que su visita está ayudando a "mejorar el entendimiento" y "reducir los riesgos" para evitar un conflicto. Las armas nucleares y las tensiones por Taiwán estuvieron entre los temas sobre la mesa.

China describió la visita del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, como “constructiva”. A pesar de los intercambios de reproches durante estas reuniones, el Gobierno estadounidense señaló que ambos países planean una llamada a nivel de líderes en las próximas semanas.

"No hemos resuelto todas nuestras diferencias, pero se trata de gestionar la relación con responsabilidad para reducir riesgos y encontrar áreas en las que trabajar juntos", agregó Sullivan en una rueda de prensa tras reunirse en los últimos tres días con el máximo diplomático chino, Wang Yi y con el presidente del país, Xi Jinping.

Sullivan informó a Xi que el presidente de EE.UU., Joe Biden, está comprometido a gestionar la relación para evitar conflictos y "espera interactuar con usted en las próximas semanas". Tras la reunión, la Casa Blanca indicó que se está planificando una llamada entre Xi y Biden en un futuro cercano.

Según el funcionario estadounidense, "la competencia no debe derivar en un conflicto y por eso me he reunido hasta cuatro veces con Wang en el último año, a lo que hay que sumar las visitas a China del secretario de Estado, Antony Blinken, o de los titulares de Comercio y del Tesoro".

Durante una jornada de conversaciones que duró 14 horas, Sullivan abordó diversos temas que complican las relaciones bilaterales, incluidos los conflictos en Taiwán, el Mar de China Meridional, la situación con Rusia y las peticiones de EE.UU. para que China colabore más en la lucha contra el tráfico de fentanilo, sustancia clave en las sobredosis de drogas en Estados Unidos.

"Nuestra política sobre Taiwán no ha cambiado y seguirá igual. De hecho, ha contribuido en las últimas décadas a mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho", agregó Sullivan.

Otro frente de tensión es el que existe entre China y Filipinas en las aguas disputadas del mar de China Meridional. Sullivan declaró que EE. UU. "apoya una desescalada" en la zona, pero también destacó la importancia del Tratado de Defensa Mutua entre Washington y Manila, firmado hace 70 años.

"China entiende esto. Nadie quiere una crisis. No la quiere EE.UU. y no la quiere Filipinas. Hemos planteado nuestra defensa de la libertad de navegación y nuestras preocupaciones por las interpretaciones de China contra barcos filipinos que operan legalmente en esas aguas", recalcó.

China prioriza unas relaciones “estables”: Xi Jinping

Sullivan expresó su preocupación por el apoyo chino a Rusia en materia de Defensa, señalando que, según EE. UU., dicho apoyo está “impactando la seguridad europea y transatlántica”. En respuesta, Wang afirmó que “China siempre ha estado comprometida con impulsar una solución política a la crisis ucraniana” y pidió a Estados Unidos que “no abuse de sanciones unilaterales ilegales”.

Wang expresó el primer día de la visita de Sullivan que ambas partes todavía tienen la tarea de “cumplir con los consensos” alcanzados entre Xi y Biden el año pasado en San Francisco.

Xi subrayó que China sigue comprometida con unas relaciones “estables” como “prioridad”, pero indicó que Estados Unidos debe “trabajar en la misma dirección que China” y considerar al gigante asiático “de una manera positiva y racional”.

El año pasado, la relación directa sufrió una crisis cuando un caza estadounidense derribó un presunto globo espía chino sobre territorio de EE.UU. Las guerras en Ucrania y Oriente Medio agrietaron más las relaciones. En abril, el secretario de Estado, Antony Blinken, visitó Beijing con una advertencia: Washington tomaría medidas si China no dejaba de suministrar microchips y piezas de maquinaria a Rusia para fabricar armas utilizadas en su guerra en Ucrania.

Aún está por verse si las conversaciones recientes lograrán facilitar una nueva llamada o reunión entre Xi y Biden. Cabe destacar que Biden es el único presidente estadounidense de las últimas décadas que no ha visitado China, a menos de seis meses de que termine su mandato.

En los últimos meses de su presidencia, antes de las elecciones del 5 de noviembre, Biden impulsó la diplomacia directa para influir en Xi y contener las tensiones. Se espera que la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, siga una estrategia similar.

No obstante, muchos analistas afines al ex presidente y actual candidato republicano, Donald Trump, consideran que este enfoque es demasiado suave frente a la política exterior cada vez más asertiva de China.

