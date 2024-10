Your browser doesn’t support HTML5 audio

No solo para presidente y Congreso: el futuro del aborto, el consumo de marihuana y la migración, entre otros temas sensibles, estarán en las balotas este 5 de noviembre en Estados Unidos. Los ciudadanos de 41 estados están llamados a pronunciarse sobre varias cuestiones que les toca de cerca con 147 referendos o consultas organizadas en el país. En diez estados tendrán, por ejemplo, la posibilidad de proteger, o no, el derecho al aborto.

Los estadounidenses se preparan para elegir entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump como su nuevo presidente, pero además de decidir quién será su nuevo o nueva líder política, otros comicios estarán en las balotas electorales.

Los votantes renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, es decir, 34 sillas. 11 puestos de gobernadores también están en juego, así como posiciones de jueces, fiscales y otros cargos claves.

Además, se organizarán 147 referendos sobre temas altamente sensibles como el aborto, la legalización de la marihuana, las reglas del voto, o la migración, temas centrales en la vida de los ciudadanos.

En Estados Unidos, en aproximadamente la mitad de los estados, los ciudadanos pueden solicitar la votación de una nueva ley o de una enmienda constitucional y recoger firmas para presentar esas propuestas directamente a los votantes.

Una forma de poner en la mesa una cuestión que los cargos electos no han querido abordar o decidir en los territorios. Aquí, abordamos cuatro de las consultas que mayor polarización generan en esta elección:

El aborto, en juego en diez estados

Tras la revocación del fallo Roe vs. Wade en 2022, que protegía el derecho al aborto a nivel federal, varios estados endurecieron el acceso a los procedimientos.

Hoy en día, 21 estados prohíben o restringen fuertemente el aborto en Estados Unidos a pesar de que el 63% de la población opina que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.

En Texas, por ejemplo, el aborto es prohibido en todos los casos, salvo si la vida o salud de la madre está en peligro. Si un médico realiza un aborto de forma ilegal, puede enfrentarse a hasta 99 años de cárcel, 100.000 dólares de multa y la pérdida de su licencia.

Este 5 de noviembre, diez estados permitirán a sus ciudadanos decidir sobre esta cuestión ampliamente divisora.

En la mayoría de los casos, los referendos proponen proteger este derecho hasta la viabilidad del feto e incluso inscribirlo dentro de la Constitución del estado. Tendrán lugar en Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Misuri, Nebraska, Nevada, Nueva York, Montana y Dakota del Sur.

En Nebraska, donde el aborto está prohibido después del primer trimestre de 2023, los ciudadanos votarán sobre dos iniciativas contrapuestas. Una que busca establecer un derecho constitucional estatal al aborto hasta la viabilidad fetal o en cualquier momento cuando sea necesario para proteger la salud o la vida de la gestante; y otra que propone prohibir el aborto en el segundo y tercer trimestre, con excepciones en caso de agresión sexual, incesto o emergencia médica.

Para que una medida electoral se apruebe en este estado, necesita recibir la mayoría de los votos y al menos el 35% del total de los votos emitidos. Si se aprueban ambas enmiendas, prevalecerá la más votada.

En Arizona, un estado decisivo en las elecciones ya que es considerado péndulo –es decir que puede decantarse tanto del lado demócrata como del republicano– este voto podría ser clave.

La demócrata Kamala Harris espera que la población se anime para a ir a votar a proteger el derecho al aborto, siendo potencialmente beneficioso para los resultados de su partido.

Según los sondeos, los ciudadanos en estos estados están mayoritariamente a favor de proteger el derecho al aborto. Pero incluso si estas enmiendas que ponen en discusión el derecho al aborto son aprobadas, no protegería el aborto plenamente ya que los legisladores o los ciudadanos podrían proponer una nueva enmienda en una futura votación.

El consumo recreativo de marihuana

En cinco estados los votantes podrán decidir sobre la legalización del consumo recreativo de cannabis o el uso terapéutico de otras sustancias. El consumo recreativo de cannabis ya es legal en 24 estados.

En Florida, se podría legalizar el consumo recreativo de marihuana para mayores de 21 años, autorizando la posesión de hasta tres onzas (alrededor de 85 gramos).

Dakota del Norte propone permitir la posesión de hasta una onza de marihuana (alrededor de 30 gramos) y daría vía libre a los ciudadanos a cultivar tres plantas de cannabis en su hogar.

Dakota del Sur, también legalizaría la posesión, distribución y consumo recreativo de cannabis mayores de 21 años y Misuri también propone legalizar el cannabis recreativo.

Finalmente, en Massachusetts, la enmienda propone legalizar determinadas sustancias psicodélicas, como la psilocibina, con fines médicos y de investigación.

Los demócratas también esperan poder aprovechar estos temas para movilizar a su electorado en estos estados, especialmente a los jóvenes en Florida. Si bien este estado es ahora republicano, fue un estado indeciso hasta 2016, así que no está todo dicho.

Arizona y su propuesta sobre la migración

En Arizona, que también decidirá en referendo sobre el aborto, los votantes se pronunciarán sobre una polémica medida sobre la migración: convertir en delito estatal que los no ciudadanos entren al estado por cualquier lugar que no sea el puerto de entrada.

La proposición de la enmienda, que permitiría a la policía estatal y local detener a las personas que crucen la frontera sin autorización, fue aprobada por 31 votos a favor y 29 en contra en la Cámara de Representantes del estado.

Esta también permitiría a los jueces estatales deportar a las personas requeridas a sus países de origen.

La medida también disuadiría a los indocumentados de solicitar prestaciones públicas y permitiría castigar con hasta 10 años de cárcel la venta de fentanilo cuando haya provocado la muerte de una persona.

Los opositores argumentan que esta legislación podría dañar la reputación y la economía de Arizona.

Esta medida va más allá de la llamada ley “Muéstrame tus papeles”, aprobada en 2010 en el estado, y que fue parcialmente anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos dos años después. Ese texto permitía exigir papeles a quienes sean considerados sospechosos de ser inmigrantes irregulares, algo que parte de la población denunciaba como discriminación racial.

A principios de año, Arizona se convirtió en la región más tocada por la cuestión de los cruces de migrantes desde México. Se registraron cerca de 200.000 aprehensiones solo en el sector de Tucson en los primeros cuatro meses del año.

La interdicción de voto a los no ciudadanos

En ocho estados, la gente se pronunciará sobre las propuestas de prohibición del voto de los no ciudadanos, entre ellos, Idaho, Iowa, Kentucky, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Wisconsin.

El voto de los no ciudadanos ya está prohibido y castigado con multas y penas de prisión por una ley federal de 1996. Los no ciudadanos tienen prohibido votar en las elecciones federales, estatales y en la mayoría de las elecciones locales, excepto en determinados condados. Por ejemplo, varios municipios de California, Maryland o Vermont permiten a los no ciudadanos votar en las elecciones de los consejos escolares y municipales.

Estos referendos buscan reflejar estas prohibiciones en las constituciones de los estados, así como impedir a los gobiernos locales que permitan votar a los no ciudadanos.

En Wisconsin, por ejemplo, la constitución establece que todo ciudadano estadounidense es un elector válido. La enmienda podría cambiar esta formulación y dejar planteado que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar.

Si bien los republicanos dicen querer proteger la integridad de las elecciones con altos números de cruces de migrantes en la frontera sur, los demócratas argumentan que estas medidas no tendrían ningún efecto real.

Además de todas estas consultas, en algunos estados, los ciudadanos también podrán pronunciarse sobre el aumento del salario mínimo, el sistema de voto o la distribución de impuestos.

Con AP y medios locales