La web de sátiras estadounidense The Onion adquirió el sitio ultraderechista Infowars, dirigido por el negacionista Alex Jones y que difundía teorías de la conspiración. Infowars se fue a la quiebra tras ser obligada a pagar 1.400 millones de dólares a las familias de las víctimas del tiroteo masivo en una escuela primaria de Sandy Hook, Connecticut, que Jones aseguró que nunca tuvo lugar.

La web satírica The Onion anunció este jueves 14 de noviembre que compró en una subasta judicial el blog ultraderechista InfoWars, del controvertido Alex Jones y cuya empresa se había declarado en bancarrota tras las sanciones recibidas por una demanda de familias de víctimas de la matanza en la escuela de Sandy Hook.

Su consejero delegado, Bryce Tetraeder, no hizo público el precio pagado, pero ironizó en su medio con que ninguna cifra es "demasiado alta" para ese conjunto de "activos y mentes maleables".

Jones saltó a la fama por difundir teorías conspirativas en la web y el pódcast que él mismo fundó en 1999, InfoWars, y por sostener que el tiroteo de 2012 en Sandy Hook, en el que murieron 20 niños y seis adultos, fue una "farsa".

Jones sostuvo durante años que la masacre de Sandy Hook fue una farsa orquestada con actores como parte de un complot del Gobierno para apoderarse de las armas de los estadounidenses. Después reconoció que el tiroteo ocurrió, pero las familias, que dijeron que Jones se benefició durante años de sus mentiras, lo demandaron por difamación.

El autor de esa matanza fue Adam Lanza, un joven de 20 años con problemas mentales que mató a su madre mientras dormía y luego acudió armado a la escuela primaria a la que había asistido en su infancia, donde se quitó la vida después de la matanza.

"InfoWars ha mostrado un compromiso inquebrantable con la fabricación de odio y la radicalización de los miembros más vulnerables de la sociedad", dijo Tetraeder, según el cual la decisión de adquirirlo fue "fácil".

En su compra participaron familiares de las víctimas del tiroteo, que recibieron una compensación cercana a los 1.500 millones de dólares tras demandar a Jones por difusión de rumores falsos sobre la masacre.

La teoría propagada por Jones llevó a varios de sus seguidores a amenazar y acosar a los padres de las víctimas. Quince personas lo demandaron: 14 relacionadas con las víctimas del colegio y William Aldenberg, un agente del FBI que también estuvo en el foco de sus ataques.

Ben Collins, consejero delegado de la empresa matriz de The Onion, Tetrahedron, indicó al diario The New York Times que tienen la intención de relanzar InfoWars en enero de 2025 como una parodia de sí misma que se burle de personalidades "raras" de Internet como el propio Jones.

Collins añadió en la red social Bluesky que parte de la razón por la que se postularon como propietarios fue porque la gente en esa plataforma les dijo que sería "divertido": "Y tenían razón. Esto es lo más divertido que ha pasado jamás".

Para Jones, lo sucedido se trata de un ataque a la libertad de expresión. "No sé lo que va a pasar, pero me voy a quedar hasta que lleguen y apaguen las luces", dijo en las redes, en las que pidió apoyo a sus seguidores.

Con EFE