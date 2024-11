Your browser doesn’t support HTML5 audio

06/11/2024 · 02:29 AM

Al unísono de las tensiones producidas por las proyecciones y resultados preliminares sobre las elecciones presidenciales, 10 estados de EE. UU. también votaron sobre iniciativas para mantener el derecho al aborto, ampliar su acceso o restringirlo. Mientras Nueva York, Misuri, Arizona, Maryland y Colorado dieron luz verde a enmiendas para blindar ese derecho, en Florida no se logró la aprobación de una reforma.

Desde que el Roe vs. Wade fue revertido durante el mandato de Donald Trump, las legislaciones sobre el derecho al aborto y la protección a los derechos reproductivos de las mujeres quedaron en la jurisdicción de los estados. Este día de elecciones, 10 estados votan por mantener, ampliar o restringir ese derecho o modificaciones sobre el tema en sus constituciones locales.

Florida, Arizona, Nevada, Nueva York, Misuri, Montana, Colorado, Nebraska, Maryland y Dakota del Sur son los estados que protagonizan en esta jornada elecciones sobre el aborto.

En el caso de Nebraska, también vota por consolidar la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución local.

Aunque no en todos los territorios se han revelado los resultados finales, aquí un resumen de cómo han votado sus ciudadanos a partir de las proyecciones actuales y los resultados preliminares compartidos por algunos estados.

El estado conservador de Arizona garantiza el derecho al aborto

Arizona, un estado de tendencia conservadora, aprobó una enmienda para garantizar el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto, que generalmente se considera alrededor de las 23 o 24 semanas. Actualmente, el estado prohíbe el aborto después de la semana 15 de embarazo.

Aunque aún no hay un resultado oficial, proyecciones compartidas por el diario ' The New York Times' indican que el 'sí' en la boleta ganó con una amplia ventaja de 26 puntos. Tendencia que, de materializarse, confirmaría la protección del aborto en la legislación del estado.

Florida rechaza enmienda para proteger el derecho a abortar

En el estado costero, el electorado decidió en torno a la aprobación de la Enmienda para Limitar la Interferencia del Gobierno en el Aborto, una modificación constitucional que protegería el derecho a abortar hasta la viabilidad del feto.

En Florida, la medida no logró su aprobación ya que no se alcanzó el umbral de participación necesaria en la consulta. La enmienda requería al menos el 60% de participación para ser aprobada.

Leer tambiénInforme desde Miami: Florida rechaza modificar su legislación estatal en relación al aborto

Reforma constitucional es aprobada en Maryland

En las boletas dentro del estado se consultó una reforma constitucional que incluye al aborto como un derecho en la legislación, además de proteger la decisión de "continuar o terminar el propio embarazo" dentro de la carta magna del estado.

Con amplia mayoría, la medida fue aprobada por el electorado, que además mantiene la legalidad del aborto en el territorio.

Misuri revierte prohibición del aborto

Los votantes dentro del estado sufragaron en torno a una nueva legislación que modifica los preceptos constitucionales, estableciendo como un derecho para los ciudadanos el decidir en torno a su salud reproductiva sin la intervención del estado, incluyendo el aborto hasta la viabilidad fetal.

Por mayoría simple, la medida recibió el 'sí' popular, según resultados preliminares, lo que revierte la prohibición al aborto que existía en el territorio.

Colorado incluye el aborto en seguros estatales de salud

Dentro de Colorado, el electorado decidió sobre la Iniciativa del Derecho al Aborto y Cobertura de Seguro de Salud, lo que consagra el derecho al aborto en la Constitución estatal y permite la destinación de fondos públicos a dicha cuestión.

Lo llamativo de la votación es que su aprobación permite a aquellas mujeres que deciden practicarse un aborto cubrir los gastos del procedimiento en planes de seguro estatales como Medicaid, expandiendo el acceso a la interrupción del embarazo.

Según datos preliminares, la modificación constitucional fue aprobada en las boletas.

Nueva York avala enmienda sobre igualdad de derechos

Los neoyorquinos votaron sobre una nueva legislación que propone la expansión del lenguaje antidiscriminatorio en la Constitución estatal, con el objetivo de proteger a aquellas mujeres que elijan practicarse un aborto.

La enmienda constitucional sobre la igualdad de derechos prohíbe la discriminación con base en el origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, edad, religión, color de piel, expresión de género, condición de embarazo o el resultado de ese embarazo. El cambio incluye la protección a aquellas que buscan o buscaron "asistencia sanitaria reproductiva y autonomía".

El 'sí' ganó entre el electorado, según datos preliminares.

Leer tambiénDerecho al aborto, ¿un parteaguas en las presidenciales estadounidenses?

Montana, Nebraska, Dakota del Sur y Nevada, a la espera

Aunque en Montana el aborto sigue siendo legal, los ciudadanos fueron llamados a votar sobre una enmienda constitucional que elevaría la protección del aborto al nivel de la carta magna, lo que protege a los derechos reproductivos de las mujeres en caso de un futuro incierto en la política local. Aún no existen datos que revelen una tendencia en el estado.

Dentro de Nebraska, el panorama es distinto a los demás estados, ya que los votantes se enfrentan con dos medidas opuestas. Por un lado, se vota añadir el acceso al aborto como un derecho protegido en la Constitución; por el otro, se consagraría la prohibición actual del aborto antes de las 12 semanas, excepto en caso de violación, incesto o emergencia médica.

Los votantes del estado se enfrentan a uno de los comicios más directos entre los 10 estados que votan sobre el acceso al aborto. En Dakota del Sur, el electorado decide sobre si revertir la prohibición al aborto existente en la actualidad y elevar la garantía al aborto a nivel constitucional.

En Nevada, hay un escenario similar al de Montana. Los votantes deciden sobre una medida que elevaría la protección al aborto dentro de la Constitución local, aunque en el estado ya es legal abortar hasta las 24 semanas. Aún no existen datos que revelen una tendencia en el estado, aunque de ser aprobado, necesitaría pasar una nueva votación en 2026 para que el cambio constitucional se materialice.

Con Reuters y medios locales