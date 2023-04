Dos excombatientes del grupo Wagner afirmaron haber ejecutado soldados ucranianos

El comisionado que investiga los crímenes de guerra en el Este de Europa expuso el testimonio de dos exmiembros del equipo de mercenarios rusos, quienes ratificaron que ejecutaron a decenas de soldados ucranianos. El organismo agregó que alrededor de 70.000 milicias están desaparecidas, aunque estiman que cerca del 60% están cautivos. En otro asunto, el secretario de la OTAN llamó a no especular sobre sabotajes de barcos rusos en el Mar Negro tras informes escandinavos. Este miércoles 19 de abril, nuevas revelaciones se han difundido respecto al trato que los soldados ucranianos recibieron —y reciben— cuando abdican ante las tropas rusas en el campo de batalla.La información fue dada por el comisionado que investiga los desaparecidos en Ucrania, sobre todo en el sector militar. Esta entidad citó el testimonio de dos excombatientes del grupo Wagner, el cuerpo de mercenarios que ha tomado un protagonismo imprescindible para Rusia, sobre todo, tras los enfrentamientos por Bakhmut, en el este de país.Los dos milicianos aseguraron que la orden era la de no tener prisioneros militares y que incluso les indicaban que debían asesinarlos. La versión de uno de ellos es que ejecutó a al menos 20 por una orden dada por los comandantes de Wagner.Esto acrecentó la preocupación del Gobierno ucraniano y de los familiares, en un momento donde se estima que hay alrededor de 7.000 soldados desaparecidos, el 60% —presumen— están bajo cautiverio de las fuerzas rusas, mientras creen que los demás están muertos.Sin embargo, para el comisionado que recogió los testimonios esta situación no es novedosa. De hecho, confirma lo que vienen sosteniendo hace meses respecto a los abusos y asesinatos cometidos por soldados rusos.Stoltenberg pidió no especular con sabotajes rusos en el Mar NegroEl secretario general de la OTAN instó a que no se maneje la posibilidad de que Rusia haga incidentes contra infraestructuras energéticas claves mediante barcos, luego de que medios escandinavos revelaran la presencia de buques “fantasmas” que recorren el espacio acuático.

“En primer lugar, hay investigaciones nacionales en curso, por lo que no especularé sobre incidentes o buques o capacidades concretos”, dijo Jens Stoltenberg en una rueda de prensa.

“Guerra en la sombra”, un reportaje que se difundió rápidamente, expuso en los últimos meses, decenas de barcos estuvieron transitando el mar Negro recopilando información sobre parques eólicos, gasoductos y cables eléctricos con el fin de hacer sabotajes.

“Tras el sabotaje contra los gasoductos NordStream intensificamos nuestra presencia tanto en el mar Báltico como en el mar del Norte con buques, aviones y otras capacidades”, agregó.

Kiev anunció la reanudación de la exportación de granos

El ministro de Infraestructura ucraniano, Oleksandr Kubrakov, comunicó que se reanudaron los trabajos de registro e inspección de los barcos que se dirigen a los puertos ucranianos para cargar cereales, en el marco del acuerdo por el que Rusia permite a Kiev sacar los productos pese al bloqueo en el mar Negro.

El funcionario agregó que, en conjunto con Naciones Unidas, Turquía y otros socios, buscarán métodos para que el compromiso continúe.

En otro asunto, el primer viceministro de Defensa, Oleksandr Pavliuk, informó la recepción de sistemas de defensa antimisles Patriot, provenientes de Alemania, Estados Unidos y Países Bajos.

“Estos sistemas antiaéreos nos permitirán protegernos contra los misiles de crucero y los drones rusos”, dijo.

Zelenski visitó las fronteras de Belarús y Polonia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se desplazó este miércoles hasta la provincia de Volonia, punto en el cual el país une su frontera con la de Belarús y Polonia, en el extremo noroccidental.

“Es un honor para mí estar hoy aquí para dar las gracias a nuestros guardias de frontera por proteger la frontera del Estado”, afirmó el jefe de Estado.

A través de un video que acompañó un comunicado, los canales oficiales del Estado ucraniano mostraron a Zelenski recorriendo un tramo de la frontera, separada por un alambrado. Además, destacó y condecoró a los oficiales fronterizos que custodian ese flanco de Ucrania.

Con EFE